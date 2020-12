SAN FRANCISCO – Ce sont des scènes d’un champ de bataille. Unités de soins intensifs complètes. Les médecins et les infirmières travaillent pendant des heures sans dormir. Des vagues de patients mourant.

Dans toute la Californie, un pic de COVID-19 après Thanksgiving ravage des villes et des comtés qui étaient autrefois des modèles pour réduire les cas de coronavirus. À ce jour, l’État a enregistré 1,9 million de cas et 22 000 décès, avec de nouveaux records apparemment établis quotidiennement.

«Je me sens comme quelqu’un en guerre, c’est chaotique tout le temps», a déclaré Erin McIntosh, 38 ans, mère de quatre enfants qui travaille comme infirmière d’intervention rapide au Riverside Community Hospital au sud-est de Los Angeles. Elle a déclaré que la Garde nationale devrait bientôt apporter son aide.

«Les infirmières font cela parce que c’est le travail de leur vie», dit-elle. « Mais beaucoup atteignent leur point de rupture. »

La voix de McIntosh est tamisée ces jours-ci. Six de ses patients atteints du COVID-19 sont décédés récemment, y compris une personne de 25 ans qui, selon eux, réussirait. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas donner le genre de soins que les gens méritent en raison de l’écrasement écrasant des cas.

«La vie des gens est en jeu», dit-elle. «Nous prenons plus de patients, nous travaillons plus de quarts de travail, parfois 24 heures à la fois. Mais nous ne pouvons pas donner 100% à tout le monde.

Ces dernières semaines de 2020 sont rapidement devenues «certains des jours les plus sombres de notre poussée de COVID-19», a déclaré dimanche le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en exhortant les résidents à tenir compte des avertissements de santé publique concernant les voyages ou les rassemblements en groupe pendant les vacances. Un jour plus tard, Newsom a déclaré lundi soir que les commandes de l’État à domicile, qui expireraient à la fin du mois, seraient probablement prolongées.

Le chaos semble être à l’ordre du jour. Newsom lui-même est de retour en quarantaine pour la deuxième fois après qu’un membre de son personnel ait été testé positif. Le Los Angeles Unified School District, le plus grand de l’État, a annoncé que les campus resteraient fermés après les vacances de Noël. La célèbre confrontation de football collégial Rose Bowl de Pasadena déménage au Texas après que les officiels ont refusé de laisser les familles des joueurs venir.

Certains agents de santé californiens ont reçu des doses du vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer, et les expéditions d’une autre variante très efficace fabriquée par Moderna devraient commencer bientôt.

Mais pour la grande majorité des 40 millions d’habitants de l’État, ces vaccinations restent dans des mois. En attendant, les hôpitaux en paient le prix – tout comme les patients, dont certains ne se rendent pas pour des raisons de COVID-19.

«Les hôpitaux ne veulent jamais arrêter les chirurgies semi-électives, mais avec ce désordre colossal que nous avons maintenant, c’est quelque chose qu’ils devront commencer à envisager», a déclaré George Rutherford, professeur d’épidémiologie et de statistiques à l’Université de Californie à San Francisco.

Rutherford, dont la fille est infirmière aux urgences dont l’hôpital a commencé à déplacer les patients COVID-19 dans la salle d’urgence, a déclaré que le système hospitalier de l’État est construit « avec un état d’esprit de système de surtension ». Cela signifie que si un tremblement de terre ou un incendie frappe une partie de l’État, les hôpitaux d’une autre région ou d’un autre comté sont prêts à alléger le fardeau.

« Mais pour le moment, c’est juste mauvais partout », a-t-il dit, ajoutant qu’il espère que le nombre de cas chutera bientôt. «Cette poussée est le ‘fils de Thanksgiving’. Maintenant que nous sommes à plus de quelques semaines de cela, cela signifie que nous devrions bientôt commencer à tourner un coin. «

Noël, cependant, pourrait bien taxer le réseau médical de l’État à un point de rupture. Les aéroports du pays signalent une foule croissante alors que les Américains, fatigués par la pandémie, tentent leur chance avec le virus pour rencontrer leurs proches.

