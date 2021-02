SAN FRANCISCO (AP) – Le bureau du gouverneur de Californie Gavin Newsom a publié samedi des lignes directrices révisées pour les services religieux en salle après que la Cour suprême a levé l’interdiction de l’État sur le culte en salle pendant la pandémie de coronavirus, mais a laissé en place des restrictions sur le chant et le chant.

Dans la victoire juridique la plus importante contre les ordonnances sanitaires COVID-19 de Californie, la Haute Cour a rendu des décisions vendredi soir dans deux affaires où les églises ont fait valoir que les restrictions violaient leur liberté religieuse. Les juges ont déclaré que pour l’instant, la Californie ne pouvait pas continuer d’interdire les services religieux à l’intérieur, mais qu’elle pouvait limiter la fréquentation à 25% de la capacité d’un bâtiment et restreindre le chant et le chant à l’intérieur.

Les nouvelles directives de l’État limitent la fréquentation des services intérieurs dans les zones où le virus se propage à 25% de la capacité d’un bâtiment. Les services intérieurs dans les zones à dispersion modérée à minimale sont limités à 50% de leur capacité.

La Californie avait mis l’interdiction en place car le virus se transmet plus facilement à l’intérieur et le chant libère de minuscules gouttelettes qui peuvent véhiculer la maladie.

Le bureau de Newsom a déclaré que ces mesures avaient été imposées pour protéger les fidèles contre l’infection.

« Nous continuerons d’appliquer les restrictions que la Cour suprême a laissées en place et, après avoir examiné la décision, nous publierons des directives révisées pour les services de culte afin de continuer à protéger la vie des Californiens », a déclaré l’attaché de presse du gouverneur, Daniel Lopez, dans un communiqué. déclaration.

Avant la décision, les services de culte en salle étaient interdits dans les comtés aux niveaux violets – ceux qui étaient considérés comme présentant un risque généralisé de transmission de coronavirus. Ce niveau représente la grande majorité de l’État.

Les juges agissaient sur des demandes d’urgence pour mettre fin aux restrictions de la South Bay United Pentecostal Church à Chula Vista et de la Harvest Rock Church et Harvest International Ministry de Pasadena, qui compte plus de 160 églises à travers l’État.

«Vous pouvez aller à votre lieu de culte, dès maintenant! Vous pouvez retourner à l’église, nous sommes ravis de cela », a déclaré le pasteur Art Hodges de l’Église pentecôtiste unie de South Bay à KNSD-TV.

L’église a défié les ordres de l’État depuis mai dernier en organisant un service à l’intérieur tout en suivant les protocoles de sécurité COVID-19, a déclaré Hodges. Il a dit qu’il était reconnaissant de tenir des services le dimanche « sans aucune pression, aucune menace ou inquiétude » et a ajouté que la limite de présence de 25% lui fera ajouter deux ou trois services supplémentaires pour accueillir les membres de l’église.

«Cela nous laisse au moins une certaine marge de manœuvre pour fonctionner», a-t-il déclaré.

Sur Instagram, le ministère de Harvest Rock au centre-ville de Los Angeles a annoncé qu’il organiserait un service en personne samedi soir.

«Amenez les gamins! Nous serions ravis de voir toute la famille pour le service ce soir! dit l’annonce, suivie du hashtag #inpersonservice.

L’église a déclaré dans un communiqué qu’elle continuerait de demander le droit de chanter pendant les services en salle, arguant que l’État autorisait injustement l’industrie du divertissement à filmer un concours de chant mais pas pendant le culte en salle.

«Bien que ce soit une chose de verrouiller sur la base de données, c’est un motif totalement différent d’accorder à certains groupes un droit qui est refusé à d’autres.» dit la déclaration.

La plus récente juge du tribunal, Amy Coney Barrett, a déclaré dans son premier avis signé qu’il appartenait aux églises de démontrer qu’elles avaient le droit d’être levées de l’interdiction de chanter. Écrivant pour elle-même et pour le juge Brett Kavanaugh, elle a déclaré qu’il n’était pas clair à ce stade si l’interdiction de chanter était appliquée «à tous les niveaux».

Tous les lieux de culte ne prévoient pas de rouvrir tout de suite.

Le chef de la cathédrale Grace à San Francisco a déclaré que la Cour suprême «ne rendait service à personne» en levant l’interdiction.

«Nous essayons de suivre la science et nous essayons d’être patients», a déclaré Dean Malcolm Clemens Young au San Francisco Chronicle.

L’archidiocèse de Los Angeles, le plus grand du genre aux États-Unis avec plus de 5 millions de catholiques, a prudemment conseillé aux «paroisses qui choisissent de retourner» au culte en salle de suivre les règles de chant et de capacité de salle, en plus d’exiger une distance physique et masques faciaux.

« L’archidiocèse de Los Angeles se réjouit de la décision de la Cour suprême d’autoriser les services de culte en salle », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’action du tribunal fait suite à une décision rendue dans une affaire de New York à la fin de l’année dernière dans laquelle les juges se sont divisés 5-4 en interdisant à l’État d’appliquer certaines limites à la fréquentation des églises et des synagogues. Peu de temps après, les juges ont demandé à un tribunal fédéral de réexaminer les restrictions de la Californie à la lumière de la décision.

À quelques exceptions près, les restrictions du COVID-19 de la Californie ont été largement respectées. Mais un certain nombre de poursuites, comme celle visant à autoriser les repas en plein air, sont toujours devant les tribunaux.