La Californie ne remplace pas la décision sur les armes dissimulées

SACRAMENTO, Californie (AP) – Les législateurs californiens ont échoué tôt jeudi à remplacer les limites sur le port d’armes dissimulées qui ont été annulées par une récente décision de la Cour suprême des États-Unis.

Une mesure qui aurait promulgué plus de trois douzaines de nouvelles restrictions a échoué par un vote alors que les législateurs ont ajourné. Le sénateur démocrate Anthony Portantino, qui a fait pression pour le projet de loi avec le procureur général Rob Bonta, a promis de réintroduire la législation le jour où les législateurs se réuniront à nouveau en décembre après les élections de novembre.

“La Californie a été rendue moins sûre ce soir en n’adoptant pas le projet de loi pour nous rendre cohérents avec la décision de la Cour suprême”, a déclaré Portantino. “C’est malheureux, c’est triste, c’est surprenant.”

En juin, la Cour suprême a annulé une loi de New York exigeant que les personnes cherchant à obtenir un permis de port d’arme en public démontrent un besoin particulier, comme une menace directe pour leur sécurité.

La Californie fait partie d’une demi-douzaine d’États ayant des exigences similaires qui s’efforcent de faire des ajustements en vertu de la décision qui a rendu leurs lois existantes inapplicables, New York poursuivant ses nouvelles limites même si les efforts de la Californie ont échoué.

L’objectif était de “repousser les limites” sans déclencher une autre annulation de la Cour suprême, avait précédemment déclaré Portantino à propos de son projet de loi.

Bonta a également déclaré que “la sécurité des Californiens” est menacée sans remplaçant.

“Il y aurait un énorme afflux de candidats maintenant que la composante” juste cause “a été invalidée par la Cour suprême des États-Unis, et pas assez de précautions de sécurité pour les personnes qui le demandent”, a déclaré Bonta alors qu’il poussait en vain pour le projet de loi. passage. “Si ce projet de loi n’est pas adopté, les personnes qui n’ont pas subi d’évaluation de sécurité complète peuvent obtenir une arme dissimulée et l’apporter dans des endroits (sensibles)” comme les écoles, les terrains de jeux, les isoloirs et les stades sportifs.

Bonta a qualifié la mesure ratée de “réponse complètement constitutionnelle qui promeut la sécurité des Californiens contre la violence armée”.

Mais la mesure n’a jamais obtenu les 54 voix nécessaires à l’Assemblée de 80 membres pour prendre effet immédiatement. Il a manqué une voix de cette majorité des deux tiers avant d’échouer finalement sur un vote de 52-23 alors que le temps s’est écoulé.

Les opposants ont déclaré que le projet de loi violait l’intention de la décision de la Haute Cour tout en ciblant les propriétaires d’armes à feu respectueux des lois au lieu de se concentrer sur les criminels qui ne respecteraient probablement pas la loi.

“L’appât et l’interrupteur de ce projet de loi sont malhonnêtes”, a objecté le député républicain Thurston “Smitty” Smith. “Cette réponse à un désaccord avec la décision de la Cour suprême est une tentative inconstitutionnelle de trouver une solution de contournement.”

Le député démocrate Reggie Jones-Sawyer, qui a porté le projet de loi à l’Assemblée, a déclaré qu’il visait à garder légalement les armes à feu hors des mains de ceux qui pourraient être dangereux. Il a trouvé le juste équilibre entre la sécurité publique et les droits des propriétaires d’armes à feu, a-t-il dit, tout en étant conforme à la décision de la Cour suprême.

“L’augmentation du port public d’armes à feu conduit à plus de violence”, a soutenu Jones-Sawyer sans succès. “Plus d’armes à feu dans la rue équivaut à plus de risques de violence meurtrière, plus de chances que ces armes finissent entre de mauvaises mains.”

Les restrictions auraient inclus l’augmentation de l’âge minimum de 18 à 21 ans, l’exigence d’au moins 16 heures de formation et l’établissement de nouvelles normes pour la vérification des antécédents qui incluent des empreintes digitales répétées, au moins trois références de personnages et un examen des publications publiques des candidats sur les réseaux sociaux.

La proposition s’appuyait sur les juges autorisant une interdiction des armes dans les zones sensibles, y compris plus de deux douzaines de ces zones interdites en Californie.

