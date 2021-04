D’autres États ont déjà assoupli les restrictions sanitaires à un moment où l’administration Biden les supplie de ne pas encore apporter ces changements. Le pays est confronté à une quatrième poussée possible du virus et la propagation de variantes de virus inquiétantes suscite des inquiétudes. Dans de nombreux États, le nombre de cas de coronavirus a augmenté.

Le déménagement en juin permettra aux Californiens de retourner dans les restaurants, les bars, les cinémas, les lieux de culte et les concerts sans limite de capacité stricte pour la première fois depuis bien plus d’un an. Le président Biden a déclaré qu’il y aurait suffisamment de vaccins disponibles pour tous les adultes d’ici la fin du mois de mai.

La Californie prévoit de lever toutes ses restrictions sur les coronavirus le 15 juin, à condition qu’il y ait suffisamment de vaccins Covid-19 disponibles pour toute personne âgée de 16 ans ou plus et que les hospitalisations restent faibles et stables, ont annoncé mardi des responsables de l’État.

Cependant, l’État maintiendra en place un mandat de masque dans un avenir prévisible, et il y aura des limites sur les grands événements en salle ou les conventions de plus de 5 000 personnes au moins jusqu’à l’automne.

«Avec plus de 20 millions de vaccins administrés à travers l’État, il est temps de tourner la page sur notre système de niveaux et de commencer à chercher à rouvrir complètement l’économie californienne», a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué. «Nous pouvons maintenant commencer à planifier nos vies après la pandémie.»

Et selon les données des Centers for Disease Control and Prevention, à partir de lundi, 34% de la population totale de l’État a reçu au moins un vaccin et 18% sont entièrement vaccinés.

L’État est devenu une étude de cas très médiatisée sur les façons dont la réouverture d’une vaste économie peut être beaucoup plus complexe, inégale et politiquement chargée que d’en fermer une.

La dernière annonce lèvera ce que les dirigeants des États ont qualifié de californien. Plan directeur pour une économie plus sûre », Qui a établi un système de niveaux de restrictions codés par couleur. Au fur et à mesure que les comtés atteignaient certains seuils de cas, ils étaient autorisés à franchir les échelons, un système introduit pour la première fois en août lorsque l’État était aux prises avec une augmentation alarmante du nombre de nouveaux cas.

M. Newsom a été largement critiqué l’année dernière lorsqu’il a assisté à un dîner pour l’anniversaire d’un ami lobbyiste dans l’un des restaurants les plus exclusifs de Napa Valley, le French Laundry, après avoir imploré les Californiens d’être vigilants et de s’abstenir de voir leurs proches pendant les vacances.

Aux alentours de Thanksgiving, il y avait des signes que les pires craintes des responsables de la santé publique se réaliseraient. En décembre, les hôpitaux – en particulier dans les zones durement touchées, comme Los Angeles – étaient débordés de patients et l’État a ordonné aux Californiens de rester à nouveau chez eux.

Maintenant que l’attention s’est tournée vers le déploiement des vaccins dans l’État, les Californiens ont été frustrés par ce qu’ils ont vu comme un effort déroutant et chaotique.

Lorsque les responsables de l’État ont récemment annoncé que l’État élargirait l’admissibilité au vaccin à toute personne âgée de 16 ans ou plus à partir du 15 avril, le Dr Christopher Longhurst, directeur de l’information de l’UC San Diego Health, a prédit «une frustration continue alors que de plus en plus de personnes deviennent éligibles, mais l’approvisionnement n’est pas disponible pour répondre. demande. »

Les experts ont également critiqué le processus pour avoir permis de contourner les communautés les plus pauvres et les plus durement touchées, même si les représentants de l’État ont déclaré à plusieurs reprises que l’équité était une «étoile du nord» pour leurs efforts.

Les dirigeants californiens sont douloureusement conscients du fossé entre les communautés les plus riches et souvent les plus blanches de l’État, d’une part, et ses communautés les plus pauvres, qui abritent souvent des travailleurs essentiels à prédominance latino-américaine, d’autre part, et les partisans de l’équité la précision doit être l’une et l’autre des priorités dans la distribution des vaccins.

«L’équité et l’échelle sont possibles pour les États les plus riches du pays», a récemment déclaré Jacqueline Martinez Garcel, directrice générale de la Latino Community Foundation.

Des responsables de l’État ont déclaré mardi qu’ils étaient confiants dans la capacité de l’État à vacciner des millions de Californiens supplémentaires, y compris des travailleurs particulièrement vulnérables, au cours des deux prochains mois.

«Nous avons été très réfléchis et mesurés quant aux personnes éligibles à être vaccinées», a déclaré le Dr Mark Ghaly, secrétaire d’État à la Santé et aux Services sociaux.