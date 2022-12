La Californie réduit les subventions pour les maisons dotées de panneaux solaires sur le toit

La California Solar and Storage Association a déclaré que la décision limiterait la croissance de l’énergie solaire sur les toits alors même que l’État tentait d’augmenter l’utilisation d’énergie propre et de réduire la combustion de combustibles fossiles, la principale cause du changement climatique.

Les groupes de consommateurs et environnementaux qui ont critiqué la proposition ont noté que la Californie a connu certains des impacts les plus destructeurs du changement climatique, notamment des incendies de forêt meurtriers, une chaleur extrême et une grave sécheresse.

“Cette décision va à l’encontre de tout ce que représente la Californie : leadership en matière d’énergie propre, solutions climatiques et équité”, a déclaré Bernadette Del Chiaro, directrice exécutive de la California Solar and Storage Association. «Cela va à l’encontre des objectifs d’énergie propre de l’administration Biden pour l’Amérique. Cette décision entraînera des pertes d’emplois et des fermetures d’entreprises, en particulier de petites entreprises, qui constituent la majorité des installateurs ici en Californie.

La Californie a commencé à encourager fortement l’utilisation de l’énergie solaire sous le gouverneur Arnold Schwarzenegger, un républicain, à partir du début des années 2000. Il est rapidement devenu le leader national de l’utilisation de l’énergie solaire sur les toits. Environ 1,5 million de systèmes solaires sur les toits de maisons et d’entreprises sont installés dans l’État. Ces petits systèmes ont fourni environ 10% de l’électricité produite en Californie l’année dernière, plus que les centrales nucléaires ou les barrages hydroélectriques, selon l’Energy Information Administration, une agence fédérale.

En réduisant la subvention aux propriétaires de panneaux solaires sur les toits, la commission visait à établir ce qu’elle disait être un système plus équitable, en accord avec les arguments des entreprises de services publics et de certains groupes de consommateurs et environnementaux comme le Utility Reform Network et le Natural Resources Defense Council. Ces groupes avaient affirmé que les propriétaires aisés étaient plus susceptibles d’installer des systèmes solaires sur les toits, laissant les résidents à faible revenu supporter une plus grande partie du coût de soutien au réseau électrique.