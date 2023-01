La Californie fait face à la perspective de nouvelles tempêtes avec 14 morts à ce jour

La Californie n’a connu aucun soulagement des pluies torrentielles tôt mardi, alors que la dernière d’une série de tempêtes incessantes a continué d’inonder les routes et de frapper les côtes avec de fortes vagues, transformant les rivières en zones d’inondation jaillissantes et forçant l’évacuation de milliers de personnes dans des villes ayant des antécédents de coulées de boue mortelles. Au moins 14 personnes sont mortes depuis le début des tempêtes la semaine dernière.

La tempête a déclenché quelques avertissements de tornade tôt mardi et devait également apporter de la neige abondante sur la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada un jour après avoir déversé jusqu’à 36 centimètres de pluie à des altitudes plus élevées dans le centre et le sud de la Californie.

Après un bref répit, une autre tempête devrait déferler sur l’État à partir de mercredi, ajoutant à la misère et saturant davantage les zones déjà menacées d’inondations et de coulées de débris. Cela pourrait apporter suffisamment de pluie pour aggraver les inondations en cours et augmenter le risque de glissements de terrain, ont déclaré les prévisionnistes.

Les prévisionnistes ont également averti que le sud-ouest de la Californie pourrait voir des rafales de vent de 97 km/h au plus fort de la tempête, tandis que certaines régions pourraient recevoir des précipitations de 13 millimètres par heure.

Le bilan des morts s’alourdit

Jusqu’à présent, les tempêtes ont menacé les villes côtières et riveraines et laissé plus de 200 000 foyers et entreprises sans électricité tôt mardi, selon le site Web poweroutage.us, qui suit les rapports des services publics. Le service météorologique a émis une veille d’inondation jusqu’à mardi pour toute la région de la baie de San Francisco, ainsi que la vallée de Sacramento et la baie de Monterey. Les zones touchées par des incendies de forêt ces dernières années ont été confrontées à la possibilité que de la boue et des débris glissent sur des collines dénudées qui n’ont pas encore complètement récupéré leur couche protectrice de végétation.

Le bilan des tempêtes qui ont commencé la semaine dernière est passé de 12 à 14 morts lundi, après que deux personnes, dont un sans-abri, ont été tuées par la chute d’arbres, ont indiqué des responsables de l’État.

Des personnes transportant leurs affaires arrivent lundi soir dans un centre d’évacuation de Santa Barbara, en Californie. (Ringo HW Chiu/Associated Press)

Un garçon de cinq ans a disparu dans les eaux de crue lundi sur la côte centrale. La mère du garçon conduisait un camion lorsqu’il s’est retrouvé bloqué près de Paso Robles. Des passants ont réussi à la libérer, mais le garçon a été balayé hors du camion et emporté, probablement dans une rivière, a déclaré Tom Swanson, chef adjoint du service d’incendie du comté de Cal Fire / San Luis Obispo.

Les autorités routières de l’État de Californie ont déclaré lundi soir que certaines parties des autoroutes américaines et nationales étaient fermées en raison d’inondations, de boue ou de glissements de terrain, de fortes chutes de neige ou de chutes de voitures et d’accidents de camions.

Des ordres d’évacuation ont été émis dans le comté de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de ruisseaux gonflés par la pluie. La rivière San Lorenzo a été déclarée en phase d’inondation et des images de drones ont montré de nombreuses maisons assises dans de l’eau brune boueuse, les moitiés supérieures des voitures sortant.

“Pas facile à déménager”

Une recherche d’environ sept heures pour le garçon de cinq ans a été annulée car les niveaux d’eau étaient trop dangereux pour les plongeurs, ont déclaré des responsables. Le garçon n’a pas été déclaré mort, a déclaré le porte-parole Tony Cipolla du bureau du shérif du comté de San Luis Obispo.

À environ 210 kilomètres au sud, environ 10 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer le comté de Santa Barbara.

REGARDER | De nombreux Californiens vivent une expérience misérable du jour au lendemain :

La tempête californienne déclenche des ordres d’évacuation au nord de Los Angeles De fortes pluies et des inondations à Montecito, en Californie, au nord de Los Angeles, ont incité les autorités à ordonner l’évacuation de toute la communauté.

Toute la communauté balnéaire de Montecito – qui abrite le prince Harry, Oprah Winfrey et d’autres célébrités – a reçu l’ordre de fuir, tandis qu’environ une heure, les responsables du comté du nord ont ordonné l’évacuation de 20 maisons dans la région d’Orcutt après les inondations et un gouffre endommagé jusqu’à 15 maisons.

La propriété de Jamie McLeod était sous l’ordre d’évacuation de Montecito, mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour elle de “descendre de la montagne” avec un ruisseau qui se précipite d’un côté et un glissement de terrain de l’autre. La propriétaire de la réserve ornithologique de Santa Barbara, âgée de 60 ans, a déclaré qu’un de ses employés était venu faire une livraison hebdomadaire de nourriture et s’était également retrouvé coincé.

“Ce n’est pas facile de déménager”, a déclaré McLeod. “Je l’aime totalement [here]sauf en cas de catastrophe.”

4 autres rivières atmosphériques sont en route vers la Californie au cours des 10 prochains jours. Continuez à vous préparer aux fortes pluies, aux vents extrêmes et aux conditions dangereuses. Faites attention aux alertes locales, n’ pour traverser les eaux de crue et éviter les lignes électriques tombées.https://t.co/ay2y6Tt3xp —@CAgouverneur

À quelques kilomètres de la côte, une autre ville, La Conchita dans le comté de Ventura, a reçu l’ordre d’évacuer. Une coulée de boue y a tué 10 personnes en 2005.

Dans le comté de Ventura, la rivière Ventura a atteint son plus haut niveau jamais enregistré à plus de huit mètres lundi. Les pompiers utilisant des hélicoptères ont secouru plus d’une douzaine de personnes coincées sur une île dans les eaux tumultueuses. Le niveau d’eau a rapidement chuté à des niveaux d’inondation mineurs pendant la nuit.

À Los Angeles, un gouffre a avalé deux voitures dans la région de Chatsworth lundi soir. Deux personnes se sont échappées par elles-mêmes et les pompiers ont secouru deux autres qui ont été légèrement blessés, ont indiqué les autorités.

Le président américain Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés, une décision saluée par le gouverneur Gavin Newsom.

Une grande partie de la Californie a connu une sécheresse sévère à extrême dans l’ensemble, bien que les tempêtes aient contribué à remplir les réservoirs épuisés.