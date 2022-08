La Californie protégera les prestations de santé des jeunes immigrés

SACRAMENTO, Californie (AP) – Environ 40 000 adultes à faible revenu vivant illégalement dans le pays ne perdront pas leur assurance maladie financée par le gouvernement au cours de la prochaine année dans le cadre d’une nouvelle politique annoncée lundi par l’administration du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

La Californie paie déjà les dépenses de santé des adultes à faible revenu de 25 ans et moins, quel que soit leur statut d’immigration. Une nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur en janvier 2024 étendrait ces avantages à tous les adultes qui, sans leur statut d’immigration, seraient éligibles au programme Medicaid de l’État.

Mais d’ici à ce que cette nouvelle loi entre en vigueur en 2024, environ 40 000 jeunes adultes qui bénéficient déjà de Medicaid en Californie devraient perdre leurs prestations parce qu’ils ont plus de 25 ans. Lundi, le département des services de santé de l’État a annoncé qu’il continuerait à couvrir ces jeunes adultes jusqu’à la fin de 2023 pour s’assurer qu’ils ne perdront pas leurs prestations.

“Fournir une couverture continue signifie que des dizaines de milliers de jeunes Californiens ne seront pas confrontés à des interruptions de soins, les gardant ainsi couverts et en meilleure santé”, a déclaré Jose Torres Casillas, défenseur politique et législatif de Health Access California, un organisme de défense des soins de santé grand public. groupe. “La Californie ouvre à nouveau la voie en améliorant le fonctionnement de notre système de santé pour toutes les communautés, quels que soient leurs revenus, leur âge ou leur statut d’immigration.”

À l’échelle nationale, environ 22,1 millions de personnes vivaient illégalement dans le pays en 2020, soit environ 7% de la population, selon la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif de soins de santé. Ces personnes ne sont pas éligibles à la plupart des programmes fédéraux de prestations publiques, même si beaucoup ont un emploi et paient des impôts.

Certains États, dont la Californie, ont utilisé leur propre argent pour couvrir les dépenses de santé de ce groupe. Dix-huit États fournissent des soins prénatals aux personnes quel que soit leur statut d’immigration, tandis que cinq États et le district de Columbia couvrent tous les enfants de familles à faible revenu, quel que soit leur statut d’immigration. La Californie et l’Illinois ont récemment rendu les immigrants adultes plus âgés éligibles à leurs programmes Medicaid.

La Californie a été le premier État à payer les dépenses de santé de certains adultes vivant illégalement dans le pays lorsque, en 2019, les législateurs de l’État ont voté pour rendre les personnes de 25 ans et moins éligibles à Medicaid, quel que soit leur statut d’immigration.

Cette politique est entrée en vigueur en 2020, juste au début de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement fédéral a émis une urgence de santé publique, ce qui signifie que personne ne pourrait perdre ses prestations Medicaid. C’est pourquoi de nombreux jeunes immigrés en Californie ont pu rester sur Medicaid, même s’ils ont maintenant plus de 25 ans et ne sont techniquement plus éligibles.

L’urgence de santé publique fédérale devrait bientôt prendre fin. Dans ce cas, tous ces jeunes adultes qui ont maintenant plus de 25 ans perdraient leurs prestations une fois qu’ils seraient renouvelés. Au lieu de cela, l’administration Newsom a déclaré qu’elle retarderait ces renouvellements jusqu’à la fin de 2023, leur donnant le temps que la nouvelle loi entre en vigueur.

“Protéger ces jeunes adultes – qui ont actuellement Medi-Cal – de la perte de couverture, pour redevenir éligibles peu de temps après, évitera des lacunes inutiles dans les services de santé et les médicaments dont les gens ont besoin”, a déclaré Connie Choi, directrice des politiques au California Immigrant. Centre de politique.

Adam Beam, l’Associated Press