La Californie reçoit 100 millions de dollars pour planter des arbres et lutter contre la chaleur

La Californie fait partie des États qui partageront plus de 1 milliard de dollars de financement fédéral pour aider à planter des arbres dans le but d’atténuer la chaleur extrême et de lutter contre le changement climatique, ont annoncé les responsables la semaine dernière.

Le Golden State recevra environ 103 millions de dollars de subventions du Service forestier du Département américain de l’Agriculture, qui seront versées à 43 bénéficiaires de subventions à Los Angeles, San Francisco, San Diego et d’autres communautés californiennes pour la plantation et l’entretien d’arbres, l’amélioration de la canopée urbaine et autres. efforts verts.

Le financement provient de la loi historique sur la réduction de l’inflation du président Biden et constitue le plus grand investissement de la loi à ce jour dans les forêts urbaines et communautaires, ont indiqué des responsables. Au total, 385 propositions de subventions dans les 50 États ont été sélectionnées pour recevoir des fonds, selon le secrétaire à l’Agriculture Tom Vilsack.

« Malheureusement, les difficultés et les défis liés à la météo ne vont pas disparaître », a récemment déclaré Vilsack aux journalistes. « Nous allons continuer à être mis au défi par Mère Nature, c’est pourquoi nous voulons nous assurer que nos communautés sont plus résilientes et plus capables de résister à ce que Mère Nature peut nous réserver.

Cet investissement intervient alors que la planète continue de souffrir d’une chaleur record. Juin, juillet et août ont tous établi des records mensuels de températures, tandis que la période de trois mois dans son ensemble a été considérée comme la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Des recherches ont montré que les zones avec plus de trottoirs et moins d’arbres peuvent être 10 degrés plus chaudes en raison de ce que l’on appelle « l’effet d’îlot de chaleur urbain ». Mais même si les experts avertissent que la chaleur extrême est l’un des effets les plus mortels du changement climatique, tuant plus de personnes chaque année que les ouragans, les tornades et autres aléas météorologiques – les quartiers pauvres et les communautés de couleur continuent de supporter le poids de ses effets.

Cela inclut le comté de Los Angeles, où le couvert forestier et la chaleur extrême sont inégalement répartis dans ces zones, y compris les parties est et sud du comté ainsi que la vallée de San Fernando, selon une enquête du Los Angeles Times de 2021.

« Si nous voulons avoir un impact sur le paysage, nous devons planter des arbres dans les zones les plus vulnérables », a déclaré Marcos Trinidad, directeur principal des forêts de ArbrePersonnesun groupe de défense de l’environnement à Los Angeles.

TreePeople fait partie des bénéficiaires de subventions fédérales et recevra 8 millions de dollars pour la plantation et l’entretien d’arbres, l’engagement communautaire et le développement de la main-d’œuvre en Californie du Sud.

« Ce que nous avons proposé, c’était de pouvoir planter des arbres là où ils sont le plus nécessaires, c’est-à-dire depuis la vallée du nord-est jusqu’à l’Empire intérieur », a déclaré Trinidad. « Nous avons donc élargi notre portée, simplement en étant capables d’identifier les zones qui ont le plus besoin d’arbres, mais aussi les communautés qui souffrent des impacts, non seulement du réchauffement climatique, mais de tout ce qui contribue à créer une communauté saine.

Le montant le plus important accordé en Californie était de 12 millions de dollars au Bureau des travaux publics de foresterie urbaine de San Francisco, qui cherche à planter et à établir « des milliers d’arbres de rue dans les communautés à faible canopée », selon la description de son projet. La ville de San Diego recevra 10 millions de dollars pour mener des actions de sensibilisation communautaire, planter et préserver des arbres et promouvoir l’équité en matière d’arbres, entre autres objectifs.

« Cette subvention aidera davantage de villes et de villages à planter et à entretenir des arbres, ce qui à leur tour filtrera la pollution, réduira la consommation d’énergie, abaissera les températures et permettra à davantage de Californiens d’accéder aux espaces verts dans leurs communautés », peut-on lire dans une déclaration de la sénatrice américaine Dianne. Feinstein (Démocrate de Californie) à propos du programme.

Parmi les autres bénéficiaires, citons Cal State Northridge, qui consacrera 5 millions de dollars à la plantation d’arbres dans les quartiers défavorisés de Los Angeles. L’université collaborera également avec des organisations autochtones pour établir des pépinières tribales communautaires et planter des arbres indigènes d’importance culturelle, selon la description de son projet.

Los Angeles bénéficiera également d’une subvention de 8 millions de dollars pour les travaux publics du comté de Los Angeles afin de « remédier au déficit de couvert forestier urbain au sein des communautés défavorisées du comté non constitué en société de Los Angeles » et d’une subvention de 5 millions de dollars pour la Los Angeles Housing Authority pour réaliser un inventaire des arbres. , établir une forêt alimentaire urbaine et atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain dans le cadre de son Des watts écologiques programme.

Le Bureau de l’assainissement de la ville recevra 3 millions de dollars pour planter 2 500 arbres de rue, créer 2 300 nouveaux puits pour arbres et assurer l’arrosage des arbres pendant la période d’établissement des arbres, selon la description du projet. (Une liste complète des bénéficiaires de subventions californiennes est disponible ici.)

Trinidad, de TreePeople, a déclaré que l’investissement d’un milliard de dollars du gouvernement fédéral témoigne d’un changement indispensable dans « la façon dont nous planifions autour de notre forêt urbaine et comment nous considérons cela en tant qu’infrastructure ». Ce financement arrive à un moment crucial où des millions d’arbres disparaissent à cause de la sécheresse, des incendies de forêt, du développement humain et du manque de soins des arbres, a-t-il déclaré.

Cependant, Los Angeles a un bilan médiocre en matière de plantation et d’entretien des arbres et a fait l’objet d’un examen minutieux plus tôt cette année en raison d’une proposition de la ville visant à supprimer plus de 12 000 arbres matures dans le cadre d’un projet de réaménagement des trottoirs. Un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles a bloqué le projet après le tollé des défenseurs des arbres.

Trinidad a déclaré que la foresterie urbaine est souvent parmi les premiers secteurs touchés par les coupes budgétaires et autres défis dans les villes, et qu’elle peut être une « bataille difficile » pour les ressources et autres besoins.

Mais il était optimiste quant au fait que Los Angeles atteindrait ses objectifs et a noté que la plantation d’arbres peut contribuer à créer des emplois en plus des avantages tels que l’ombre, l’oxygène et le soulagement de la chaleur. Placer les arbres au bon endroit, sélectionner des arbres résistants à la sécheresse et assurer un entretien continu des arbres fera également une différence.

« Il y a toujours place à l’amélioration », a-t-il déclaré. « Je pense que nous devons donner la priorité à la foresterie urbaine sous un angle différent – ​​un angle plus important – et nous pourrons alors commencer à considérer cela comme si cela allait nous sauver la vie un jour. »

Le Service forestier a reçu 842 demandes demandant un financement total de 6,4 milliards de dollars, a déclaré l’agence – « une indication du besoin urgent à l’échelle nationale de planter et d’entretenir davantage d’arbres urbains ».