La Californie poursuit les géants pétroliers pour « tromperie sur les risques climatiques » : rapport | Actualités sur la crise climatique

L’État américain de Californie a poursuivi en justice cinq géants pétroliers pour leur rôle présumé dans la minimisation du risque posé par les combustibles fossiles tout en causant des dizaines de milliards de dollars de dégâts, a rapporté le New York Times. signalé.

Le procès, déposé vendredi devant la Cour supérieure de San Francisco, visait Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips et Chevron.

Il s’agit du procès le plus important visant à mettre en lumière l’industrie des combustibles fossiles et à exiger la création d’un fonds pour compenser les futurs dommages causés par les catastrophes liées au climat.

Cette décision fait suite à de nombreuses autres poursuites intentées par des villes, des comtés et des États américains contre les intérêts des combustibles fossiles en raison de l’impact du changement climatique, ainsi qu’à de prétendues campagnes de désinformation s’étalant sur des décennies.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, qui mène l’affaire, a affirmé dans le document que les géants pétroliers avaient intentionnellement minimisé les risques posés par les combustibles fossiles au public depuis les années 1950 – tout en sachant que leurs produits étaient susceptibles de conduire à un réchauffement climatique important.

« Les dirigeants des sociétés pétrolières et gazières savaient depuis des décennies que la dépendance aux combustibles fossiles entraînerait ces résultats catastrophiques, mais ils ont supprimé cette information du public et des décideurs politiques en diffusant activement la désinformation sur le sujet », peut-on lire dans la plainte de 135 pages, comme indiqué. par le Times.

« Leur tromperie a retardé la réponse sociétale au réchauffement climatique. Et leur mauvaise conduite a entraîné des coûts énormes pour les personnes, les biens et les ressources naturelles, qui continuent de se produire chaque jour. »

‘Honteux’

Depuis le début de la vague actuelle de litiges environnementaux contre les entreprises de combustibles fossiles en 2017, l’industrie a cherché à éviter les procès étatiques pour des raisons de procédure.

Cet effort a reçu un coup dur en mai lorsque la Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner un appel dans deux affaires, ce qui signifie qu’elles ont pu poursuivre leur action.

La plainte judiciaire met en lumière la destruction provoquée par le changement climatique en Californie, notamment des températures record, des incendies de forêt et des sécheresses.

« Ces gens détenaient ces informations et nous ont menti, et nous aurions pu éviter certaines des conséquences les plus importantes », aurait déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. «C’est honteux. Cela vous rend malade au plus profond de vous-même.

Les poursuites s’inspirent des procès couronnés de succès contre Big Tobacco ainsi que contre l’industrie pharmaceutique concernant la prolifération des opioïdes.

Dans son procès, Bonta ne cherche pas à obtenir une indemnisation pour les dommages liés à un événement spécifique, mais plutôt à créer un fonds qui serait utilisé pour financer le rétablissement suite à des événements météorologiques extrêmes et les efforts d’atténuation et d’adaptation dans tout l’État, selon le journal.

Aucune réponse des majors pétrolières au procès californien n’était disponible dans l’immédiat.

Les compagnies pétrolières ont déclaré, en réponse à d’autres procès, que les politiques visant à lutter contre le changement climatique devraient émaner du pouvoir exécutif fédéral et du Congrès, et non par le biais d’une mosaïque de décisions rendues dans des affaires judiciaires à travers les États-Unis.