«C’est pourquoi nous devons tous marteler le message sur la distanciation sociale», a déclaré Rutherford. « J’essaie de ne pas faire de promesses farfelues à mes six enfants, mais j’ai dit de ne pas venir me voir maintenant et je promets que nous fêterons Noël en juillet à Hawaï. »

Dans le comté d’Orange de Los Angeles, les médecins du Lakewood Regional Medical Center voient des patients non coronavirus « qui sont dans un état pire que nous les voyons normalement, les personnes qui pourraient se précipiter aux premiers signes d’un accident vasculaire cérébral ou d’un événement cardiaque hésitent. avant d’entrer », a déclaré Jennifer Bayer, la porte-parole de l’hôpital.

Bayer a déclaré que les membres du personnel de Lakewood sont «très fatigués et épuisés», mais font face à l’afflux constant de patients COVID-19 en convertissant les lits au besoin en zones de soins intensifs. S’il y avait un point lumineux récent, c’était l’arrivée la semaine dernière des doses de vaccin COVID-19.

« Ces jours-ci », a déclaré Bayer, « ce sont les petites choses qui vont loin. »

La Californie derrière le Tennessee dans de nouveaux cas

La façon dont le nombre de cas de COVID-19 en Californie est passé de gérable à surchargé est une question de beaucoup de spéculation.

Mais certains experts estiment qu’un certain nombre de facteurs sont à blâmer: la distanciation sociale laxiste au début de l’automne à la sortie d’un été qui a amené de nombreuses personnes à reprendre des activités normales; une abondance de voyages de Thanksgiving malgré les appels des autorités sanitaires contre les déplacements; et l’idée erronée générale que socialiser à l’intérieur avec des groupes d’amis peut vous protéger.

«C’est là que la plupart des gens ont l’impression qu’ils vont bien, mais la vérité est que même si vous sentez que vos amis sont en sécurité, vous ne savez pas où ils ont fait leurs courses ou leur essence ce jour-là», a déclaré Tim Brewer, professeur de médecine et épidémiologie à l’Université de Californie, Los Angeles. « Tout ce que vous faites, c’est augmenter votre piscine d’exposition. »

Brewer dit que si vous devez rencontrer des amis de confiance, rester socialement éloigné, vous laver les mains souvent et, surtout, vous rassembler à l’extérieur.

«Les virus se transmettent ou non, alors nous mettons des conditions pour interrompre cette propagation ou nous ne le faisons pas», a déclaré Brewer. « Nous avons juste besoin de vraiment nous engager à nous consacrer à nouveau aux mesures dont nous savons qu’elles peuvent nous protéger. »

Certaines parties de la Californie doivent tenir compte de ce message plus que d’autres.

Le comté de Lassen en Californie, une zone rurale du nord-est de l’État avec environ 35000 habitants, se classe cinquième du pays avec 343 cas de COVID-19 pour 100000 habitants. Le comté le plus touché est la luzerne de l’Oklahoma, où plus d’un tiers des quelque 5 000 habitants ont été testés positifs pour le virus.

À l’échelle nationale, la Californie se classe au deuxième rang des nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants, avec 108. Tops est dans le Tennessee, à 132, selon le site de suivi à but non lucratif Covid Act Now.

D’autres mauvaises nouvelles peuvent être en route. Un modèle que l’État utilise pour prévoir les tendances indique que le nombre de cas de COVID-19 admis dans les hôpitaux publics pourrait atteindre 75000 à la mi-janvier. Les établissements médicaux, déjà débordés, atteignent des points de rupture.

