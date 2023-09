La Californie s’apprête à modifier une loi historique sur la santé mentale

Les législateurs californiens ont donné jeudi leur approbation finale à une refonte importante de la loi historique sur la santé comportementale de 1967, dans le cadre d’un effort continu visant à résoudre une crise de maladie mentale à l’échelle de l’État, aggravée par le sans-abrisme et les drogues illicites, telles que le fentanyl et les méthamphétamines.

Projet de loi du Sénat 43, introduit cette année par la sénatrice Susan Talamantes Eggman (Démocrate de Stockton), élargit les critères de détention, de traitement et de tutelle des personnes atteintes d’une maladie mentale grave. Adopté par l’Assemblée et le Sénat, le projet de loi est transmis au gouverneur Gavin Newsom, qui a jusqu’au 14 octobre pour signer ou opposer son veto à la mesure.

Le projet de loi est l’un des trois projets de loi adoptés par la législature avant la date limite de jeudi soir visant à transformer le paysage de la santé comportementale en Californie. Les autres, défendus par Newsom, proposent deux mesures lors du scrutin de mars 2024 pour financer une augmentation des lits et des services psychiatriques dans tout l’État.

Le projet de loi d’Eggman représente un effort législatif de plusieurs décennies visant à modifier le Lanterman Petris Short Act, ou LPS, adopté lorsque Ronald Reagan était gouverneur. Cette loi prévoyait qu’une personne pouvait être détenue contre sa volonté si elle était « gravement handicapée » ou représentait un danger pour elle-même ou pour autrui.

« C’est l’année où nous y sommes arrivés », a déclaré Eggman, qui considère le SB 43 comme l’une d’une série de victoires législatives qui ont transformé les soins de santé mentale dans l’État. « Cela a été les cinq années les plus importantes pour la santé comportementale en Californie – si ce n’est dans l’histoire de l’État, du moins depuis les années 1960. »

La mesure a été approuvée par une coalition de maires, de psychiatres, de médecins et de la National Alliance on Mental Illness California, qui a déclaré qu’elle fournissait aux comtés un autre outil pour lutter contre une épidémie de maladie mentale. Il pourrait être mis en œuvre comté par comté à partir de janvier.

« La réforme du LPS est un objectif depuis les années 1980, cela a donc pris beaucoup de temps », a déclaré Rod Shaner, ancien directeur médical du département de santé mentale du comté de Los Angeles. « Le SB 43 est l’aboutissement de nombreux projets de loi et tentatives visant à moderniser le langage de base du LPS. Eggman a poussé ce projet de loi plus loin que ce que beaucoup de gens pensaient probable.

Les critiques, parmi lesquelles droits humains et les défenseurs des droits des personnes handicapées soutiennent que le SB 43 pourrait porter atteinte aux libertés civiles des communautés noires, autochtones et autres communautés de couleur, compte tenu de la démographie de la population sans abri de l’État. D’autres affirment que cette mesure risque de submerger un système de santé mentale déjà saturé.

Deb Roth, une militante législative de haut rang pour les droits des personnes handicapées en Californie, a déclaré que le projet de loi «conduira à un recours accru à la tutelle, qui prive les gens de leurs droits». Roth a témoigné contre le projet de loi devant la commission judiciaire de l’Assemblée.

Avec la loi CARE et les initiatives de Newsom appelant à la réforme du financement des services de santé mentale, le SB 43 fait partie d’une vague de changements à venir dans les lois californiennes sur la santé comportementale.

Le SB 43 ajoute « un trouble grave lié à l’usage de substances » à la définition de handicapé grave, qui était auparavant définie comme l’incapacité de fournir de la nourriture, des vêtements et un abri. En plus de ces catégories, la loi ajoute « la sécurité personnelle et les soins médicaux nécessaires » comme besoins personnels fondamentaux pour obliger les personnes à suivre un traitement.

En vertu du SB 43, s’il est prouvé qu’un trouble de santé mentale ou un trouble lié à l’usage de substances place – ou placera – la santé physique ou mentale d’une personne dans un « risque substantiel de préjudice grave », les équipes de crise et les prestataires de santé mentale peuvent initier une suspension involontaire. cela peut conduire à une tutelle.

L’accent mis sur les troubles liés à l’usage de substances – qui s’ajoute à l’accent mis par le LPS sur « l’alcoolisme chronique » – prend en compte le « chevauchement de la toxicomanie et de la maladie mentale », a déclaré Shaner. « Le traitement de la maladie mentale ne peut réussir sans lutter contre la toxicomanie. »

En outre, la nouvelle loi donne au tribunal de tutelle plus de latitude pour autoriser le témoignage de témoins experts, qui peuvent ne pas avoir une connaissance directe d’une affaire. Les dossiers médicaux, par exemple, sont souvent considérés comme des ouï-dire devant les tribunaux et irrecevables à moins que le médecin qui a rédigé le rapport ne témoigne.

