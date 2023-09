La Californie permettra aux assureurs de biens de prendre en compte les risques climatiques dans leurs tarifs

La Californie permettra aux compagnies d’assurance de prendre en compte le changement climatique lors de la fixation de leurs prix, a annoncé jeudi le régulateur en chef de l’État, une mesure visant à empêcher les assureurs de fuir l’État par crainte de pertes massives dues aux incendies de forêt et autres catastrophes naturelles.

Contrairement à d’autres États, la Californie ne permet pas aux compagnies d’assurance de prendre en compte les risques actuels ou futurs lorsqu’elles décident du montant à facturer pour une police d’assurance. Au lieu de cela, ils ne peuvent tenir compte que de ce qui s’est passé sur une propriété dans le passé pour fixer le prix.

À un moment où changement climatique Si la situation rend les incendies de forêt, les inondations et les tempêtes de vent plus fréquents, les assureurs affirment que les restrictions rendent difficile la tarification réelle du risque sur les propriétés. C’est l’une des raisons pour lesquelles, au cours de l’année écoulée, sept des 12 plus grandes compagnies d’assurance exerçant leurs activités en Californie ont soit mis en pause ou restreint de nouvelles affaires dans l’État.

Jeudi, le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, a déclaré que l’État rédigerait de nouvelles règles pour permettre aux assureurs de se tourner vers l’avenir lors de la fixation de leurs tarifs. Mais les entreprises n’y parviendront que si elles acceptent de rédiger davantage de politiques pour les propriétaires qui vivent dans les zones les plus à risque, y compris les communautés menacées par les incendies de forêt.

« La modernisation de notre marché de l’assurance ne sera pas facile ni ne se fera du jour au lendemain. Nous sommes en territoire vraiment inconnu et nous devons faire des choix difficiles alors que le monde évolue rapidement », a déclaré Lara lors d’une conférence de presse.

Le changement de règle pourrait signifier des taux plus élevés pour les propriétaires qui connaissent déjà des augmentations spectaculaires. Huit compagnies d’assurance exerçant leurs activités en Californie ont demandé des augmentations de tarifs d’au moins 20 % ou plus cette année, selon le Département des Assurances de Californie.

Harvey Rosenfield, fondateur du groupe de défense Consumer Watchdog et auteur d’une proposition de vote de 1988 qui réglemente les tarifs d’assurance, a déclaré que l’annonce de Lara « augmentera considérablement les factures d’assurance des propriétaires et des locataires de centaines, voire de milliers de dollars ».

Mais Lara a déclaré qu’envisager l’avenir pour fixer les taux ne doit pas toujours être pessimiste. Les assureurs peuvent également considérer les milliards de dollars que l’État a dépensés pour mieux gérer les forêts et les améliorations que les propriétaires ont apportées à leurs maisons pour les rendre résistantes aux incendies de forêt – autant de choses que les assureurs ne sont pas autorisés à prendre en compte lors de la fixation des tarifs en vertu des règles actuelles.

« Les assureurs ont avancé un argument très puissant selon lequel le passé n’est plus un aussi bon indicateur de l’avenir qu’avant », a déclaré Amy Bach, directrice exécutive de United Policyholders, une organisation nationale de consommateurs d’assurance. « Je pense que le [Insurance] Le ministère a fait ce qu’il fallait pour tenter de rétablir un marché viable. Nous n’avons pas actuellement de marché viable dans cet État dans de nombreux domaines.

La Californie n’est pas le seul État à avoir du mal à conserver ses compagnies d’assurance habitation en cas de catastrophe naturelle. Fonctionnaires en Floride et Louisiane, qui luttent contre les ouragans et les inondations, se sont battus pour que les entreprises continuent à rédiger des politiques. Un récent rapport de Fondation Première Rue a déclaré qu’environ un quart de toutes les maisons du pays sont sous-évaluées pour le risque climatique en matière d’assurance. La Floride autorise les assureurs à prendre en compte le risque climatique avec des restrictions. Les États dont les marchés de l’assurance sont moins réglementés ont des assureurs qui intègrent les événements actuels et futurs dans leurs modèles.

Les incendies de forêt ont toujours fait partie de la vie en Californie, où il ne pleut que quelques mois par an. Mais à mesure que le climat est devenu plus chaud et plus sec, ces incendies ont été beaucoup plus grands et intenses. Parmi les 20 incendies de forêt les plus destructeurs de l’histoire de l’État, 14 se sont produits depuis 2015, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Les compagnies d’assurance ont réagi en ne renouvelant pas la couverture de nombreux propriétaires qui vivent dans des zones menacées par les incendies de forêt. Lorsque cela se produit, les propriétaires doivent souscrire une assurance incendie auprès du plan California Fair Access to Insurance Requirements (FAIR). Toutes les compagnies d’assurance exerçant leurs activités en Californie doivent cotiser à un fonds pour fournir une couverture du plan FAIR.

Le nombre de personnes bénéficiant du plan FAIR de Californie a presque doublé au cours des cinq années précédant 2021, et ce nombre a presque certainement augmenté encore plus au cours des deux dernières années.

Lara a déclaré que son plan était d’exiger que les compagnies d’assurance souscrivent des polices pour au moins 85 % de leur part de marché à l’échelle de l’État dans les zones à risque d’incendies de forêt. Cela signifie que si une entreprise rédige des politiques pour 20 maisons, elle doit rédiger 17 nouvelles politiques pour les propriétaires situés dans des zones touchées par des incendies de forêt, ce qui éloigne ces personnes du plan FAIR.

« Il s’agit d’un accord historique entre le ministère et les compagnies d’assurance », a déclaré Lara.

L’American Property Casualty Insurance Association, qui représente les assureurs, a qualifié les actions de Lara de « premières mesures parmi tant d’autres nécessaires pour faire face à la détérioration » du marché.

« Le système réglementaire californien, vieux de 35 ans, est obsolète, lourd et ne parvient pas à refléter les pertes catastrophiques croissantes auxquelles les consommateurs et les entreprises sont confrontés en raison de l’inflation, du changement climatique, des conditions météorologiques extrêmes et du nombre croissant d’habitants vivant dans des zones sujettes aux incendies de forêt », a déclaré Denni Ritter, vice-président de relations avec le gouvernement de l’État, a déclaré dans un communiqué.

Jeremy Porter, co-auteur du rapport de la First Street Foundation sur le risque climatique, a déclaré qu’autoriser les assureurs à prendre en compte le changement climatique dans leurs tarifs pourrait conduire à davantage de concurrence sur le marché de l’assurance de l’État.

« Si cela est mis en œuvre correctement, cela permettra certainement aux assureurs de revenir sur le marché californien », a-t-il déclaré.

Certains groupes de consommateurs, dont Consumer Watchdog, affirment qu’ils ne sont pas opposés à ce que les compagnies d’assurance utilisent un modèle tourné vers l’avenir pour fixer leurs tarifs. Mais ils veulent voir ce qu’il y a dans ce modèle. Il n’est pas clair si les nouvelles règles californiennes le permettront. Les régulateurs des États passeront une grande partie de l’année prochaine à décider quelle sera la règle.

Lara a déclaré qu’il s’engageait à rendre ces modèles publics.

« Le ministère sera en mesure de vérifier ces modèles pour s’assurer qu’ils sont exacts », a-t-il déclaré.