La Californie pour rouvrir les écoles; Biden promettra 4 milliards de dollars à COVAX; Le vaccin Pfizer peut être conservé à des températures de congélation normales: dernières mises à jour du COVID-19

Le président Joe Biden est sur le point d’annoncer un engagement de 4 milliards de dollars américains dans l’alliance mondiale du vaccin connue sous le nom de COVAX, visant à aider les pays pauvres à vacciner leurs populations, selon un haut responsable de l’administration.

Biden présentera son engagement lors de la réunion virtuelle de vendredi avec les membres du G7. La Maison Blanche prévoit de débloquer immédiatement 2 milliards de dollars et d’utiliser les 2 milliards de dollars supplémentaires comme levier pour amener d’autres pays riches à contribuer à l’effort mondial de vaccination, selon le responsable, qui a informé les journalistes de la condition de l’anonymat.

La commission exécutive de l’Union européenne prévoit également de doubler sa contribution au programme, avec un engagement d’environ 1,2 milliard de dollars.

En décembre, les responsables de COVAX ont déclaré avoir un manque à gagner de plus de 4 milliards de dollars en promesses de dons qui, si elles ne sont pas remplies, entraîneraient « une pandémie prolongée, avec de graves conséquences économiques » pour les pays riches comme pour les pays pauvres.

Les scientifiques et les défenseurs craignent que si les pays riches accumulent des vaccins, le nouveau coronavirus continue de muter et puisse revenir menacer les États-Unis et d’autres.

Des variantes plus contagieuses circulent déjà aux États-Unis et dans le monde. Les Centers for Disease Control and Prevention ont rapporté jeudi qu’au moins 1549 cas de variantes de coronavirus repérés pour la première fois au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil aux États-Unis

Dans les gros titres:

►Pfizer a déclaré vendredi qu’il cherchait l’autorisation de stocker son vaccin dans des congélateurs pharmaceutiques normaux, au lieu des températures ultra-froides que les doses exigent actuellement.

►Après des semaines de négociations tendues, les législateurs californiens se sont mis d’accord jeudi sur une proposition de 6,5 milliards de dollars visant à ramener les élèves dans les salles de classe ce printemps après des mois de fermetures en raison de la pandémie.

►Le président Joe Biden est sur le point de visiter vendredi l’usine de fabrication de vaccins COVID-19 de Pfizer près de Kalamazoo, dans le Michigan, où il continuera de plaider en faveur de son programme de secours COVID-19 de près de 2000 milliards de dollars alors que les démocrates se préparent à le faire passer au Congrès.

►Au cours d’une période de sept jours se terminant jeudi, les États-Unis ont signalé en moyenne moins de 2000 décès par COVID-19 par jour, la première fois que cela se produit depuis le début du mois de décembre, selon une analyse des données de l’Université Johns Hopkins par USA TODAY. Les 13 841 décès signalés au cours de la dernière semaine sont en baisse de 41%, soit près de 10 000 décès, enregistrés au cours de la semaine de pointe le mois dernier.

►Deux femmes en Floride habillées en «mamies» pour essayer de se faire vacciner contre le COVID-19, a déclaré jeudi un responsable de la santé du comté d’Orange aux journalistes locaux. Les jeunes femmes portaient des bonnets et des lunettes, et le Dr Raul Pino a déclaré qu’elles avaient réussi à obtenir leurs premières injections.

► Des retards d’expédition de vaccins ont été signalés par les organes de presse dans plus d’un tiers des États-Unis en raison de la tempête hivernale qui sévit dans une grande partie du pays, obligeant les sites à fermer et à annuler les rendez-vous en raison d’un manque de prises de vue.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 493000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 110,2 millions de cas et 2,44 millions de décès. Plus de 73,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 57,7 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Vous voulez un 4 juillet sans souci? Les vaccinations contre le COVID-19 doivent s’accélérer – et rapidement, selon le groupe d’experts en vaccins de USA TODAY. Lisez l’histoire complète.

Pfizer dit que le vaccin peut être conservé à des températures normales de congélation

Pfizer et son collaborateur BioNTech ont déclaré vendredi qu’ils cherchaient une mise à jour de leur autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration qui permettrait à leur vaccin COVID-19 d’être stocké à des températures normales de congélation.

Actuellement, le vaccin doit être conservé entre -112 ° F et -76 ° F et est expédié dans un conteneur thermique spécial rempli de glace sèche pour le maintenir à ses températures ultra-froides.

