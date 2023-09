La Californie poursuit les géants pétroliers pour tromperie climatique

La Californie poursuit certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde pour des années de déni de la science climatique tout en aggravant les conditions météorologiques extrêmes liées à la crise climatique.

Matthew Modine sur la justice climatique

« Des rapports financés par l’industrie ont directement lié la consommation de combustibles fossiles à la hausse des températures mondiales et aux dommages causés à notre air, à notre terre et à notre eau », a déclaré un rapport. communiqué de presse du bureau du gouverneur de Californie Newsom annonçant le procès a expliqué. « Les compagnies pétrolières ont intentionnellement caché ces informations au public et aux décideurs politiques pour protéger leurs profits, et ont dépensé des milliards de dollars pour diffuser de la désinformation sur le changement climatique et retarder notre transition vers l’abandon des combustibles fossiles. »

Le procès était déposé le Samedi à la Cour supérieure de San Francisco et a désigné Exxon Mobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips et BP comme défendeurs. L’American Petroleum Institute, un groupe commercial de combustibles fossiles, a également été cité comme défendeur dans le dossier.

Le procès vise à créer un fonds qui sera financé par les entreprises pour aider à payer les dépenses liées au climat. dévastation, y compris incendies de forêt et vagues de chaleur. La plainte de plus de 130 pages expliquait que, parce que les entreprises de combustibles fossiles connaissaient les risques potentiels, elles devraient être tenues financièrement responsables des dommages climatiques causés aux résidents californiens et à l’économie de l’État.

« Les Californiens et leurs familles, leurs communautés et leurs petites entreprises ne devraient pas avoir à supporter seuls tous les coûts du changement climatique », indique le procès. « Les entreprises qui ont pollué notre air, étouffé notre ciel avec de la fumée, fait des ravages dans notre cycle de l’eau et contaminé nos terres doivent être obligées d’atténuer les dommages qu’elles ont causés à l’État. »

Le procès s’ajoute à d’autres comptes de responsabilité climatique poursuivis par les responsables californiens. Ce week-end, Newsom a déclaré qu’il avait l’intention de signer deux projets de loi sur le climat dans la loi de l’État, dont un projet de loi qui obligerait les entreprises à déclarer leurs émissions. Il a annoncé son intention de signer lors d’une cérémonie d’ouverture de la Semaine du climat à New York le week-end dernier, a rapporté l’Associated Press. signalé.

Une des factures, BS 253, est également connue sous le nom de Climate Corporate Data Accountability Act. Assemblée de l’État de Californie j’ai voté pour la semaine dernière. Ces règles obligeront les entreprises publiques et privées qui génèrent plus d’un milliard de dollars de revenus à décrire leurs émissions directes et indirectes à travers différents périmètres au cours des prochaines années. Cela affectera plus de 5 000 entreprises qui font des affaires dans l’État, notamment les géants pétroliers et gaziers Chevron et ExxonMobil, selon le LA Times. signalé.

Les émissions dont les entreprises devront tenir compte proviendront de leurs opérations, de la consommation d’eau, des déplacements des employés, etc.

