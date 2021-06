La Californie lance un groupe de travail sur les réparations des esclaves alors que l’élan se développe pour offrir des paiements en espèces aux Noirs américains

Un groupe de travail de NEUF membres dans le but d’enseigner aux Californiens l’esclavage et bien sûr un moyen possible d’obtenir des réparations pour ses descendants s’est réuni pour la première fois mardi.

La réunion inaugurale a réuni des dirigeants accomplis et des combattants des droits civiques pour « déterminer la profondeur du préjudice et les moyens par lesquels nous devons réparer ce préjudice ».

Le premier groupe de travail du pays chargé d’étudier les réparations pour les Afro-Américains s’est réuni pour la première fois virtuellement mardi Crédit : AP

Le gouverneur Gavin Newsom et les législateurs de l’État ont aidé à sélectionner le groupe de travail de neuf membres qui aura deux ans pour terminer ses travaux Crédit : AP

Ils comprennent des leaders des droits civiques, des universitaires, des experts en justice réparatrice et d’autres experts en économie et développement communautaire, santé et psychologie, droit et justice pénale, activisme confessionnel et communautaire.

Parmi les membres distingués sélectionnés, le Dr Amos Brown, 80 ans, est vice-président et leader des droits civiques qui a été arrêté avec le révérend Martin Luther King, Jr. lors d’un sit-in au comptoir en 1961, selon l’AP.

« Je suis tellement reconnaissante envers mes ancêtres, qui ont survécu à tant de traumatismes, à tant de souffrances, à tant de tragédies, à tant de brutalités pour que je puisse vivre », a déclaré l’avocate des droits civiques de Los Angeles, Lisa Holder, selon l’Associated Press.

« Et je suis prêt à me battre pour leur rendre – nos ancêtres – la justice. »

Le groupe de travail est chargé d’enseigner à l’État le passé de l’esclavage sur le racisme systémique tout en déterminant comment indemniser les descendants Crédit : Getty

Newsom a sélectionné 7 membres du groupe de travail tandis que les législateurs de l’État ont eu leur mot à dire sur les deux derniers ajouts et ont reçu une horloge de deux ans pour terminer leur travail.

Il a estimé que le mandat du groupe de travail était de « faire face à une histoire d’injustice raciale, profondément enracinée dans l’héritage de l’esclavage et du racisme systémique », selon l’annonce du gouverneur Gavin Newsom au début du mois.

« La Californie dirige la nation, de manière bipartite, sur la question des réparations et de la justice raciale, une discussion qui se fait attendre depuis longtemps et mérite notre plus grande attention », a déclaré le gouverneur Newsom en annonçant la formation du groupe de travail historique plus tôt cette année. mois.

« La nomination d’aujourd’hui de personnes possédant une vaste gamme de connaissances, d’expériences et de compréhension des problèmes ayant un impact sur la communauté afro-américaine est la prochaine étape de notre engagement en tant qu’État à construire une Californie pour tous. »

La secrétaire d’État Shirley Weber a aidé à rédiger la législation pour créer le groupe de travail et a expliqué aux neuf membres qu’ils devraient « déterminer la profondeur du préjudice et les moyens par lesquels nous devons réparer ce préjudice », selon l’AP. .

Les membres du panel comprennent des membres distingués dans un éventail de domaines, notamment l’activisme pour les droits civiques, les avocats, les universitaires, l’économie et le développement communautaire ainsi que la justice pénale. Crédit : AP

Le leader politique, dont les parents étaient métayers dans le Sud avant leur fuite, a souligné des statistiques disproportionnées selon lesquelles l’État le plus peuplé du pays ne compte que 6% d’Afro-américains mais représente 30% des 250 000 sans-abri et les plus nécessiteux de l’État.

« Nous avons perdu plus que nous n’avons jamais pris à ce pays. Nous avons donné plus qu’on ne nous a jamais donné », a déclaré à l’AP un autre membre du groupe de travail et sénateur d’État Steven Bradford.

Bradford envisage de modéliser les réparations après le projet de loi GI, en donnant accès à des pouvoirs d’achat gratuits pour les collèges et les maisons.

La réunion de mardi marque les premières réparations aux États-Unis.

Lors de l’annonce de la création du groupe de travail sur les réparations, le gouverneur Newsom a déclaré que la discussion était « depuis longtemps et mérite notre plus grande attention ». Crédit : AFP

Cela survient quelques mois après que les résidents afro-américains d’Evanston, dans l’Illinois, s’apprêtent à recevoir 25 000 dollars dans le cadre du programme de réparations de 10 millions de dollars de la ville pour compenser le manque de richesse générationnelle et le racisme systémique.

Cependant, en mars, le révérend Michael Nabors, qui est le président de l’Evanston NAACP, a comparé 25 000 $ à une « goutte dans le seau », selon Newsweek.

« Quand tout sera dit et fait, quelle que soit la somme d’argent récoltée pour les réparations… ne sera qu’une goutte d’eau dans le seau pour les souffrances et l’oppression que les Noirs ont subies dans cette nation », a-t-il déclaré.

« Quand on dit que c’est une goutte dans le seau, c’est de ça qu’on parle.

« Il n’y a aucune somme d’argent au monde qui puisse remplacer la douleur et la souffrance qui ont été causées émotionnellement, qui ont été causées psychologiquement. »

Cette semaine, le président Joe Biden était à Tulsa, en Oklahoma, pour commémorer la vie de centaines de Noirs prospères dans une communauté afro-américaine qui ont été massacrés par une foule blanche il y a 100 ans.

Le groupe de travail s’appuie sur la vague de marches et de manifestations qui ont fleuri après que George Floyd a été assassiné par un ancien policier désormais condamné Derek Chauvin à Minneapolis après qu’une vidéo d’un passant l’a montré agenouillé sur le cou de l’homme pendant plusieurs minutes.

À l’époque où le président Joe Biden a pris ses fonctions, il a déclaré sa détermination à étudier si le paiement de réparations aux descendants de personnes réduites en esclavage était un remède approprié pour lutter contre les disparités raciales.

L’année dernière, Biden a déclaré au Washington Post que « nous devons reconnaître qu’il ne peut y avoir de réalisation du rêve américain sans lutter contre le péché originel de l’esclavage et la campagne séculaire de violence, de peur et de traumatismes infligés aux Noirs en ce pays. »

Et l’ancien président Barack Obama a également soutenu une forme de récompense pour le fléau qui a duré des centaines d’années aux États-Unis.

Lors d’un podcast, Bruce Springstein a demandé à Obama si les États-Unis étaient prêts à soutenir les réparations.

Obama a répondu : « Si vous me demandez théoriquement ‘Les réparations sont-elles justifiées ?’ la réponse est oui.

« Il ne fait pas grand doute que la richesse de ce pays, la puissance de ce pays a été construite en grande partie, pas exclusivement, peut-être même pas la majorité, mais une grande partie a été construite sur le dos des esclaves. »