La Californie ramène les mandats de masque et le Surgeon General de Trump dit que les Américains vaccinés DEVRAIENT porter des couvre-visages

La CALIFORNIE a réintroduit les mandats de masque alors que le Surgeon General de Donald Trump a averti que les Américains vaccinés devraient continuer à porter des couvre-visages.

Les responsables de la santé de Los Angeles et de la région de la baie de San Francisco ont rétabli le port obligatoire du masque d’intérieur pour tous les résidents afin de freiner la propagation de Covid alors que la variante Delta s’empare de la nation.

Personnes masquées et non masquées au Grand Central Market de Los Angeles

Les employés portent des masques à l'intérieur d'un club à West Hollywood dimanche après le mandat

La signalisation des masques faciaux affichée à l'extérieur du bar Trunks à West Hollywood dimanche

Huit comtés de la région de la baie de Californie – Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara et Sonoma et la ville de Berkeley – ont ordonné aux personnes vaccinées et non vaccinées de porter des masques dans les espaces publics intérieurs.

L’annonce conjointe intervient un jour après que LA a annoncé qu’elle rétablirait une politique de masques d’intérieur au milieu d’une augmentation des cas.

La propagation de la variante Delta hautement contagieuse – originaire d’Inde – a poussé les nouvelles infections à travers le pays jusqu’à 51 890 vendredi, contre 23 103 une semaine auparavant.

En Californie, les cas de la variante Delta représentaient 48,8% de tous les nouveaux cas en juin, contre seulement 6% en mai, rapporte le Daily Mail.

« Nous ne sommes pas là où nous devons être pour les millions de personnes à risque d’infection ici dans le comté de Los Angeles, et attendre pour faire quelque chose sera trop tard, compte tenu de ce que nous voyons », a déclaré le Dr Muntu Davis, responsable de la santé du comté de LA. .

Les responsables de la santé de la région de la baie ont déclaré que la recommandation avait été faite « par prudence » en tant que « couche de protection supplémentaire pour les résidents non vaccinés ».

PROPAGATION DE LA VARIANTE DELTA

« La variante Delta se propage rapidement et tout le monde devrait prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres contre ce virus potentiellement mortel », a déclaré le Dr Nicholas Moss, responsable de la santé du comté d’Alameda.

Le Dr Chris Farnitano, responsable de la santé du comté de Contra Costa, a ajouté : « La variante Delta hautement infectieuse est désormais la souche prédominante dans le comté de Contra Costa.

« Alors que les vaccins restent notre meilleur outil contre Covid-19, le masquage dans les environnements intérieurs et extérieurs surpeuplés nous aidera à freiner la propagation de cette dernière vague d’infection. »

Bien que 83% des habitants de San Francisco aient reçu au moins une dose du vaccin, les cas continuent d’augmenter.

« Malheureusement, même si nous avons des taux de vaccination très élevés et l’excellente protection qu’elle offre, nous voyons toujours nos taux de cas augmenter », a déclaré Sarah Rudman, agente de santé adjointe du comté de Santa Clara, à CBS SF Bay Area.

« APPEL PRÉMATURÉ »

Et l’ancien chirurgien général américain Jerome Adams, qui a servi sous l’administration Trump, a averti que la suppression des recommandations de masques par le CDC pour les vaccinés aurait pu être prématurée.

« L’année dernière, Tony Fauci et moi avons notoirement, prématurément et à tort déconseillé les masques. Je pensais que c’était le meilleur appel à l’époque, mais je le regrette maintenant », a tweeté Adams samedi.

« Je crains que le CDC n’ait également lancé un appel tout aussi prématuré, mal interprété, mais toujours préjudiciable, au masquage face à la variante Delta. »

À Los Angeles, le mandat des masques d’intérieur est intervenu après que le comté a vu une augmentation de 700 % de son taux de positivité à Covid au cours du mois dernier, selon les responsables de la santé du comté.

La superviseure du comté de LA, Hilda Solis, a déclaré que le mandat rétabli du masque n’était « pas une punition, c’est une prévention ».

« Nous avons encore 4 millions de personnes sur 10 millions qui n’ont pas été vaccinées. Et beaucoup d’entre eux sont des jeunes », a déclaré Solis, un ancien secrétaire au travail de l’administration Obama, à ABC. Cette semaine.

« Et nous constatons que cette transmission est si hautement contagieuse qu’elle coûtera plus cher à long terme si nous devons voir nos hôpitaux être touchés, nos unités de soins intensifs, ainsi que nos agents de santé. »

‘CHOQUÉ’

Le Southern Nevada Health District recommande également aux gens de porter des masques dans les lieux intérieurs – y compris les casinos de Las Vegas – quel que soit le statut vaccinal, ont déclaré des responsables dans un communiqué.

Mais Joe Pierro, propriétaire du Market Grille Cafe à Las Vegas, a déclaré qu’il était « choqué » par le renouvellement du mandat de masque de la ville.

Il a déclaré à Fox & Friends Weekend: « Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Je pensais que l’idée de se faire vacciner est que cela nous empêche de porter un masque.

« Tous les signes là-bas me disent que ça ne va pas dans la bonne direction, je suis d’accord. »

Il a ajouté: « Nous sommes juste choqués. Toutes les luttes que nous avons menées pour arriver là où nous en sommes aujourd’hui, et sachant qu’il est possible que nous devions revenir en arrière. »

La variante Delta affectant principalement les non vaccinés, Trump a fustigé l’effort de vaccination de l’administration Biden.

« Il est en retard sur le calendrier, et les gens refusent de prendre le vaccin parce qu’ils ne font pas confiance à son administration, ils ne font pas confiance aux résultats des élections, et ils ne font certainement pas confiance aux Fake News, qui refusent de dire la vérité « , a déclaré Trump dans un communiqué.

Le port d'un masque facial dans les lieux publics intérieurs sera à nouveau obligatoire à LA