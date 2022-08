La Californie n’étendra pas les vaccins pour adolescents sans l’accord des parents

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie n’autorisera pas les adolescents de 15 ans et plus à se faire vacciner contre le coronavirus sans le consentement de leurs parents.

Le sénateur d’État Scott Wiener, l’auteur du projet de loi, a annoncé mercredi qu’il ne soumettrait pas la mesure à un vote à l’Assemblée de l’État car elle n’a pas suffisamment de soutien pour être adoptée.

Les mineurs âgés de 12 à 17 ans en Californie peuvent déjà se faire vacciner contre l’hépatite B et le VPH, qui préviennent les maladies sexuellement transmissibles, sans l’autorisation de leurs parents ou tuteurs. Le projet de loi aurait permis aux adolescents de 15 ans et plus de recevoir tout vaccin approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis et les Centers for Disease Control and Prevention, même si leurs parents s’y étaient opposés.

Wiener, un démocrate de San Francisco, a imputé le manque de soutien à “des mois de harcèlement et de désinformation” par “une petite mais très bruyante et organisée minorité d’anti-vaxxeurs”.

“Les anti-vaxxers ont peut-être prévalu dans ce combat particulier, mais le combat plus large pour la science et la santé se poursuit”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une coalition de groupes opposés aux mandats de vaccination l’a qualifié de “piétinement flagrant et dangereux de la capacité des parents et tuteurs californiens à protéger et à prendre soin de leurs enfants”.

A Voice for Choice Advocacy a déclaré que les mineurs peuvent ne pas connaître leurs antécédents médicaux complets et les risques potentiels. Et s’ils ne disent pas à leurs parents qu’ils ont obtenu le vaccin par eux-mêmes, le groupe a déclaré que les parents pourraient ne pas savoir ce qui ne va pas si leur enfant a une réaction indésirable.

L’âge du consentement aux vaccins varie d’un bout à l’autre du pays. L’Alabama autorise les enfants à consentir aux vaccins à partir de 14 ans, l’Oregon à 15 ans et le Rhode Island et la Caroline du Sud à 16 ans. Des villes comme Philadelphie et Washington, DC, autorisent les enfants de 11 ans et plus à consentir aux vaccins COVID-19, et à San Francisco l’âge est de 12 ans et plus.

Le projet de loi sur le consentement des adolescents était l’un de plusieurs projets de loi liés aux coronavirus qui ont fait face à une forte opposition.

Le gouverneur Gavin Newsom et le sénateur démocrate Richard Pan ont tous deux reporté à l’année prochaine les mesures relatives aux vaccinations scolaires, tandis que la membre de l’Assemblée démocrate Buffy Wicks a retiré son projet de loi qui aurait obligé toutes les entreprises californiennes à exiger des vaccins contre le coronavirus pour leurs employés.

Un autre projet de loi Pan toujours en cours exigerait que les écoles créent des plans de test COVID-19.

Toujours à l’étude, un projet de loi du membre de l’Assemblée démocrate Evan Low qui soumettrait les médecins diffusant des informations erronées sur les coronavirus à des sanctions disciplinaires pour faute professionnelle, et un projet de loi de la membre de l’Assemblée démocrate Akilah Weber qui obligerait les prestataires de soins de santé, les écoles, les garderies et autres à divulguer certaines informations sur les patients au département de la santé publique de Californie et aux autorités sanitaires locales.

Don Thompson, Associated Press