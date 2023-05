La Californie, l’Arizona et le Nevada proposent un accord historique sur la sécheresse pour utiliser moins d’eau du fleuve Colorado – pour l’instant

WASHINGTON (AP) – L’Arizona, la Californie et le Nevada ont proposé lundi un plan visant à réduire considérablement leur consommation d’eau du fleuve Colorado frappé par la sécheresse au cours des trois prochaines années, une percée potentielle dans une impasse d’un an sur la façon de faire face à une augmentation problème qui oppose les États occidentaux les uns aux autres.

Le plan permettrait de conserver 3 millions d’acres-pieds supplémentaires d’eau de la rivière de 1 450 milles qui fournit de l’eau à 40 millions de personnes dans sept États américains, certaines parties du Mexique et plus de deux douzaines de tribus amérindiennes.

Au moins la moitié de cette quantité – ou 1,5 million d’acres-pieds d’eau – devrait être conservée d’ici 2024, selon le plan. En échange d’une utilisation temporaire de moins d’eau, les villes, les districts d’irrigation et les tribus amérindiennes des trois États recevront un financement fédéral, bien que les responsables n’aient pas précisé le montant du financement que les utilisateurs individuels des États obtiendraient.

Les lignes directrices actuelles sur le partage de la rivière expirent en 2026.

Tom Buschatzke, directeur du département des ressources en eau de l’Arizona, a déclaré que 55% de l’eau proviendrait de l’Arizona, 30% de la Californie et 6% du Nevada.

Les trois États – qui forment le soi-disant bassin inférieur – ont droit à 7,5 millions d’acres-pieds d’eau provenant de la rivière. Mais au cours des deux dernières années, l’Arizona et le Nevada, dans une moindre mesure, n’ont pas reçu la totalité de leurs allocations grâce à des coupures d’eau convenues pour conserver plus d’eau dans le système. La Californie a jusqu’à présent été épargnée par ces coupes grâce à ses droits d’eau supérieurs.

Un acre-pied d’eau est à peu près suffisant pour desservir 2 à 3 ménages américains par an.

Dans un communiqué publié lundi, la gouverneure de l’Arizona, Katie Hobbs, a déclaré que l’accord offrait un moyen de « reconstruire nos réservoirs à court terme », mais a ajouté qu’il restait du travail pour faire face aux effets à long terme du changement climatique et de la surutilisation.

Gouv. Gavin Newsom de Californie et Joe Lombardo du Nevada ont également salué l’accord, soulignant le travail de leurs États individuels pour parvenir au plan de lundi.

Le fleuve Colorado est en crise depuis des années en raison d’une sécheresse de plusieurs décennies dans l’Ouest, intensifiée par le changement climatique, l’augmentation de la demande et la surexploitation. Ces pressions ont fait chuter les niveaux d’eau dans les réservoirs clés le long de la rivière à des niveaux sans précédent, bien qu’ils aient quelque peu rebondi grâce aux fortes précipitations et à l’épaisse couche de neige cet hiver.

Ces dernières années, les malheurs de la rivière ont forcé le gouvernement fédéral à réduire certaines allocations d’eau et à offrir des milliards de dollars pour payer les agriculteurs et les villes pour payer les agriculteurs, les villes et d’autres pour réduire. Mais ces efforts n’ont pas été considérés comme suffisants par les principaux responsables de l’eau pour empêcher l’effondrement du système.

En plus de fournir de l’eau potable, la rivière produit également de l’énergie hydroélectrique pour les marchés régionaux et irrigue près de 6 millions d’acres (2 428 hectares) de terres agricoles.

L’été dernier, le Bureau of Reclamation des États-Unis a appelé les sept États du bassin du fleuve Colorado à déterminer comment réduire leur utilisation collective de l’eau du fleuve d’environ 2 à 4 millions d’acres pieds – soit environ 15% à 30% de leur utilisation annuelle – mais les États ont dépassé ce délai et un accord est resté insaisissable pendant plusieurs mois.

En avril, le Bureau of Reclamation des États-Unis a publié un plan qui envisageait deux façons de forcer les coupures dans l’approvisionnement du fleuve Colorado pour l’Arizona, le Nevada et la Californie, qui composent le bassin inférieur du fleuve.

L’un envisageait d’utiliser un système de priorité à l’eau vieux de plusieurs décennies pour réduire l’utilisation qui aurait profité à la Californie et à certaines tribus amérindiennes ayant des droits d’eau supérieurs. L’autre aurait été une réduction de pourcentage à tous les niveaux pour épargner à l’Arizona et au Nevada – des États ayant des droits de moindre priorité – une certaine douleur.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré lundi qu’il laisserait de côté cette proposition pour le moment afin de pouvoir analyser le plan plus large soumis par les États occidentaux et le rééditer plus tard cette année.

Ritter a rapporté de Las Vegas.

Suman Naishadham et Ken Ritter, l’Associated Press