Le SB 43 entrerait en vigueur en 2024, mais les comtés peuvent reporter sa mise en œuvre jusqu’en 2026 en raison des inquiétudes concernant le fardeau qu’il pourrait faire peser sur des établissements psychiatriques déjà surpeuplés.

NAMI California, qui a co-parrainé le SB 43, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi est « essentiel » pour les personnes vivant avec une maladie mentale grave et leurs familles en « modernisant la définition » de gravement handicapé.

La superviseure du comté de Los Angeles, Kathryn Barger, a déclaré qu’elle espérait que le ministère de la Santé publique – avec sa division de prévention et de contrôle de la toxicomanie – agirait de toute urgence pour mettre en pratique le SB 43.

« Nous voulons être méthodiques, mais nous n’avons pas ce luxe », a-t-elle déclaré. « Les gens dans les communautés sont frustrés et languissent dans la rue. »

Mais le ministère des Services de santé du comté, qui gère trois hôpitaux dotés de services d’urgence psychiatriques et d’unités psychiatriques pour patients hospitalisés verrouillés, a exprimé ses inquiétudes quant aux ressources, affirmant dans un communiqué que la loi ferait pression sur les établissements pour qu’ils « envoient les patients vers des lits pour maladies subaiguës qui ne sont pas accessibles ». exister. »

L’Association de l’État de Californie. des comtés ont soulevé une préoccupation similaire. « L’élargissement de la définition n’étend pas les placements dans un système déjà étendu. Pour réaliser véritablement une expansion du LPS, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour le traitement, y compris des installations verrouillées, de la main-d’œuvre, du logement et des options de soins réduites », a-t-il déclaré dans un communiqué.

On estime que 171 000 personnes sont sans abri en Californie et près de 70 000 dans le comté de Los Angeles. En 2019, on estimait que jusqu’à 76 % des sans-abri du comté pourraient être touchés par une maladie mentale, une toxicomanie, une mauvaise santé ou un handicap physique.

Le Dr Margot Kushel, qui dirige le Centre pour les populations vulnérables de l’UC San Francisco, a déclaré qu’elle ne pensait pas que le projet de loi serait aussi efficace que l’espèrent les législateurs.

« Eggman a raison d’attirer l’attention sur un problème majeur, mais je ne pense pas que changer la définition du handicap grave résoudra de manière significative le problème qu’elle tente de résoudre », a-t-elle déclaré. « Nous disposons déjà de lois très strictes qui nous permettent de détenir des personnes contre leur volonté, mais ce système ne fonctionne pas car, en fin de compte, nous n’avons pas de logement adéquat ni de soutien pour ces personnes. »

Rachel Bhagwat, défenseure législative de l’ACLU California Action, a déclaré que les détentions involontaires ne contribuent pas à faire progresser le traitement et « conduisent plutôt à placer les personnes dans les coins les plus restrictifs et les plus coûteux du système ».

« Nous voulons nous assurer que les gens obtiennent les services dont ils ont besoin, et bien que le SB 43 ait été rédigé avec de bonnes intentions, il développe une approche qui a échoué et qui a porté préjudice à nos communautés », a déclaré Bhagwat.

Les autres mesures clés approuvées par le Parlement modifieraient la loi sur les services de santé mentale de l’État. AB 531 est une mesure obligataire de près de 6,4 milliards de dollars pour la construction de campus de santé mentale, de résidences et de logements avec services de soutien permanents. Le SB 326 réaffecterait 1 milliard de dollars de la loi à l’exploitation des installations. Ces projets de loi très médiatisés réformeront un principal flux de financement pour la santé comportementale en Californie.

Lorsque Eggman a présenté le SB 43 en mars, elle a cité les progrès réalisés par les législateurs face à l’escalade du sans-abrisme et de la maladie mentale qui avaient dépassé la capacité de l’État à fournir un traitement significatif. Mais ce travail, a-t-elle ajouté, n’a « pas fait de réelle brèche dans l’aide aux plus malades ».

Le refus de modifier le LPS faisait obstacle. Cette législation, entrée en vigueur en 1972, a servi de modèle à des projets de loi similaires rédigés par d’autres États intéressés à adopter une approche plus progressiste en matière de soins de santé comportementaux, et pendant des années, son statut historique a rendu difficile la réforme des législateurs californiens.

Mais maintenant, avec le SB 43 sur le bureau de Newsom, cette fidélité au passé a disparu. Pas trop tôt, selon Eggman.

« Nous avons été les plus déterminés à conserver LPS – et ce n’est pas à notre honneur », a-t-elle déclaré. « Nous avons contribué à ne pas aider les gens et à laisser cela durer trop longtemps. »