La Californie organisera quatre élections sénatoriales américaines l’année prochaine

« Vous vous retrouvez dans des choses étranges », a déclaré Paul Mitchell, consultant démocrate et expert en données politiques. « Le partage des tickets, la double collecte de fonds – quel drame. »

Newsom annoncera bientôt son choix pour occuper le siège de Feinstein. Le timing rend presque certain que les élections spéciales pour installer un sénateur jusqu’à la fin de 2024 auront lieu en même temps, lors des mêmes scrutins primaires de mars et élections générales de novembre, que des votes âprement disputés pour un mandat complet de six ans au Sénat. Celui qui remportera les élections spéciales purgera les dernières semaines du mandat de Feinstein.

Cela fait quatre élections – une primaire et générale pour la spéciale et une primaire et générale pour la régulière – en l’espace de huit mois.

Une série de questions s’ensuit : le choix de Newsom se présenterait-il aux élections spéciales, demandant aux électeurs la plus brève des prolongations de poste ? Ou est-ce que l’un des trois candidats déclarés au Sénat – Rep. Barbara LeeRép. Adam Schiffou Rép. Katie Porter — décider de se présenter également aux élections spéciales, doublant ainsi leur capacité de collecte de fonds et leur présence sur les bulletins de vote ?

Ces calculs seront effectués dans les semaines à venir. Un représentant de la campagne Schiff a déclaré qu’ils attendaient que Newsom fasse son choix avant de commenter leurs projets, et un représentant de Lee a déclaré que le représentant n’avait pas pris de décision finale. Porter n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Mais les professionnels de la politique élaborent déjà des scénarios. Si l’un des membres du Congrès se présente aux élections spéciales, les autres se sentiront probablement obligés de le suivre. Et tous les trois pourraient choisir de se présenter pour minimiser la confusion des électeurs.

Newsom cherche un remplaçant au Sénat qui se contenterait de terminer le mandat de Feinstein, mais son choix pourrait encore décider de se présenter pour six ans complets. Ce scénario serait familier au gouverneur. L’ancien maire de San Francisco, Ed Lee, qui était en 2011 sélectionné pour succéder à Newsom lorsqu’il a quitté la mairie pour devenir lieutenant-gouverneur… annulé sur son engagement à un mandat temporaires’est présenté pendant un mandat complet et a gagné.

Et si la remplaçante de Newsom se présente aux élections spéciales, rien ne garantit qu’elle gagnera. Cela pourrait signifier que Feinstein est remplacé par le choix de Newsom, à qui succède quelqu’un d’autre, suivi de Lee, Porter ou Schiff.

« Ce n’est pas quelque chose de gratuit, où vous vous inscrivez sur le bulletin de vote et gagnez automatiquement », a déclaré Mitchell à propos de l’élection spéciale. « Vous pourriez avoir quelqu’un qui veut devenir sénateur américain pendant un mois, qui investit 500 000 $, puis il entre au Sénat. »

Les épisodes passés ont donné des résultats étranges. Les électeurs se sont divisés lors des primaires législatives de l’État de 2018, au cours desquelles le même groupe de démocrates s’est présenté à la fois pour un mandat complet et pour la dernière tranche de l’élection. résigné indiquer le mandat du sénateur Tony Mendoza. Un démocrate a remporté le vote spécial et l’autre est arrivé en tête du vote ordinaire, donc les électeurs J’ai un sénateur d’État pour quelques mois puis un nouveau pour les quatre années suivantes.

En 2022, le sénateur. Alex Padilla s’est présenté pour le reste du mandat inachevé du vice-président Kamala Harris au Sénat ainsi que son propre mandat de six ans. Il a gagné les deux, mais son total de voix était inférieur lors des élections ordinaires tandis que son principal ennemi républicain a fait nettement mieux lors des élections spéciales. Mitchell a déclaré qu’il avait mené un sondage à la sortie des urnes indiquant que près d’un cinquième des électeurs des primaires avaient choisi des candidats différents lors des élections spéciales et régulières.

Malgré la confusion et les échanges de voix, la victoire de Padilla n’a jamais fait de doute puisque le Parti démocrate s’est uni derrière lui. Cette fois, une course au Sénat très chargée et un choix à court terme rendent les résultats plus difficiles à prévoir.

« Dans le passé, la nomination était très susceptible d’être élue », a déclaré Mindy Romero, fondatrice et directrice et fondatrice du Center for Inclusive Democracy de l’Université de Californie du Sud. « Dans ce cas, ce calcul est différent. »

Le choix de Newsom pourrait inciter un autre candidat à se lancer dans la course, a déclaré Romero, notant que « il suffit de quelques gros donateurs pour changer la donne ». Il n’est pas clair que le choix de Newsom voudrait se présenter aux élections. Ces types de variables pourraient conduire à quelques mois dynamiques.

« Nous ne savons pas à quoi ressemblera ce candidat, qui sera ce candidat, quelle est sa force », a déclaré Romero. « En politique, tout est possible. »