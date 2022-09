Californie déposé des accusations antitrust contre Amazon mercredi, alléguant que le détaillant en ligne a pu augmenter ses prix en forçant les vendeurs à signer des contrats qui étouffent une concurrence loyale.

Les marchands d’Amazon sont “contraints” d’accepter des conditions qui les pénalisent sévèrement s’ils proposent des biens moins chers sur d’autres sites comme eBay ou Target, le procureur général de Californie Rob Bonta allégué dans une déclaration. Bonta a allégué qu’il s’agissait d’une violation de la loi sur la concurrence déloyale et de la loi Cartwright de l’État.

“Pendant des années, les consommateurs californiens ont payé plus pour leurs achats en ligne à cause des pratiques contractuelles anticoncurrentielles d’Amazon”, a-t-il allégué. “Avec d’autres plates-formes de commerce électronique incapables de rivaliser sur les prix, les consommateurs se tournent vers Amazon comme guichet unique pour tous leurs achats. Cela perpétue la domination du marché d’Amazon, permettant à l’entreprise d’imposer des exigences de plus en plus intenables à ses marchands et de coûter plus cher aux consommateurs à caisse à travers la Californie.”

Les prix seraient plus bas, selon Bonta, “si les forces du marché n’étaient pas contraintes”.

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La société compte 160 millions de membres Prime aux États-Unis et environ 25 millions de clients rien qu’en Californie, selon le bureau du procureur général de Californie. En outre, Amazon possède de nombreux bureaux dans le sud de la Californie, s’engageant à louer près de 440 000 pieds carrés d’espace commercial à Santa Monica, Irvine et San Diego.

Une affaire antitrust de 2021 contre Amazon a été licenciémais cette décision fait l’objet d’un appel. Un recours collectif alléguant que la société viole la loi Sherman et d’autres lois antitrust est actuellement devant un juge fédéral de l’État de Washington.