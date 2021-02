La Californie remporte la victoire devant les tribunaux pour sa loi sur la neutralité du Net

La neutralité du Net est l’idée que tout le contenu Internet doit être accessible aux consommateurs et que les fournisseurs de haut débit ne peuvent pas bloquer ou dégrader le contenu, en particulier les sites et les services qui sont en concurrence avec leurs propres services.

Les groupes commerciaux poursuivant l’État ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils réexaminaient la décision du tribunal et délibéraient sur les prochaines étapes. Mais ils se sont opposés aux lois des États qui créent un patchwork de réglementations pour les fournisseurs de haut débit.

«Une approche état par état de la réglementation de l’Internet va semer la confusion chez les consommateurs et décourager l’innovation, tout comme l’importance du haut débit pour tous n’a jamais été aussi évidente», ont déclaré les groupes.

La décision du tribunal ouvre la voie à la Californie pour promulguer sa loi, une décision qui devrait être reproduite par d’autres États en l’absence de règle fédérale. Washington, le Vermont et l’Oregon font partie d’une poignée d’États qui ont également promulgué des lois après le retrait fédéral des règles.

« Nous félicitons le tribunal d’avoir affirmé que la Californie a le pouvoir de protéger l’accès à Internet », Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a déclaré dans un communiqué. «La capacité d’un fournisseur de services Internet à bloquer, ralentir ou accélérer le contenu en fonction de la capacité d’un utilisateur à payer pour un service dégrade l’idée même d’un marché concurrentiel et le transfert ouvert d’informations au cœur de notre monde de plus en plus numérique et connecté. . »

L’administration Biden devrait soutenir le rétablissement des règles fédérales de neutralité du Net. Un mois après le début de la nouvelle administration, le ministère de la Justice a abandonné son action en justice contre la loi californienne, ne laissant que la demande d’injonction préliminaire de l’industrie des télécommunications comme dernier obstacle à l’entrée en vigueur de la loi.