Pfizer et BioNTech ont déclaré que de nouvelles données montrent que les doses restent stables lorsqu’elles sont stockées jusqu’à deux semaines entre -13 ° F et 5 ° F, qui sont des températures plus courantes pour les congélateurs pharmaceutiques.

Les entreprises ont déclaré que les nouvelles températures peuvent être une alternative ou un complément au stockage ultra-froid existant, qui maintient les doses viables jusqu’à six mois. Les doses peuvent également être conservées pendant cinq jours à des températures de réfrigération standard, entre 36 ° F et 46 ° F, avant de devoir être administrées.

Le vaccin Pfizer et BioNTech est très efficace pour prévenir le COVID-19, mais les experts en santé publique et en logistique ont déclaré que ses exigences en matière de stockage ultra-froid sont l’un de ses facteurs limitants pour rendre le vaccin largement disponible dans le monde.

Les tests COVID-19 rapides et bon marché tardent encore à être approuvés par la FDA

Chaque jour, une société basée à Pasadena, en Californie, expédie au Royaume-Uni huit jets de fret chargés de tests COVID-19.

Le haut dirigeant d’Innova Medical Group aimerait utiliser les tests rapides pour ralentir les infections plus près de chez eux, mais Innova n’a pas encore obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration pour vendre les tests aux États-Unis.

Les experts affirment que les États-Unis pourraient rapidement étendre l’offre limitée de tests du pays et améliorer la vitesse en autorisant des tests antigéniques rapides sur papier tels que le diagnostic d’Innova. Les partisans disent que ces tests sont moins chers, plus faciles à faire et peuvent être utilisés deux à trois fois par semaine pour détecter si une personne est contagieuse et susceptible de transmettre le virus à d’autres.

L’inconvénient: les tests rapides sont moins précis que les tests de laboratoire, qui prennent plus de temps à compléter et coûtent 100 $ ou plus.

D’autres études sont en cours pour démontrer l’exactitude du test d’Innova, qui coûte moins de 5 $ et peut fournir des résultats en 30 minutes. Des chercheurs de Harvard, de l’Université de Californie, de San Francisco et du Colby College ont évalué le test et d’autres groupes de recherche privés mènent des essais sur des personnes avec ou sans symptômes de coronavirus, a déclaré Daniel Elliott, président-directeur général d’Innova Medical Group.

CVS aide les Américains mal desservis à planifier leurs rendez-vous pour les vaccins

CVS Health prévoit de contacter les Américains vivant dans des communautés mal desservies pour les aider à planifier des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 au milieu des signes que les Blancs reçoivent le vaccin gratuit à des taux plus élevés que les Noirs américains.

La chaîne de pharmacies a déclaré vendredi qu’elle appellerait, enverrait des courriels et des SMS aux personnes vivant dans ce que le gouvernement fédéral a considéré comme des zones socialement vulnérables pour fournir une assistance et une éducation dans le processus de vaccination.

Cette décision intervient également alors que des rapports circulent largement selon lesquels les Américains ont du mal à naviguer dans divers systèmes de planification, des pannes de sites Web et un déploiement lent des deux vaccins approuvés jusqu’à présent.

CVS a également déclaré qu’il organiserait des cliniques de vaccination dans les communautés les plus vulnérables qu’il dessert et enverra des caravanes de vaccination dans les quartiers pour permettre aux gens de se faire vacciner plus facilement.

Une recherche publiée en 2020 a conclu qu’environ 34% des décès dus au COVID-19 au cours de la période étudiée étaient des Noirs, bien qu’ils ne représentent que 12% de la population américaine. CVS a déclaré que ses données internes indiquent que 35% des Noirs américains ne prévoient pas de se faire vacciner lorsqu’ils seront en mesure de le faire pour la première fois.

– Nathan Bomey

Les objectifs et les délais de COVID-19 de Biden se sont déplacés de plus en plus bas

Quand la plupart des gens peuvent-ils se faire vacciner contre le COVID-19? Les enseignants doivent-ils être vaccinés avant la réouverture des écoles? Quand la vie reviendra-t-elle à la normale?

Telles sont quelques-unes des questions fondamentales auxquelles la Maison Blanche a parfois eu du mal à répondre alors que le président Joe Biden aborde le plus gros problème de sa présidence: mettre fin à la pandémie et remettre l’économie et la vie quotidienne sur les rails.

Biden s’est engagé non seulement à relever les défis de manière plus intelligente et plus compétente que son prédécesseur, mais aussi à admettre quand les choses tournent mal.

Pourtant, les faux pas de communication et la difficulté de faire des prédictions pour une situation en évolution ont conduit à la confusion sur certains objectifs et délais.

