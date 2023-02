La Californie publie son propre plan pour les coupes du fleuve Colorado

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie a publié mardi un plan détaillant comment les États occidentaux qui dépendent du fleuve Colorado devraient économiser plus d’eau. Il est intervenu un jour après que les six autres États du bassin fluvial aient fait une proposition concurrente.

Dans une lettre au US Bureau of Reclamation, la Californie a décrit comment les États pourraient conserver entre 1 million et près de 2 millions d’acres de pieds d’eau grâce à de nouvelles coupes basées sur l’élévation du lac Mead, un réservoir clé.

Son plan ne tenait pas compte de l’eau perdue par évaporation et pendant le transport – une décision recherchée par les autres États qui signifierait de grosses réductions pour la Californie.

La rivière de 1 450 milles (2 334 kilomètres) dessert 40 millions de personnes à travers l’Ouest et le Mexique, générant de l’énergie hydroélectrique pour les marchés régionaux et irriguant près de 6 millions d’acres (2 428 hectares) de terres agricoles.

Une sécheresse de plusieurs décennies dans l’Ouest, aggravée par le changement climatique, l’augmentation de la demande et la surexploitation, a fait chuter les niveaux d’eau dans les principaux réservoirs le long du fleuve à des niveaux sans précédent. Cela a obligé les autorités fédérales et étatiques à prendre des mesures supplémentaires pour protéger le système.

Le plan de la Californie et les méthodes distinctes décrites par les États lundi sont venus en réponse à Reclamation leur demandant l’année dernière de détailler comment ils utiliseraient entre 15% et 30% moins d’eau. L’agence fédérale exploite les principaux barrages du système fluvial.

Les sept États ont manqué cette échéance en août dernier. Six d’entre eux se sont regroupés et sont parvenus à un accord fin janvier. La Californie était la seule à résister à cet accord et a répondu mardi avec son propre plan.

Contrairement au plan des autres États, celui de la Californie ne tient pas compte des quelque 1,5 million d’acres de pieds d’eau du fleuve Colorado perdus par évaporation et transport.

Au lieu de cela, il propose de réduire l’eau extraite du lac Mead de 1 million d’acres-pieds, dont 400 000 acres-pieds provenant de ses propres utilisateurs. L’État avait précédemment décrit ce niveau de réductions en octobre. L’Arizona supporterait le poids des coupes plus importantes – 560 000 pieds acres – tandis que le Nevada ferait le reste. Ces chiffres sont basés sur des discussions lors de négociations antérieures, indique la lettre de la Californie.

Un pied d’acre est assez d’eau pour approvisionner deux à trois ménages américains pendant un an.

Le département des ressources en eau de l’Arizona a déclaré qu’il examinait toujours la proposition de la Californie et n’avait pas de commentaire immédiat.

Mais Tom Buschatzke, directeur du département, a déclaré plus tôt mardi que les gestionnaires de l’eau à travers le bassin ne pouvaient pas parvenir à un accord avec la Californie sur les coupes, même au niveau de l’État au sens large.

“Les gros problèmes sont de savoir ce que signifie le système de priorité, que signifie la priorité junior et comment cela se rattache-t-il à ce résultat de qui prend quelle coupe?” il a dit. “C’était le problème de l’été, c’était le problème de l’automne, c’est toujours le problème.”

La Californie a la plus grande allocation d’eau parmi les sept États américains qui exploitent le fleuve Colorado. Il est également parmi les derniers à faire face à des coupures d’eau en période de pénurie en raison de ses droits d’eau supérieurs.

Cela a donné à l’État un avantage sur les autres lors de discussions qui ont duré des mois sur la manière de réduire la consommation d’eau.

Les responsables de l’eau de Californie ont souvent répété que toute réduction d’eau supplémentaire doit être légalement défendable et conforme à la loi occidentale sur l’eau qui respecte ses droits sur l’eau.

JB Hamby, président du Colorado River Board of California et membre du conseil d’administration de l’Imperial Irrigation District, a indiqué que la Californie pourrait intenter une action en justice si le gouvernement fédéral tentait de tenir compte des pertes par évaporation.

“La meilleure façon d’éviter les conflits et de nous assurer que nous pouvons mettre de l’eau dans la rivière tout de suite est d’adopter une approche volontaire, de ne pas présenter de propositions qui contournent la loi de la rivière et ignorent le droit supérieur de la Californie et ne respectent pas cela”, a-t-il déclaré. .

Les accords existants ne sont valables que lorsque l’altitude du lac Mead se situe entre 1 090 pieds (332 mètres) et 1 025 pieds (312 mètres). S’il tombe en dessous de 1 025 pieds, le plan de la Californie propose des réductions encore plus importantes sur la base de la soi-disant loi de la rivière, ce qui signifie probablement que l’Arizona et le Nevada en supporteraient le poids. Ces coupes sont conçues pour empêcher le lac Mead d’atteindre la “piscine morte”, alors qu’il ne pourrait plus pomper l’eau vers les fermes et les villes comme Las Vegas, Los Angeles et Phoenix.

L’altitude actuelle du réservoir est d’environ 1 045 pieds.

Au total, le plan de la Californie pourrait économiser entre 1 million et 2 millions d’acres-pieds d’eau en fonction des niveaux d’élévation du lac Mead, dont l’Arizona, la Californie, le Nevada et le Mexique tirent leur part de la rivière.

Adel Hagekhalil, directeur général du Metropolitan Water District de Californie, le plus grand fournisseur d’eau du pays, a déclaré qu’il était important de protéger les principaux réservoirs “sans s’embourber dans de longues batailles juridiques”.

Hagekhalil et d’autres gestionnaires de l’eau ont souligné les nombreux efforts déployés par l’État pour réduire considérablement sa consommation d’eau en rendant l’utilisation de l’eau agricole et urbaine plus efficace.

“La Californie sait comment réduire de façon permanente l’utilisation de la rivière – nous l’avons fait au cours des 20 dernières années, grâce à des milliards de dollars d’investissements et de partenariats durement gagnés”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous pouvons aider tout le Sud-Ouest à recommencer à mesure que nous avançons.”

Les nouvelles propositions ne modifient pas immédiatement les allocations d’eau des États – ni ne perturbent leurs droits d’eau existants. Au lieu de cela, ils seront intégrés dans une proposition plus large sur laquelle Reclamation travaille pour réviser la façon dont il exploite les barrages Glen Canyon et Hoover – des producteurs d’électricité géants sur le fleuve Colorado.

Malgré l’incapacité de la Californie à parvenir à un accord avec les six autres États jusqu’à présent, les parties ont déclaré qu’elles espéraient continuer à parler.

“Nous n’allons pas arrêter les discussions”, a déclaré Buschatzke de l’Arizona, “et peut-être que nous parviendrons à un accord et peut-être que nous ne le ferons pas.”

___

Naishadham a rapporté de Washington, DC L’écrivain AP Felicia Fonseca a contribué de Flagstaff, Arizona.

___

Kathleen Ronayne et Suman Naishadham, Associated Press