La Californie prévoit des contrôles de «réduction de l’inflation». D’autres états suivront-ils ?

Qui peut être admissible aux chèques de «réduction de l’inflation»

Ceux qui ont jusqu’à 75 000 $ de revenu, ou 150 000 $ s’ils sont mariés et déposent conjointement, recevront jusqu’à 350 $ par déclarant, plus 350 $ s’ils ont une ou plusieurs personnes à charge. Ainsi, les déclarants conjoints ayant au moins une personne à charge recevront la somme la plus élevée possible de 1 050 $. Les déclarants californiens dont les revenus sont supérieurs à ce premier niveau, mais inférieurs à 125 000 $ s’ils sont célibataires ou 250 000 $ s’ils sont mariés et déposent conjointement, peuvent recevoir 250 $ par déclarant, plus 250 $ supplémentaires s’ils ont au moins une personne à charge. Ceux dont les revenus sont supérieurs à ce deuxième niveau mais inférieurs à un autre ensemble de seuils – les personnes ayant moins de 250 000 $ de revenu, ou 500 000 $ en cas de dépôt conjoint – peuvent recevoir 200 $ par déclarant, plus 200 $ supplémentaires s’ils ont des personnes à charge.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a participé au Sommet des Amériques à Los Angeles au début du mois de juin. Francine Orr/Los Angeles Times/Getty

Ceux dont les revenus sont supérieurs à ce troisième niveau ne seraient pas éligibles aux remboursements. “Il semble que ce que tout le monde attend actuellement de la part des législateurs de leur État, c’est de l’aide pour concilier et résoudre le fait que de nombreuses familles sont vraiment aux prises avec l’inflation et d’autres pressions alors que les budgets de l’État et les bénéfices des entreprises se portent très bien”, a déclaré Dylan Grundman O’Neill, analyste principal des politiques d’État à l’Institut de fiscalité et de politique économique. La proposition de la Californie est un “assez bon exemple” de réconciliation en apportant une aide aux familles qui en ont le plus besoin, a-t-il déclaré, les paiements les plus élevés étant concentrés sur le premier niveau de revenu.

Ce que nous savons si d’autres États suivront

D’autres États, tels que le Maine, le New Jersey et le Nouveau-Mexique, ont également fait des efforts pour fournir des paiements de secours directs aux résidents, selon O’Neill. De plus, de nombreux États sont en pourparlers pour mettre en place des congés fiscaux sur l’essence, et certains ont déjà temporairement suspendu ces prélèvements. L’envoi de chèques directs est une meilleure façon de reconnaître que les gens luttent de différentes manières, a déclaré O’Neill.