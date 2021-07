La Californie exigera des masques faciaux pour les écoles cet automne alors que les cas de COVID augmentent

Des représentants de Pfizer et des responsables fédéraux de la santé, qui ont envoyé des signaux contradictoires sur la nécessité de vaccins de rappel, prévoient de se rencontrer dès lundi, selon Reuters.

La semaine dernière, le géant pharmaceutique américain et son partenaire BioNTech ont déclaré qu’ils demanderaient l’approbation réglementaire américaine et européenne pour une troisième dose de leur vaccin COVID-19, compte tenu de la propagation des variantes et des données qui, selon eux, montraient une diminution de l’activité du vaccin six mois après les injections initiales. .

Dimanche, le ministère israélien de la Santé a annoncé qu’il commencerait à offrir des injections de rappel aux adultes dont le système immunitaire était affaibli et qui avaient déjà reçu deux doses du vaccin, au milieu d’une forte augmentation là-bas.

« Il y a beaucoup de travail en cours pour examiner cela en temps réel pour voir si nous pourrions avoir besoin d’un coup de pouce. Mais pour le moment, compte tenu des données dont disposent le CDC et la FDA, ils ne pensent pas que nous devons dire aux gens en ce moment, vous devez être stimulé », a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, l’un des principaux conseillers de l’administration Biden, sur CNN en réponse à la nouvelle.

Pendant ce temps, 42 États ont vu une augmentation des cas de COVID-19 la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, signe que la pandémie n’est pas encore terminée aux États-Unis. Presque tous les nouveaux cas — 99,7 % — concernent des personnes non vaccinées.

Aussi dans l’actualité :

►Le président de la commission départementale de Miami-Dade a été testé positif au coronavirus, environ quatre mois après avoir été complètement vacciné. Jose Diaz a été fréquemment présent sur le site de l’effondrement du condo Surfside, soulevant des questions sur l’exposition sur le site, a rapporté le Miami Herald.

► L’Inde a déjà signalé plus de deux fois plus de cas de COVID-19 en 2021 que toute l’année dernière, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

►Les maires de deux îles de Tokyo ont demandé au gouvernement métropolitain de retirer le relais de la flamme olympique prévu des routes publiques au milieu d’une augmentation des cas de coronavirus.

►Les hospitalisations ont continué de diminuer dans le Wisconsin alors que de plus en plus de résidents reçoivent des vaccins. Le nombre de personnes hospitalisées avec COVID-19 est resté inférieur à 100 pendant plus de deux semaines.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,85 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 186,74 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 159,2 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Ce que nous lisons : Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe au trimestre d’automne au milieu de la propagation de la variante delta, le taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscite des inquiétudes parmi les experts.

La Californie exigera des masques faciaux dans les écoles cet automne, divergeant du CDC

La Californie exigera le port de masques dans les écoles lors de l’ouverture des salles de classe cet automne, malgré de nouvelles directives publiées vendredi par le CDC selon lesquelles les enseignants et les élèves vaccinés n’ont pas besoin de porter de couvre-visage à l’intérieur des bâtiments scolaires.

Avant les nouvelles directives scolaires attendues la semaine prochaine, les responsables de la santé en Californie ont déclaré vendredi qu’exiger des couvre-visages permettrait à toutes les écoles de rouvrir cet automne pour un enseignement complet en personne. Le secrétaire californien à la Santé et aux Services sociaux, le Dr Mark Ghaly, a déclaré que toutes les écoles ne peuvent pas accepter une distance physique d’au moins 3 pieds ou plus, donc la meilleure mesure préventive consiste à porter des masques à l’intérieur.

« Nous pensons qu’avec le masquage et les tests, nous pouvons ramener les enfants à 100% en personne dans nos écoles », a déclaré Ghaly.

Ghaly a noté que les directives du CDC publiées vendredi indiquent que lorsqu’il n’est pas possible de maintenir au moins 3 pieds de distance physique, « il est particulièrement important de superposer plusieurs autres stratégies de prévention, telles que le masquage à l’intérieur ».

La décision de la Californie concernant les écoles intervient alors que les districts de l’État se préparent à ouvrir le mois prochain pour un apprentissage à temps plein et l’État continue d’encourager les résidents, y compris les enfants aussi jeunes que 12 ans, à se faire vacciner.

– Record de Stockton

Les primes versées aux travailleurs essentiels varient considérablement d’un État à l’autre

Pour avoir mis leur santé en jeu pendant la pandémie de coronavirus, les gardiens de prison du Missouri ont reçu 250 $ supplémentaires par chèque de paie. Les enseignants de Géorgie ont reçu des primes de 1 000 $. Et au Vermont, les infirmières, les concierges, les commerçants et bien d’autres ont reçu jusqu’à 2 000 $.

Au cours de l’année écoulée, environ un tiers des États américains ont utilisé l’aide fédérale de secours COVID-19 pour récompenser les travailleurs considérés comme essentiels qui se sont dûment rendus au travail pendant la pandémie. Mais qui s’est qualifié pour ces bonus – et combien ils ont reçu – variait considérablement, selon une revue de l’Associated Press. Alors que certains ont été payés des milliers de dollars, d’autres avec des emplois similaires ailleurs n’ont rien reçu.

Alors que la société rouvre, l’élan pour fournir une prime de risque de pandémie semble s’estomper – même si le gouvernement fédéral a élargi la capacité des gouvernements des États et locaux à fournir une rémunération rétroactive dans le cadre d’un programme d’aide de 350 milliards de dollars adopté par le président Joe Biden en mars.

Jusqu’à présent, seuls quelques États se sont engagés à payer un supplément aux travailleurs avec l’argent du plan de sauvetage américain.

Contribuer : The Associated Press.