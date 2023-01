La Californie reçoit plus de pluie et de neige, mais des jours secs sont à venir

LOS ANGELES (AP) – Plus de pluie et de neige sont tombées au cours du week-end dans la Californie ravagée par la tempête, rendant les voyages dangereux et provoquant de nouveaux ordres d’évacuation en raison d’inondations le long d’une rivière gonflée près de Sacramento.

Des bandes d’orages avec des rafales de vent ont commencé samedi dans le nord et se sont propagées au sud, suivies d’une autre tempête atmosphérique fluviale dimanche, a indiqué le National Weather Service.

Jusqu’à deux pouces (5 cm) de pluie étaient prévus pour la vallée saturée de Sacramento, où les habitants de Wilton semi-rural, qui abrite environ 5 000 personnes, ont reçu l’ordre d’évacuer alors que la rivière Cosumnes continuait de monter.

Trois pouces (7,6 cm) supplémentaires de neige et de rafales de vent étaient attendus dans la Sierra Nevada. L’Interstate 80, une autoroute clé de la région de la baie de San Francisco aux stations de ski du lac Tahoe, a rouvert après avoir été fermée la majeure partie de samedi en raison de routes glissantes, de neige et de conditions de voile blanc.

L’Université de Californie à Berkeley Central Sierra Snow Lab a tweeté dimanche matin qu’il avait reçu 21,5 pouces (54 centimètres) de neige en 24 heures. Son manteau neigeux d’environ 10 pieds (3 mètres) devrait augmenter de plusieurs pieds de plus d’ici lundi.

Un avertissement d’avalanche dans l’arrière-pays a été émis pour le centre de la Sierra, y compris la grande région du lac Tahoe, jusqu’à lundi.

La California Highway Patrol a secouru trois personnes dont la voiture a glissé d’une route mouillée par la pluie et s’est retrouvée au bord d’une falaise dans les montagnes de Santa Cruz vendredi. Les occupants de la voiture “avaient peur pour leur vie et étaient incrédules” lorsqu’ils ont été tirés en toute sécurité de la voiture alors que l’avant du véhicule pendait de manière précaire au bord de la falaise, a déclaré la patrouille routière dans un communiqué.

«Nous ne saurions trop insister là-dessus. Veuillez conduire UNIQUEMENT si cela est nécessaire », indique le communiqué.

Juste au sud, dans le comté de Santa Cruz, la petite communauté de Felton Grove, le long de la rivière San Lorenzo, faisait l’objet d’un avertissement d’évacuation.

La rivière Salinas en crue a inondé les terres agricoles du comté de Monterey. À l’est, des avertissements d’inondation étaient en vigueur pour le comté de Merced dans la vallée agricole centrale, où le gouverneur Gavin Newsom s’est rendu samedi pour faire le point sur les problèmes et avertir d’un danger encore plus possible.

“Nous n’avons pas fini”, a déclaré Newsom. Il a exhorté les gens à être vigilants quant à la sécurité pendant quelques jours de plus, lorsque le dernier d’un défilé de neuf rivières atmosphériques devait passer.

Dans le sud de la Californie, des avertissements et des avis de tempête hivernale étaient en place pour les zones montagneuses, où de nombreuses routes restaient impraticables à cause des coulées de boue et de rochers. Deux voies en direction nord de l’Interstate 5 près de Castaic dans le nord du comté de Los Angeles ont été fermées indéfiniment après l’effondrement d’une colline.

La série de tempêtes a déversé de la pluie et de la neige sur la Californie depuis fin décembre, coupant l’électricité à des milliers de personnes, inondant les routes, déclenchant des coulées de débris et déclenchant des glissements de terrain.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure dans l’État et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de relèvement locaux dans les zones touchées.

Au moins 19 décès liés à la tempête sont survenus et un garçon de 5 ans est toujours porté disparu après avoir été emporté par les eaux de crue de la voiture de sa mère dans le comté de San Luis Obispo.

Les jours secs sont dans les prévisions de cette semaine pour la Californie à partir de mardi.

The Associated Press