La Californie saisit suffisamment de fentanyl à San Francisco pour tuer trois fois la population de la ville

Les forces de l’ordre californiennes ont saisi suffisamment de fentanyl, rien qu’à San Francisco, pour provoquer les surdoses mortelles de plus de 2 millions de personnes depuis début mai. Le montant, plus de quatre kilos, était suffisant pour tuer trois fois la population de toute la ville, le le bureau du gouverneur a annoncé jeudi.

Les saisies ont été effectuées par des agents de la patrouille routière de Californie (CHP) et font partie du plan de Gavin Newsom pour lutter contre la propagation du fentanyl, de la brûlure et de la sécurité publique dans la ville où 268 personnes sont mortes de surdoses accidentelles au cours des quatre premiers mois de 2023, selon à un rapport du médecin légiste de la ville. Tout le fentanyl a été trouvé dans et autour du quartier historique et longtemps assiégé de Tenderloin de San Francisco.

Fin avril, après un déluge de critiques sur la réponse de la ville et de l’État aux crises locales du fentanyl et des sans-abrisme, Gavin Newsom a annoncé que le CHP, la garde nationale de l’État et le bureau du procureur général aideraient les forces de l’ordre de San Francisco à « se concentrer sur le ciblage ». trafic de fentanyl, perturbant l’approvisionnement de la drogue mortelle dans la ville et tenant responsables les opérateurs des réseaux de trafic de drogue », lit-on dans le communiqué de presse du 28 avril.

Newsom et certains responsables locaux ont cependant abattu des initiatives communautaires de réduction des méfaits. Les superviseurs de la ville ont fait pression pour remplacer le Tenderloin Center, qui a été conçu comme une mesure temporaire de réduction des méfaits, par 12 «centres de bien-être» plus petits dans la ville. Ceux-ci fourniraient des services de santé et d’hébergement, tout en permettant l’utilisation supervisée de drogues pour prévenir les décès par surdose.

Mais l’été dernier, Newsom législation ayant opposé son veto cela aurait autorisé des centres de consommation de drogue supervisés dans trois villes de Californie, dont San Francisco. Et le projet des centres de bien-être a été bloqué après que le procureur de la ville de San Francisco a soulevé l’objection que la ville pourrait se retrouver avec une responsabilité légale importante. Les organisations à but non lucratif cherchent maintenant un moyen de financer les parties de prévention des surdoses de leurs opérations sans financement de la ville.

Le Tenderloin, qui comprend environ 50 blocs carrés, la plupart construits juste après le tremblement de terre de 1906, est devenu le visage national des crises concomitantes de la toxicomanie, de l’inégalité des revenus bruts et d’un pénurie de logements dans tout l’État. Et tandis que les gros titres qui sortent de la ville sont discordants, c’est loin d’être le seul endroit où la dépendance aux opioïdes a conduit à des cycles de mort et de désespoir.

Dans tout l’État, un décès sur cinq d’adolescents et de jeunes adultes californiens (âgés de 15 à 24 ans) est lié au fentanyl. Les surdoses de drogue tuent désormais deux à trois fois plus de personnes dans l’État que les accidents de voiture, selon les données compilées par le groupe de conseil California Health Policy Strategies. Depuis 2017, le nombre de décès liés à l’opioïde synthétique, qui est 50 fois plus fort que l’héroïne, a augmenté de 1 027 %.

La crise, qui s’est visiblement déroulée dans les villes des États-Unis, a poussé les responsables à se démener pour trouver des solutions. En plus du renforcement des forces de l’ordre, Newsom a alloué 172 millions de dollars supplémentaires à un projet de distribution de naloxone, un médicament contre les surdoses.