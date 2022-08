La Californie interdira les ventes de voitures à essence d’ici 2035. La course des véhicules électriques a désormais une ligne d’arrivée.

La Californie, l’État qui achète le plus de voitures et de camions aux États-Unis, est sur le point d’interdire la vente de véhicules à carburant fossile d’ici 2035. Il s’agit de la plus grande mesure gouvernementale contre l’essence et le diesel à ce jour, avec le potentiel de se répercuter partout. le pays et l’industrie automobile mondiale.

Le California Air Resources Board, qui réglemente la pollution dans l’État, vote sur une proposition qui devrait être adoptée jeudi et qui exigera que 100% de toutes les voitures vendues dans l’État produisent zéro émission de gaz à effet de serre en 13 ans. Le conseil invoque son autorité pour protéger la qualité de l’air et faire face aux impacts du changement climatique. Les véhicules à essence et diesel aggravent les deux.

Lauren Sanchez, conseillère principale sur le climat auprès du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mercredi aux journalistes que le vote marque « une journée énorme non seulement pour la Californie, mais pour le pays et le monde entier alors que nous plongeons tête première dans le prochain chapitre du véhicule zéro émission. révolution.”

En plus de cela, la nouvelle règle, appelée règle CARB Advanced Clean Cars II, fixe une étape intermédiaire exigeant que 35% des véhicules neufs produisent zéro émission “qui augmente rapidement à près de 70% des ventes de véhicules neufs d’ici 2030, augmentant encore à 100% d’ici l’année modèle 2035 », selon le texte de la résolution.

La Californie occupe depuis longtemps la pole position dans l’industrie automobile. L’État compte près de 30 millions de voitures et de camions immatriculés et, en 2021, a enregistré 1,8 million de nouveaux véhicules supplémentaires, dont environ 8 % étaient électriques. Le CARB a également une autorisation spéciale du gouvernement fédéral pour établir des règles plus strictes sur la qualité de l’air pour tous les véhicules, règles que 17 autres États ont également adoptées. Les constructeurs automobiles n’aiment pas fabriquer des voitures différentes pour différents États, la Californie établit donc la norme de facto pour le pays et d’autres parties du monde.

La question ouverte est maintenant de savoir si l’État peut atteindre les objectifs fixés par la nouvelle règle. Le défi n’est pas seulement d’amener les constructeurs automobiles à construire des véhicules zéro émission, mais aussi de convaincre les conducteurs de les acheter. L’échéance de 2035 est loin d’un point de vue environnemental, mais très proche en ce qui concerne les délais de développement des véhicules. Il faut des années pour qu’une voiture passe de la planche à dessin à la route, et répondre à tous les besoins divers des conducteurs exigera une nouvelle génération de véhicules zéro émission. Mais en attendant, la plupart des voitures vendues rouleront toujours avec des carburants fossiles qui réchauffent la planète.

Le transport est la plus grande source de gaz à effet de serre aux États-Unis. Par conséquent, pour atteindre les objectifs nationaux et internationaux de réduction des émissions, il faut immédiatement décarboner rapidement les voitures et les camions. D’ici 2030, les États-Unis visent à réduire leurs émissions globales d’au moins 50 % par rapport à 2005. Mais actuellement, seule une infime partie des nouveaux véhicules aux États-Unis ne produisent aucune émission. Au rythme de croissance actuel, seulement un quart des voitures neuves à travers le pays seront électriques d’ici 2035, les ventes doivent donc augmenter considérablement.

Et la proposition du CARB ne retire pas les voitures à essence de la route ; cela empêche seulement les concessionnaires de les vendre. Étant donné que la voiture moyenne reste sur la route pendant plus de 11 ans, la Californie aura toujours soif d’essence et de diesel pendant des années après 2035.

Quant aux constructeurs automobiles, beaucoup ont déclaré qu’ils pariaient sur un avenir propulsé par les électrons, mais l’élimination progressive des véhicules à carburant fossile en Californie mettra à l’épreuve leurs engagements.

Un porte-parole de General Motors a déclaré que la société évaluait toujours la proposition du CARB, mais a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la société et la Californie “ont une vision commune d’un avenir tout électrique, éliminant les émissions d’échappement des nouveaux véhicules légers d’ici 2035. ”

Stellantis, la société issue de la fusion de Fiat Chrysler et de Peugeot SA l’année dernière, a déclaré que l’élimination progressive de l’essence et du diesel en Californie était conforme à ses propres ambitions. “Stellantis s’est engagé à zéro émission de carbone nette d’ici 2038, comme en témoigne notre récent investissement de 35 milliards de dollars dans l’électrification des véhicules et les logiciels associés en vue de l’introduction [of] 25 véhicules électriques à batterie sur le marché américain d’ici 2030 », a déclaré Eric Mayne, porte-parole de Stellantis, dans un e-mail.

Ford, cependant, était beaucoup plus enthousiaste à propos de la nouvelle règle. “La règle CARB Advanced Clean Cars II est une norme historique qui définira le transport propre et donnera l’exemple aux États-Unis”, a déclaré Bob Holycross, directeur du développement durable chez Ford, dans un e-mail. (La société s’est précédemment rangée du côté de la Californie lorsqu’un groupe de procureurs généraux des États républicains a intenté une action en justice cette année pour tenter de supprimer l’autorité spéciale de la Californie pour établir des règles de pollution pour les véhicules.)

Mais qu’en est-il des chauffeurs ? Les voitures aux États-Unis deviennent de plus en plus chères. En moyenne, une voiture neuve coûte plus de 47 000 $. Les prix des voitures neuves et d’occasion ont également atteint un niveau record cette année, ajoutant aux inquiétudes liées à l’inflation. Pendant ce temps, le revenu annuel médian aux États-Unis est de 41 000 $ et 85 % des achats de voitures neuves nécessitent des prêts. Le total des dettes contractées par les Américains en prêts automobiles dépasse 1 400 milliards de dollars.

Ces contraintes rendent les véhicules électriques encore plus difficiles à vendre en ce moment. De nombreuses voitures électriques sont actuellement plus chères que leurs sœurs à essence. Il existe cependant des crédits et des incitations fédéraux et étatiques pour réduire le coût des voitures et des camions plus propres. La loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée accorde aux acheteurs 7 500 $ de crédits par véhicule électrique neuf et environ 4 000 $ pour un véhicule d’occasion. La loi prévoit 100 milliards de dollars pour financer la production de véhicules électriques, ainsi que 250 milliards de dollars en garanties de prêt. Le gouvernement fédéral établit également des normes d’économie de carburant plus strictes pour inciter les entreprises à fabriquer des voitures plus propres.

Mais les voitures électriques ne sont pas le seul moyen de décarboner les transports. Près des trois quarts des trajets en véhicule aux États-Unis font moins de 10 miles, donc faire sortir les gens des voitures et monter dans les bus, les vélos, les scooters et les trains réduirait davantage les émissions de gaz à effet de serre que la simple électrification. Cela aussi nécessitera davantage d’incitations et d’investissements dans les infrastructures.

Pourtant, les efforts de la Californie pour éliminer les combustibles fossiles de ses routes sont un signal important pour que l’industrie automobile change de direction. Cela pourrait être la poussée nécessaire pour que les moteurs grondants et crachant du dioxyde de carbone trouvent une sortie et partent au coucher du soleil.