La Californie publie une liste de 41 candidats aux élections de rappel

Michael R. Blood et Kathleen Ronayne

SACRAMENTO, Californie – La liste officielle des candidats à l’élection de rappel du gouverneur démocrate Gavin Newsom en Californie est restée instable dimanche, l’animateur de radio conservateur Larry Elder affirmant qu’il devrait être inclus et les responsables de l’État ne donnant aucun détail sur les raisons pour lesquelles il ne l’était pas. .

La porte-parole de la secrétaire d’État, Jenna Dresner, a déclaré que tous les candidats qui ne se qualifiaient pas ont été informés de la raison, mais un porte-parole de la campagne de Elder a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune notification. Le porte-parole, Ying Ma, a déclaré que Elder avait soumis les signatures des électeurs de trois comtés et que la campagne supposait que l’État n’avait pas fini de les additionner. Les candidats doivent payer des frais de dossier de près de 4 200 $ ou soumettre 7 000 signatures.

Dresner n’a pas répondu si Elder avait encore une chance de figurer sur la liste finale des candidats prévue pour la libération mercredi.

Suite:En Californie frappée par la sécheresse, le gouverneur Gavin Newsom demande aux habitants de réduire leur consommation d’eau de 15%

Lorsque Elder a annoncé sa candidature le 12 juillet, il est instantanément devenu l’un des républicains les plus reconnaissables dans le domaine compte tenu de ses années à la radio et de ses apparitions sur Fox News et a été considéré comme un candidat qui pourrait dynamiser davantage les électeurs du GOP. Bien que Elder soit susceptible d’exciter de nombreux électeurs, il est peu probable que la plupart des républicains restent à la maison s’il ne figure pas sur la liste, a déclaré Jack Pitney, professeur de sciences politiques au Claremont McKenna College.

« Je pense que les républicains vont se présenter parce qu’ils détestent Newsom, pas parce qu’ils sont particulièrement fans de l’un des candidats de remplacement », a déclaré Pitney.

Parmi les autres candidats, la campagne de l’ancien maire de San Diego, Kevin Faulconer, était en conflit avec des représentants de l’État pour savoir s’il pouvait être répertorié comme maire « à la retraite » de la ville et le créateur de YouTube, Kevin Paffrath, a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre pour obtenir son surnom YouTube sur le bulletin de vote. Pendant ce temps, Caitlyn Jenner, l’olympienne devenue star de la télé-réalité, aurait été en Australie en train de filmer une émission de télé-réalité, bien qu’elle ait tweeté vendredi qu’elle et son équipe de campagne étaient « en pleine opération ».

Suite:Le gouverneur de Californie Gavin Newsom fera face à un vote de révocation alors que la campagne de pétitions atteint l’objectif de signature

La liste de 41 candidats publiée samedi par l’État n’avait pas le panache des plus de 100 candidats qui se sont présentés lors du dernier rappel d’un gouverneur de Californie en 2003. Mais elle comprenait une gamme de candidats de l’anonyme au célèbre, y compris un artiste connu pour se mettant sur les panneaux d’affichage de Los Angeles dans les années 1980 et d’autres avec des noms accrocheurs, comme le shérif adjoint Denver Stoner, et Nickolas Wildstar, qui se présente comme musicien/entrepreneur/père.

Qui sont les 41 candidats aux élections de rappel en Californie ?

La liste comprend 21 républicains, huit démocrates, un libertaire, neuf indépendants et deux membres du Parti vert. Les scrutins commenceront le mois prochain par la poste et la date officielle des élections est le 14 septembre.

Chaque candidat est répertorié avec un titre de poste ou un autre descripteur, mais ils ne sont pas autorisés à utiliser le mot « ancien ». La campagne de Faulconer a demandé qu’il soit répertorié comme le maire « à la retraite » de San Diego, ce que les responsables de l’État contestent maintenant, a déclaré le porte-parole de Faulconer, John Burke. Il a quitté le bureau en 2020, et la référence à son rôle antérieur aiderait à renforcer son identification de nom.

Paffrath a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre en justice après s’être vu refuser l’autorisation de s’inscrire comme Kevin « Meet Kevin » Paffrath sur le bulletin de vote, qui comprend son nom YouTube. Il a noté qu’un autre candidat avait été autorisé à se présenter sous le nom de Chauncey « Slim » Killens, qui se présente comme un agent correctionnel à la retraite.

Aucun démocrate ayant une stature politique n’a décidé de se présenter. Les sondages ont montré que Newsom était bien placé pour gagner. Mais s’il perdait dans un bouleversement, il n’y aurait pas de démocrate établi parmi les candidats de remplacement, ouvrant potentiellement la voie à un républicain pour occuper le siège.

Les électeurs recevront un bulletin de vote avec deux questions: Newsom doit-il être rappelé et qui doit le remplacer. Si plus de la moitié des électeurs disent « oui » à la première question, alors celui qui figure sur la liste des remplaçants potentiels obtient le plus de voix est le nouveau gouverneur de l’État le plus peuplé du pays. Avec de nombreux candidats et aucun favori clair, il est possible que quelqu’un gagne avec moins de 25 % des voix.

La poussée pour évincer Newsom est en grande partie enracinée dans la frustration causée par les fermetures d’écoles et d’entreprises de longue date pendant la pandémie qui a bouleversé la vie quotidienne de millions de Californiens. Mais de nombreux électeurs n’y prêtent pas attention, et aucun nouveau candidat n’a émergé samedi qui semblait avoir le potentiel de réorganiser la trajectoire de la course.

Selon le bureau du secrétaire d’État, les candidats qui ont déposé les documents requis comprennent :