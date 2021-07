La Californie introduit le masquage UNIVERSEL dans les écoles K-12, les élèves BAR qui refusent de se masquer – RT USA News

Les responsables de la santé californiens ont nommé le masquage universel et la vaccination de masse comme conditions préalables essentielles à la reprise des cours complets en personne dans les écoles K-12 dans un nouveau guide publié pour la prochaine année scolaire.

Tous les élèves et enseignants, qu’ils aient déjà reçu un vaccin Covid-19 ou non, devront se masquer alors que les écoles californiennes se préparent à rouvrir pour de bon, a déclaré le département d’État de la Santé publique (CDPH) dans un guide publié lundi.

En vertu de la nouvelle politique, les écoles seront obligées de « exclure les étudiants du campus » s’ils refusent de mettre un masque, n’exemptant que ceux qui ne peuvent pas en porter pour des raisons médicales. Ces étudiants doivent trouver un « alternative non restrictive », comme un bouclier en plastique, « tant que leur état le permet. »

Le CDPH a déclaré qu’il avait choisi de maintenir l’exigence de masquage mais pas de distanciation physique car les masques sont « l’une des mesures les plus efficaces » pour arrêter la transmission des aérosols et des gouttelettes, tandis que la distanciation sociale aide à protéger des gouttelettes uniquement.





le « chemin le plus sûr vers un enseignement sûr et complet » le document dit, est de vacciner « toutes les personnes admissibles », présenter « masquage universel dans les écoles, qui ne permet aucune distanciation physique minimale », ainsi que pour faire respecter « pratiques de quarantaine plus ciblées » et assurer « accès à un programme de test COVID-19 robuste. »

Ils ont également cité « effets néfastes des politiques de masques différentiels », dire que des règles aussi inégales pourraient conduire à « stigmatisation potentielle, intimidation, [or] isolation » des enfants vaccinés et non vaccinés, selon « la culture et les attitudes » répandu dans la communauté.

Les directives sont entrées en vigueur immédiatement, mais ne s’appliqueront qu’à l’enseignement en salle au cours de l’année scolaire 2021-2022. Les nouvelles règles, y compris celles concernant le port du masque, seront à nouveau revues au plus tard en novembre.

Le CDPH a également laissé la possibilité aux autorités sanitaires locales de serrer les vis en délivrant « orientation plus stricte » si un tel besoin s’en fait sentir.

Le CDC a donné aux administrateurs scolaires beaucoup de latitude sur les restrictions à supprimer et celles à conserver pour la prochaine année scolaire, laissant ces décisions en grande partie aux responsables locaux.

Alors qu’une directive fédérale non contraignante pour les écoles K-12 publiée vendredi dernier appelait à des masques uniquement pour ceux qui ne sont pas complètement vaccinés, le CDC a également recommandé de maintenir au moins 3 pieds de distance physique entre les élèves dans une salle de classe – une disposition que le CDPH a finalement décidé contre.

Dans le même temps, le CDC a déclaré que « stratégies de protection en couches » devrait être mis en place, en particulier dans les écoles accueillant des enfants de moins de 12 ans, qui ne peuvent pas encore être vaccinés en vertu des approbations d’urgence actuelles de la FDA, notant que « masquer » et « distanciation physique » restent les deux stratégies clés pour empêcher la propagation du virus.