Les hôpitaux racontent l’histoire la plus poignante et la plus douloureuse du COVID-19. Le week-end dernier, plus de 16 840 Californiens ont été admis avec des cas confirmés, soit plus du double du pic de juillet de l’État. Plus de 150 nouveaux décès sont comptabilisés chaque jour, ce qui porte le total à 22590, selon le département de la santé de l’État.

Près de 80% des unités de soins intensifs sont utilisées dans tout l’État, selon Covid Act Now. Sur près de 8 000 lits de soins intensifs disponibles dans l’État, la moitié sont occupés par des patients non-COVID-19. Sur ce qui reste, plus de 3 500 lits sont utilisés par les personnes atteintes de virus, et davantage arrivent chaque jour.

Alors que certains comtés ont encore un coussin de soins intensifs, comme Santa Barbara dans le sud (50% des lits disponibles) et Sonoma dans le nord (32%), beaucoup sont déjà à 100% de leur capacité, y compris des comtés tels que Imperial et Fresno, qui sont à la maison à l’industrie agricole de l’État.

Les pauvres et les personnes de couleur continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le COVID-19, à la fois en termes de santé et de finances. Le pic actuel semble faire plus de victimes.

Dans de nombreux comtés ruraux de Californie, les soins de santé sont administrés par de petites cliniques. Les hôpitaux régionaux qui existent sont petits. Dans le comté de San Bernardino, où les Blancs ne représentent que 33% de la population fortement latino, le centre médical St. Mary dispose de 213 lits et de seulement 20 espaces de soins intensifs, ce qui oblige les patients à être traités dans les couloirs.

Mais même les grandes villes dotées de systèmes hospitaliers sophistiqués souffrent le plus de la flambée de la pandémie.

San Francisco en est un bon exemple. Le maire de London Breed a verrouillé la ville au début de la pandémie, et ses nouveaux taux de cas quotidiens étaient à un chiffre pour 100 000 habitants jusqu’à l’automne. Ce nombre est passé à 36 pour 100 000 au cours de la semaine dernière.

Le comté de Los Angeles, qui abrite un quart de la population de l’État, souffre de loin le plus. Alors que les taux de cas y étaient pratiquement similaires à ceux de San Francisco en septembre, le comté compte aujourd’hui 131 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le taux de marge de manœuvre du comté est de 88%.

Face à une foule de patients, médecins et infirmières se retrouvent étirés. À Riverside, McIntosh a déclaré que plusieurs de ses collègues étaient partis. Certains ont occupé des postes d’infirmières plus lucratifs dans d’autres États, tandis que d’autres « viennent juste de finir », submergés à la fois par le rythme croissant de la mort et par ce qu’elle considère comme une attitude dédaigneuse envers les recommandations de la communauté de la santé allant des masques aux vaccins.

«J’entends des gens dire:« Je ne vais pas me faire vacciner contre le COVID-19 », tout comme certaines personnes ont dit qu’elles ne porteraient pas de masques», a déclaré McIntosh. « Mais croyez-moi, le résultat de cette attitude est une énorme quantité de souffrance que nous constatons chaque jour. »

Elle décrit avoir passé un appel désormais trop courant à des parents de patients COVID-19, dont certains qu’elle avait rencontrés quelques heures auparavant lors d’un appel FaceTime avec le patient, leur faisant savoir que leur parent est décédé.

«Vous leur dites, et vous recevez ce cri profond et obsédant de leur part qui me hante chaque jour», dit-elle.

S’il y a une lumière au bout de ce tunnel sombre du COVID-19, c’est bien le vaccin, a déclaré McIntosh. L’autre jour, elle a eu son premier de deux coups. Elle a dit que cela la rapprochait un peu plus de la raison.

«Je me soucie tellement de tous mes patients, mais je me soucie aussi de ma famille et de ne pas les rendre malades à cause de mon travail», a déclaré McIntosh. « Maintenant, je peux peut-être me sentir mieux de ne pas les mettre en danger pendant que je continue à aider les autres. »

Suivez le correspondant national des USA TODAY, Marco della Cava: @marcodellacava