WASHINGTON (AP) – La Cour suprême dit à la Californie qu’elle ne peut pas interdire les services religieux à l’intérieur en raison de la pandémie de coronavirus, mais elle peut maintenir pour l’instant l’interdiction de chanter et de chanter à l’intérieur.

La Haute Cour a rendu des ordonnances vendredi soir dans deux affaires dans lesquelles des églises avaient intenté des poursuites pour restrictions liées au coronavirus dans l’État. La Haute Cour a déclaré que pour le moment, la Californie ne pouvait pas interdire le culte en salle comme elle l’avait fait dans presque tout l’État, car les cas de virus étaient élevés. Les juges ont déclaré que l’État pouvait plafonner les services intérieurs à 25% de la capacité d’un bâtiment. Les juges ont également refusé d’empêcher la Californie d’appliquer une interdiction mise en place l’été dernier sur le chant et le chant en salle. La Californie avait mis les restrictions en place car le virus se transmet plus facilement à l’intérieur et le chant libère de minuscules gouttelettes qui peuvent véhiculer la maladie.

Les juges agissaient sur des demandes d’urgence pour mettre fin aux restrictions de la South Bay United Pentecostal Church à Chula Vista et de la Harvest Rock Church et Harvest International Ministry de Pasadena, qui compte plus de 160 églises à travers l’État.

Le juge en chef John Roberts a écrit que «les tribunaux fédéraux doivent beaucoup de déférence aux fonctionnaires politiquement responsables» en ce qui concerne les restrictions en matière de santé publique, mais il a déclaré que la déférence «a ses limites».

Roberts a écrit que la détermination de la Californie « selon laquelle le nombre maximum d’adhérents qui peuvent adorer en toute sécurité dans la cathédrale la plus caverneuse est de zéro – ne semble refléter ni l’expertise ni la discrétion, mais plutôt une appréciation ou une prise en compte insuffisante des intérêts en jeu. »

En plus de Roberts, le juge Neil Gorsuch et la juge Amy Coney Barrett ont également écrit pour expliquer leur point de vue. Gorsuch et le juge Clarence Thomas auraient empêché la Californie d’appliquer son interdiction de chanter. Barrett, le plus récent juge de la cour, n’était pas d’accord. Écrivant pour elle-même et pour le juge Brett Kavanaugh, elle a déclaré qu’il n’était pas clair à ce stade si l’interdiction de chanter était appliquée «à tous les niveaux».

L’histoire continue

Elle a écrit que «si un choriste peut chanter dans un studio hollywoodien mais pas dans son église, les règlements de la Californie ne peuvent pas être considérés comme neutres», déclenchant un examen plus strict par les tribunaux. Les juges ont déclaré que les églises qui ont intenté un procès peuvent soumettre de nouvelles preuves à un tribunal inférieur indiquant que l’interdiction de chanter n’est pas appliquée de manière générale.

Les trois juges libéraux du tribunal ont exprimé leur dissidence, affirmant qu’ils auraient maintenu les restrictions de la Californie. La juge Elena Kagan a écrit dans une dissidence pour elle-même, le juge Stephen Breyer et la juge Sonia Sotomayor que l’action du tribunal «risque d’aggraver la pandémie». Elle a déclaré que le tribunal «faisait une exception spéciale pour les services de culte» plutôt que de les traiter comme d’autres activités où de grands groupes de personnes se réunissent «à proximité pendant de longues périodes.» Dans les régions de Californie où le COVID-19 est répandu , qui comprend la majeure partie de l’État, les activités telles que les repas à l’intérieur et aller au cinéma sont interdites.

«J’espère vivement que l’intervention de la Cour n’aggravera pas la crise du COVID de la Nation. Mais si cette décision cause des souffrances, nous ne paierons pas. Nos salles de marbre sont maintenant fermées au public, et notre mandat de vie nous isole à jamais de la responsabilité de nos erreurs. Cela semble une bonne raison d’éviter de perturber la riposte d’un État à la pandémie. Mais la Cour va de l’avant malgré tout, insistant sur le fait que la politique fondée sur la science cède la place à un décret judiciaire », a-t-elle écrit.

Charles LiMandri, un avocat de la South Bay United Pentecostal Church, a déclaré dans un communiqué que lui et ses clients étaient «encouragés par cette ordonnance» et «remercient la Haute Cour d’avoir maintenu la liberté religieuse».

L’action du tribunal fait suite à une décision rendue dans une affaire de New York à la fin de l’année dernière dans laquelle les juges se sont divisés 5-4 en interdisant à l’État d’appliquer certaines limites à la fréquentation des églises et des synagogues. Peu de temps après, les juges ont demandé à un tribunal fédéral de réexaminer les restrictions de la Californie à la lumière de la décision.