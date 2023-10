La Californie pourrait construire des panneaux solaires le long des autoroutes

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a donné samedi son feu vert aux responsables des transports et de l’énergie de l’État pour déterminer comment installer des panneaux solaires, des batteries de stockage et d’autres sites d’énergie renouvelable le long des autoroutes.

Le projet de loi, baptisé SB 49, charge le ministère des Transports de Californie d’établir des lignes directrices claires permettant aux entreprises et aux organismes publics de développer les énergies renouvelables au bord des autoroutes.

Le SB 49 donne au département jusqu’à la fin 2025 pour collaborer avec les services publics et les agences de l’énergie de l’État afin « d’évaluer l’adéquation » des terrains vides le long des autoroutes de l’État pour les sites de production et de stockage d’énergie renouvelable.

Selon l’État Ministère des Transportsla Californie compte 250 autoroutes nationales contenant plus de 15 000 milles de route.

Les terrains vides situés le long de ces routes pourraient être utilisés pour générer un gigawatt d’énergie solaire potentielle, qui pourrait alimenter plus de 270 000 foyers californiens, selon une étude. rapport conjoint d’Environment California, un bailleur de fonds à but non lucratif du SB 49 et le défenseur de l’énergie solaire routière The Ray.

Le projet de loi exigera également une analyse interinstitutionnelle pour évaluer les facteurs inhibiteurs tels que les lois existantes ou les problèmes de sécurité, ainsi que pour aider à « établir un processus pour les entités intéressées à louer » les terrains de l’autoroute pour le développement des énergies renouvelables.

Les législateurs des États ont adopté le SB 49 en septembre et attendaient depuis la signature du gouverneur.

Le sénateur d’État Josh Becker, l’auteur original du projet de loi, l’a qualifié de « gagnant-gagnant-gagnant ». SB 49, a-t-il déclaré dans un déclarationaidera la Californie à développer davantage d’énergies renouvelables, tout en créant de nouveaux emplois verts et des revenus supplémentaires pour l’État.

La Californie rejoindrait plusieurs autres États dans le développement des énergies renouvelables en bord de route.

En 2008, Oregon est devenu le premier État à développer un projet d’autoroute solaire, qui compte désormais près de 600 panneaux solaires. Depuis lors, 36 États et 15 pays ont contacté l’Oregon pour envisager de créer des programmes similaires, selon le site Internet de l’État.

Utiliser les espaces vides le long des autoroutes pour installer des sites d’énergie propre contribuerait à alléger la pression sur l’État. déserts où se trouvent actuellement de nombreux panneaux solaires.

Le SB 49 faisait partie d’une série de projets de loi sur le climat qui ont reçu la signature du gouverneur Newsom ce week-end, y compris deux projets de loi très médiatisés sur la divulgation des informations par les entreprises qui, à partir de 2026, obligeront les entreprises à déclarer chaque année leurs émissions de carbone et l’impact financier du changement climatique sur Leurs affaires.