Parmi eux:

Écoles, tribunaux, bâtiments gouvernementaux, établissements correctionnels, hôpitaux et autres établissements médicaux, aéroports, transports en commun, rassemblements publics spécifiés, entreprises où l’alcool est vendu pour consommation sur place, parcs publics ou installations sportives, casinos, arènes sportives, bibliothèques, églises, zoos , les musées, les parcs d’attractions, les banques, les centres de vote et toute entreprise à moins qu’il n’y ait un panneau indiquant que les titulaires de permis peuvent posséder leur arme à feu.

L’interdiction aurait englobé l’ensemble des propriétés, y compris les stationnements.

Les opposants ont déclaré que les législateurs avaient mal interprété la reconnaissance des «lieux sensibles» par feu le juge Antonin Scalia dans une autre décision historique sur les armes à feu en 2008. Scalia a mentionné les écoles et les bâtiments gouvernementaux – et c’est tout ce qu’il voulait dire, ont soutenu les propriétaires d’armes à feu de Californie.

Le groupe a en outre objecté que la législation ferait des 18 à 20 ans des “demi-citoyens” en leur interdisant de porter des armes dissimulées, et que les législateurs augmentent les restrictions sur certains des “citoyens les plus respectueux des lois de l’État”. — ceux qui obtiennent les permis de portage.

Les législateurs « ne vont pas au cœur du problème de la violence armée que nous connaissons…. Ce sont des criminels et d’autres personnes interdites qui obtiennent ces armes et commettent des meurtres de masse », a déclaré le chef du GOP à l’Assemblée, James Gallagher, alors que les législateurs ajoutaient les amendements la semaine dernière. « Le problème, ce ne sont pas les gens respectueux des lois. Le problème est le crime et nous devons faire quelque chose à ce sujet. Nous avons besoin d’une véritable application de la loi.

Les défenseurs des restrictions sur les armes à feu et des droits des propriétaires d’armes à feu se sont encore divisés sur la question de savoir si la mesure californienne en attente est conforme à la récente décision de la Cour suprême.

Le projet de loi « aiderait la Californie à répondre efficacement à la récente décision de la Cour suprême des États-Unis… et aiderait à protéger le public contre les risques que la décision pourrait autrement poser pour la santé et la sécurité des communautés dans notre État », a déclaré le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Il promeut un «contrôle plus rigoureux» pour s’assurer que ceux qui sont dangereux ne portent pas légalement des armes en public; une meilleure formation pour ceux qui portent légalement; et interdit les armes dans des «endroits particulièrement sensibles», a déclaré le groupe.

Les dispositions du projet de loi “sont conformes aux normes affirmées par la Cour suprême des États-Unis”, a déclaré Giffords, et sont similaires aux restrictions dans au moins 21 et jusqu’à 43 autres États.

Mais la Firearms Policy Coalition a déclaré que les nombreuses restrictions «rendraient le portage public presque impossible», autoriseraient les refus basés uniquement sur les publications sur les réseaux sociaux, obligeraient les propriétaires d’entreprise à dire publiquement où ils en étaient sur les droits des armes à feu et ajouteraient plus de subjectivité à l’examen par les responsables de requêtes en violation de la décision de la Cour suprême.

La semaine dernière, un juge fédéral a annulé l’une des rares restrictions du Texas sur les armes à feu, une loi interdisant aux adultes de moins de 21 ans de porter une arme de poing sans permis, vérification des antécédents ou formation.

Les législateurs ont adopté un deuxième projet de loi pour clarifier l’intention d’une loi signée par le gouverneur Gavin Newsom en juillet qui interdisait la commercialisation d’armes à feu aux mineurs.

Des associations représentant les propriétaires d’armes à feu et l’industrie des armes à feu ont intenté une action en justice, affirmant que le langage était si large qu’il interdisait effectivement les programmes de sécurité des chasseurs et les camps de jeunes comprenant des cours de tir à la cible ou d’armes à feu.

Le libellé révisé exempte toute publicité pour des cours ou des événements liés à la sécurité des armes à feu, à la chasse ou au tir sportif, ou à la promotion de l’adhésion à une organisation.

___

L’écrivain d’Associated Press, Adam Beam, a contribué à cette histoire.

Don Thompson, Associated Press