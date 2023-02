La Californie fait l’expérience de la superfétation et a la chance d’avoir 2 jumeaux “identiques” en une semaine

Une résidente de Californie a révélé qu’elle était tombée enceinte deux fois en cinq jours et qu’elle avait conçu deux filles. Le couple, Odalis et Antonio Martinez, de San Pablo en Californie, était ravi après avoir appris qu’ils allaient avoir une petite fille en novembre 2020, après avoir fait une fausse couche déchirante quelques mois auparavant. Mais pour ajouter à leur excitation, la jeune femme de 25 ans a découvert lors de sa première échographie qu’ils n’avaient pas une, mais deux filles qui ont été conçues la même semaine, à cinq jours d’intervalle.

Le Daily Mail UK a rapporté que le phénomène rare est appelé “superfétation”, lorsqu’une deuxième grossesse survient au cours d’une première grossesse. La superfétation peut survenir des jours ou des semaines après la première grossesse. La mère de deux enfants a estimé que c’était un “miracle” d’avoir des filles, Lilo et Imelda. Elle a également révélé que la paire de bébés se ressemblait tellement que cela confondait souvent le couple.

Odalis a souvent recours à les appeler des jumeaux devant d’autres personnes, plutôt que de raconter à plusieurs reprises leur histoire à tous ceux qui posent des questions à leur sujet. Lilo et Imelda ont peut-être été conçues à quelques jours d’intervalle, mais la paire est arrivée le même jour et elles ne sont rien de moins que des jumelles en ce qui concerne leur apparence.

La mère a déclaré dans un communiqué: “Techniquement, ils ne sont même pas identiques, mais tout le monde pense qu’ils le sont. Ils se ressemblent décidément beaucoup. Parfois, mon mari et moi, bien plus mon mari, les confondons.

Odalis et Antonio étaient enceintes d’un enfant au premier semestre 2020, mais le couple a appris qu’ils avaient fait une fausse couche en juillet 2020 lors de leur examen de 12 semaines. Le couple a alors décidé de réessayer et elle est tombée enceinte le même mois. Elle a expliqué qu’elle était extrêmement heureuse que le test soit positif et qu’ils étaient à nouveau sur leur parcours de grossesse.

Odalis craignait de ne plus pouvoir concevoir, car de nombreux couples réessayent et échouent; mais heureusement pour elle, elle est tombée enceinte non pas une, mais deux fois dans la même semaine après leur première fausse couche.