Biden a également été accusé d’avoir placé la barre trop bas dans certains domaines pour faciliter la victoire. Certains experts de la santé se sont demandé si sa promesse de 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours était trop lente après l’augmentation du rythme des vaccinations en janvier. Biden est sur le point de dépasser l’objectif, et Andy Slavitt, conseiller principal de Biden pour la réponse au COVID-19, a qualifié l’objectif de 100 millions de «plancher, pas de plafond».

– Maureen Groppe et Courtney Subramanian

Les femmes enceintes sont plus sensibles au COVID-19, selon une étude

Une étude récente a révélé que les femmes enceintes de l’État de Washington étaient infectées par le COVID-19 à un taux 70% plus élevé que d’autres à des âges similaires.

De plus, les taux d’infection chez les femmes enceintes de couleur étaient bien plus élevés que ce que les chercheurs attendaient, selon l’étude publiée dans l’American Journal of Obstetrics and Gynecology. L’étude fournit des preuves supplémentaires que la grossesse devrait être considérée comme un problème de santé à haut risque pour la priorité du vaccin COVID-19, a déclaré l’auteure principale, la Dre Kristina Adams Waldorf, OB-GYN à la faculté de médecine de l’Université de Washington.

«Nos données indiquent que les femmes enceintes n’ont pas évité la pandémie comme nous l’espérions, et les communautés de couleur supportaient le plus gros fardeau», a déclaré Waldorf.

Bien qu’il existe peu de données de sécurité sur le vaccin COVID-19 pour les femmes enceintes, Pfizer-BioNTech a annoncé jeudi le début de son essai clinique très attendu pour évaluer le vaccin chez les femmes enceintes.

Les participants ont reçu leurs premières doses aux États-Unis. L’essai recrutera environ 4 000 femmes enceintes en bonne santé de plus de 18 ans originaires de pays d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Afrique.

– Adrianna Rodriguez

Retour à la normale: Alors, quand est-ce: l’été? Tombe? Noël?

Le déploiement du vaccin COVID-19 peut sembler chaotique et incompréhensible, avec des chiffres qui ne s’additionnent pas et des allocations qui n’ont pas de sens. Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche, a prévu cette semaine qu’un approvisionnement suffisant en vaccins pour 300 millions d’Américains sera disponible d’ici la fin juillet. Le président Joe Biden et le principal assistant de santé publique, le Dr Anthony Fauci, ont également parlé d’un retour à la normale – à Noël.

La distribution de vaccins par le gouvernement fédéral est en plein essor depuis que Biden a pris ses fonctions, augmentant de 57% depuis le 25 janvier. À partir de cette semaine, il y a jusqu’à 13,5 millions de doses expédiées par semaine. Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent que plus de 70 millions de doses ont été distribuées. Pour répondre aux prévisions de Zients, cependant, la distribution du gouvernement fédéral devra augmenter sensiblement. Au niveau actuel, cela n’arriverait pas avant l’automne.

Le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, fait partie des experts qui essaient de comprendre comment les chiffres du CDC, de la Maison Blanche et des États s’articulent. Il dit qu’il ne peut pas. «Aucun de nous ne sait ce qui se passe», dit-il.

– Elizabeth Weise

Le plasma sanguin des survivants du COVID prévient-il les maladies graves, combat-il les variantes?

Les survivants du COVID-19 qui produisent beaucoup d’anticorps anti-maladies portent en eux une arme dans la lutte contre les complications graves du coronavirus. Leur plasma sanguin riche en anticorps aide à bloquer le virus, lorsqu’il est transfusé tôt à des patients nouvellement diagnostiqués – et peut même être utile contre les infections avec de nouvelles variantes du coronavirus.

Si une épidémie causée par une variante du coronavirus se produit dans une communauté, ses survivants pourraient devenir la pharmacie pour d’autres qui tombent malades, a déclaré un chercheur du New Jersey.

« Ils ont essentiellement le traitement pour les variantes dans leur corps », a déclaré le Dr Michele Donato, chercheur principal au centre médical de l’Université Hackensack pour un groupe d’études sur le plasma sanguin des survivants du COVID-19. «Le plasma contient les anticorps du virus qui se trouvent dans la communauté à ce moment-là.»

Les patients rétablis pourraient donner du plasma après avoir été sans symptômes pendant deux semaines, et le plasma serait prêt à se déployer dans trois jours, a-t-elle déclaré. «La collecte de plasma est un processus simple et très simple.»

– Lindy Washburn, NorthJersey.com

Contribuer: The Associated Press