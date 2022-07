La Californie ne compte pas les fuites de méthane des puits inutilisés

La Californie prétend connaître la quantité de gaz qui réchauffe le climat dans l’air depuis l’intérieur de ses frontières. C’est la loi : la Californie limite la pollution climatique et chaque année les limites deviennent plus strictes.

L’État est également un important producteur de pétrole et de gaz depuis plus d’un siècle, et les autorités sont bien conscientes que quelque 35 000 anciens puits de pétrole et de gaz inactifs perforent le paysage.

Pourtant, les responsables de l’agence chargée de réglementer les émissions de gaz à effet de serre disent qu’ils n’incluent pas le méthane qui s’échappe de ces puits inutilisés dans leur inventaire des émissions de l’État.

Ira Leifer, scientifique de l’Université de Californie à Santa Barbara, a déclaré que le manque de données sur les émissions déversées ou s’échappant des puits inutilisés remet en question la capacité de l’État à atteindre son objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Les résidents et les écologistes de tout l’État s’inquiètent de la possibilité de fuites de puits inutilisés ou abandonnés depuis des années, mais les inquiétudes ont été exacerbées en mai et juin lorsqu’il a été découvert que 21 puits inutilisés fuyaient du méthane dans ou à proximité de deux quartiers de Bakersfield. Ils disent que les puits qui fuient sont «un problème de santé publique urgent», car lorsqu’un puits laisse échapper du méthane, d’autres gaz s’échappent souvent aussi.

Leifer a déclaré que ces gaz « chevauchants » étaient sa plus grande préoccupation avec les puits.

“Ces autres gaz ont des impacts importants sur la santé”, a déclaré Leifer, mais nous en savons encore moins sur leurs quantités que sur le méthane.

En juillet, les résidents qui vivent dans les communautés les plus proches des puits qui fuient ont protesté devant les bureaux extérieurs de la California Geologic Management Division, appelant à une meilleure surveillance.

« Il est clair qu’ils sont prêts à ignorer cette urgence de santé publique. Nos communautés ont fini d’attendre. CalGEM doit faire son travail », a déclaré Cesar Aguirre, un organisateur communautaire du Central California Environmental Justice Network, dans un communiqué.

Robert Howarth, chercheur sur le méthane à l’Université Cornell, a convenu avec Leifer que la quantité d’émissions de méthane provenant de fuites de puits n’est pas bien connue et qu’il ne s’agit pas d’une source majeure d’émissions par rapport aux émissions de méthane de l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière.

Pourtant, a-t-il dit, “cela ajoute quelque chose de très clairement, et nous ne devrions pas permettre que cela se produise”.

Une tonne de méthane est 83 fois pire pour le climat qu’une tonne de dioxyde de carbone, comparée sur vingt ans.

Une étude de 2020 a déclaré que les émissions des puits inactifs sont “plus importantes” que celles des puits bouchés en Californie, mais a recommandé davantage de collecte de données sur les puits inactifs dans les principaux champs de pétrole et de gaz de l’État.

Robert Jackson, climatologue à l’Université de Stanford et co-auteur de cette étude, a déclaré avoir constaté des émissions élevées provenant de certains des puits inutilisés mesurés dans l’étude.

Afin d’avoir une meilleure idée de la quantité de méthane qui s’échappe, l’État de Californie investit dans des projets au sol et dans les airs. David Clegern, porte-parole du CARB, a déclaré que l’agence entamait un projet visant à mesurer les émissions d’un échantillon de puits correctement et incorrectement abandonnés afin d’estimer les émissions à l’échelle de l’État.

Et en juin, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a signé un budget qui comprend la participation à un effort mondial de réduction des émissions appelé le Methane Accountability Project. L’État dépensera 100 millions de dollars pour utiliser des satellites pour suivre les fuites importantes de méthane afin d’aider l’État à identifier les sources des fuites de gaz et de bouchons.

Certaines recherches ont également déjà été effectuées pour déterminer la quantité de méthane provenant des installations pétrolières et gazières. Une étude de Nature de 2019 a révélé que 26 % des émissions de méthane de l’État proviennent du pétrole et du gaz. Une nouvelle enquête de l’Associated Press a révélé que du méthane s’échappait des équipements pétroliers et gaziers du bassin permien au Texas et que des entreprises le signalaient.

Howarth a déclaré que même si le méthane des puits de pétrole et de gaz inutilisés n’est pas une source majeure de pollution, cela devrait être une priorité non seulement en Californie, mais à l’échelle nationale, pour aider le pays à respecter ses engagements climatiques.

“Le méthane se dissipe assez rapidement dans l’atmosphère”, a-t-il déclaré, “donc la réduction des émissions est vraiment l’un des moyens les plus simples dont nous disposons pour ralentir le rythme du réchauffement climatique et atteindre cet objectif de Paris.”

Une nouvelle proposition du Sénat fournirait des centaines de millions de dollars pour boucher les puits et réduire leur pollution, en particulier dans les communautés durement touchées.

___

Suivez Drew Costley sur Twitter : @drewcostley.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Par Drew Costley, Associated Press