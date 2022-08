La Californie interdit la vente de voitures neuves à essence d’ici 2035

La Californie, l’État le plus peuplé du pays et le centre de la culture automobile américaine, interdit la vente de nouveaux véhicules à essence à partir de 2035, marquant une étape historique dans la lutte de l’État contre le changement climatique.

La règle, délivré par Jeudi, le California Air Resources Board obligera les constructeurs automobiles à accélérer la production de véhicules plus propres à partir de 2026 jusqu’à ce que seules les ventes de voitures, de camionnettes et de VUS à zéro émission soient autorisées dans l’État.

Le vote unanime intervient après le gouverneur Gavin Newsom fixer un objectif en 2020 pour accélérer l’abandon des moteurs à combustion interne. Le secteur des transports représente la plus grande source d’émissions de gaz à effet de serre en Californie, qui a souffert d’incendies de forêt, de sécheresses et de pollution de l’air sans précédent, aggravés par le changement climatique.

La décision aura des répercussions considérables au-delà de la Californie et ouvrira la voie à d’autres États pour adopter l’exigence. Au moins 15 étatsy compris le New Jersey, New York et la Pennsylvanie, ont adopté les normes californiennes sur les véhicules concernant les règles précédentes sur les voitures propres.

Liane Randolph, présidente du California Air Resources Board, a déclaré que la règle est l’un des efforts les plus importants de l’État à ce jour pour purifier l’air et conduira à une réduction de 50% de la pollution des voitures et des camions légers d’ici 2040.

La politique n’interdira pas aux gens de continuer à conduire des voitures à essence ou de les acheter et de les vendre sur le marché de l’occasion après 2035. La règle permettra également aux constructeurs automobiles de vendre jusqu’à 20 % d’hybrides rechargeables, qui ont des moteurs à essence, d’ici 2035.

Mais la règle élimine progressivement ces véhicules au fil du temps, exigeant que 35 % des ventes totales de véhicules neufs soient alimentées par des batteries ou de l’hydrogène d’ici 2026 et 68 % d’ici 2030. Plus de 16 % des voitures neuves vendues en Californie en 2022 étaient à zéro émission. Véhicules, l’état a ditcontre 12,41 % en 2021 et 7,78 % en 2020.

“La Californie ouvre une fois de plus la voie en établissant des normes de bon sens qui passeront à la vente de toutes les voitures et camions légers zéro polluants dans l’État”, a déclaré Kathy Harris, défenseur des véhicules propres au Natural Resources Defense Council.