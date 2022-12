La Californie réduit les incitations à l’énergie solaire pour les propriétaires

Plus de 1,5 million de foyers, d’entreprises et d’autres clients des services publics en Californie ont des panneaux solaires sur le toit. La commission des services publics estime que ces installations peuvent produire collectivement 12 gigawatts d’électricité.

Le vote unanime d’aujourd’hui par la commission de cinq membres a été surveillé à travers le pays, puisque la Californie est largement considérée comme un chef de file dans le développement des énergies renouvelables. L’impact de la décision d’aujourd’hui s’étendra probablement au-delà de l’État et aura des implications pour l’industrie solaire à l’échelle nationale, en particulier les entreprises de l’espace solaire résidentiel comme Sunrun , Sun Power , Sunnova et Tesla .

Les services publics et les groupes de consommateurs ont fait valoir que les paiements incitatifs ont injustement favorisé les consommateurs les plus riches et nui aux ménages pauvres et à faible revenu. Mais les entreprises solaires et les défenseurs des énergies renouvelables ont déclaré que la réduction de la compensation ralentirait les installations solaires et entraverait les objectifs de l’État pour lutter contre le changement climatique.

La proposition n’aurait aucun impact sur les clients solaires existants sur les toits et maintiendrait leurs taux de compensation actuels, et encouragerait également les consommateurs à installer des batteries avec leurs panneaux solaires, a déclaré la commission.

Affordable Clean Energy For All, une organisation à but non lucratif financée par les services publics de Californie, a fait valoir que le programme solaire sur les toits est obsolète et que les services publics doivent répercuter les coûts des subventions, créant des factures plus élevées pour des millions de clients qui n’installent pas d’énergie solaire, y compris ceux moins en mesure de payer les frais d’électricité.

Cependant, les entreprises solaires ont fait valoir que le système de facturation nette existant est nécessaire pour inciter les gens à choisir l’énergie solaire sur les toits.

Les modifications apportées au programme d’incitation solaire de l’État pourraient réduire de moitié le marché solaire californien d’ici 2024, selon un rapport publié plus tôt cette année par la société de recherche énergétique Wood Mackenzie.

“Cette décision erronée, qui sous-estime les nombreux avantages du solaire pour tous les Californiens, va obscurcir la croissance du solaire dans le Golden State”, a déclaré Laura Deehan, directrice d’État pour l’environnement de Californie, après le vote.

Roger Lin, avocat au programme de justice énergétique du Center for Biological Diversity, a déclaré dans un communiqué que la commission “a fait un pas en arrière en élargissant le fossé entre ceux qui peuvent se permettre l’énergie solaire et ceux qui ne le peuvent pas”.

“C’est un affront aux communautés à faible revenu qui sont les premières et les pires touchées par la crise climatique, et nous ferons tout notre possible pour convaincre la commission de corriger les défauts profonds de sa proposition”, a déclaré Lin.

La Californie, qui est aux prises avec des incendies de forêt et une sécheresse alimentés par le changement climatique, a pour objectif de passer à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2045.