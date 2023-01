La Californie garde un œil sur les inondations après une puissante tempête

SACRAMENTO, Californie (AP) – Des avertissements d’inondation et des veilles étaient en vigueur lundi dans certaines parties du nord de la Californie à la suite d’une puissante tempête de «rivière atmosphérique» qui a inondé l’État pendant le week-end du Nouvel An.

Un nouveau système météorologique était prévu dans l’après-midi ou le soir, mais le Service météorologique national a déclaré que la pluie serait modeste jusqu’à l’arrivée mardi soir d’une autre rivière atmosphérique forte, un long panache d’humidité de l’océan Pacifique.

Même avec le répit des pluies torrentielles et des fortes chutes de neige, les avertissements d’inondation et les veilles sont restés en vigueur dans la région du comté de Sacramento, où des inondations généralisées et des ruptures de digues dans la région agricole ont inondé les routes et les autoroutes.

Les équipes d’urgence ont secouru des automobilistes du réveillon du Nouvel An jusqu’à dimanche matin. Dimanche, les équipages ont trouvé une personne morte à l’intérieur d’un véhicule submergé près de l’autoroute 99, a déclaré Dan Quiggle, chef adjoint des pompiers pour les opérations du service d’incendie du district de services communautaires de Cosumnes, à The Sacramento Bee.

Autorités du comté de Sacramento émis un ordre d’évacuation tard dimanche pour les résidents de la communauté de basse altitude de Point Pleasant près de l’Interstate 5, citant des inondations imminentes et dangereuses. Les résidents des communautés voisines de Glanville Tract et Franklin Pond ont été invités à se préparer à partir avant que d’autres routes ne soient coupées par la montée des eaux et que l’évacuation ne devienne impossible.

“On s’attend à ce que les inondations de la rivière Cosumnes et de la rivière Mokelumne se déplacent vers le sud-ouest vers la I-5 et pourraient atteindre ces zones au milieu de la nuit”, a déclaré le bureau des services d’urgence du comté de Sacramento. tweeté Dimanche après-midi. “Le bétail dans les zones touchées devrait être déplacé vers des terrains plus élevés.”

Au nord de la capitale de l’État, les équipes ont dégagé les arbres renversés des routes et des trottoirs, et au moins 6 300 clients manquaient toujours d’électricité tôt lundi, contre plus de 150 000 deux jours plus tôt, selon une carte en ligne du district municipal de Sacramento.

Les travailleurs des autoroutes de l’État ont passé le week-end de vacances à éliminer la neige épaisse qui empêchait la circulation des principales autoroutes traversant la Sierra Nevada.

Près du lac Tahoe, des dizaines de conducteurs ont été secourus le soir du Nouvel An le long de l’Interstate 80 après que des voitures ont tourné dans la neige pendant le blizzard, a déclaré le ministère des Transports de Californie.

Les précipitations dans le centre-ville de San Francisco ont atteint 13,87 cm (5,46 pouces) le soir du Nouvel An, ce qui en fait le deuxième jour le plus humide jamais enregistré, derrière un déluge de novembre 1994, a déclaré le National Weather Service.

Dans le sud de la Californie, plusieurs personnes ont été secourues après que les eaux de crue ont inondé des voitures dans les comtés de San Bernardino et d’Orange. Aucune blessure majeure n a ete signalee.

En l’absence de précipitations prévues lors de la Rose Parade de lundi à Pasadena, les spectateurs ont jalonné leurs places le long du boulevard principal de la ville pour la 134e édition du spectacle floral.

La pluie a été bien accueillie dans la Californie desséchée par la sécheresse. Les trois dernières années ont été les plus sèches jamais enregistrées dans l’État, mais il faut beaucoup plus de précipitations pour faire une différence significative.

