La Californie s’apprête à adopter une loi de type Amsterdam qui permettra l’ouverture de cafés cannabis dans tout l’État | Actualités américaines

La Californie est sur le point d’adopter une loi de type Amsterdam qui autoriserait l’ouverture de cafés et de cafés proposant du cannabis dans tout l’État.

Les militants affirment que cela réduira les ventes sur le marché noir et stimulera les affaires légitimes.

Le cannabis récréatif est légal en Californie depuis 2016 et les achats se font dans des dispensaires, les produits étant généralement fumés dans des bâtiments privés ou à l’extérieur.

Mais tout cela pourrait changer si le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, adoptait cette législation.

Matt Haney, le député de San Francisco qui a rédigé le projet de loi, affirme que s’il est approuvé, il contribuera à augmenter les recettes fiscales en réduisant les ventes illégales.

« Nous avons vu dans des endroits comme Amsterdam et d’autres endroits dans le monde que les gens veulent consommer du cannabis avec leurs amis de manière sociale, sûre et légale », a-t-il déclaré à Sky News.

« À l’heure actuelle, il leur est interdit de faire cela et c’est une énorme opportunité manquée pour cette industrie et pour les résidents de notre État qui veulent construire cette culture et attirer le tourisme. »

Le bureau de M. Haney a affirmé que les ventes légales de cannabis en Californie avaient atteint 4 milliards de dollars (3,3 milliards de livres sterling) en 2020, mais que les ventes sur le marché noir étaient estimées à plus de 8 milliards de dollars (6,6 milliards de livres sterling).

« Pour le moment, les dispensaires ne peuvent pas vendre de nourriture, ni de boissons non alcoolisées », a ajouté M. Haney.

« Et cela, ainsi que de nombreuses autres réglementations et de nombreuses taxes, rendent très difficile la réussite de ces petites entreprises légales et agréées dans notre État. Cela signifie que l’industrie légale du cannabis se développe à un rythme très lent », alors que le marché illégal se développe très rapidement. »

Au dispensaire Artist Tree et salon de cannabis à West Hollywood, vous seriez pardonné de penser que la loi sur les cafés à base de cannabis avait déjà été adoptée.

Les gens sont assis à des tables et mangent d’énormes bols de salade tandis que les serveurs se déplacent entre eux, servant des tasses de café et des cocktails au cannabis.

« Nous avons dû contourner la loi », explique Sky Fairman, responsable du salon à l’Artist Tree.

« Toute cette nourriture provient de l’extérieur du site, mais je suis impatient de voir apparaître davantage d’endroits comme celui-ci. Jusqu’à présent, il est toujours tabou de fumer n’importe où en dehors de chez soi. Donc, faites-le dans un cadre ouvert où vous avez quelque chose comme la nourriture à côté, cela rend les choses un peu plus normalisées. J’ai vu des gens de mon âge jusqu’à mon père, qui a 89 ans, consommer du cannabis pour différentes raisons.

L’industrie du cannabis représente plus de 5 milliards de livres sterling par an en Californie, mais les défenseurs de l’American Cancer Society s’opposent aux personnes qui fument du cannabis dans les lieux publics.

Autumn Ogden-Smith, directrice législative de l’American Cancer Society Cancer Action Network, exhorte le gouverneur Newsom à opposer son veto à la législation.

« Le problème est que les gens voient cela comme une nouvelle activité récréative amusante, ils le voient comme l’alcool », explique Mme Ogden-Smith.

« Ils pensent que c’est juste quelque chose d’inoffensif que nous pouvons faire et que cela n’a d’impact sur personne d’autre. Mais cela a un impact sur d’autres personnes lorsque vous le fumez. Les gens qui travaillent dans le restaurant qui ne se sont pas nécessairement inscrits à fumer de l’herbe va maintenant avoir les impacts de la fumée secondaire.

Malgré les résistances, le gouverneur de Californie devrait, selon des personnes familiarisées avec le droit, adopter ce projet de loi dans les prochains jours.

Elle entrerait en vigueur le 1er janvier de l’année prochaine.