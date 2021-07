La Californie exige une preuve de vaccination contre le Covid pour les employés de l’État

L’infirmière Eon Walk administre le vaccin Pfizer Covid-19 dans une clinique de vaccination mobile hébergée par Mothers in Action et exploitée par le Los Angeles County of Public Health le 16 juillet 2021 à Los Angeles, Californie.

La Californie exigera des employés de l’État et de certains travailleurs de la santé qu’ils présentent une preuve de Covid-19 ou soient soumis à des tests hebdomadaires obligatoires, ont déclaré lundi de hauts responsables de l’État.

Le programme exigera une preuve de vaccination de tous les employés de l’État d’ici le 2 août. Tout employé de l’État qui n’est pas vacciné à cette date devra produire un test Covid négatif au moins une fois par semaine. Les travailleurs de la santé en milieu ambulatoire comme les cabinets dentaires devront également passer un test Covid une fois par semaine.

« Les bureaux d’État et les employés de l’État fournissent des services essentiels dans tout l’État et nous pensons que c’est un moyen de garantir que la continuité du gouvernement est protégée et que les employés de l’État travailleront dans un environnement sûr pour continuer à fournir des services à la Californie », a déclaré a déclaré le département des ressources.

Dans les établissements de santé publics, les employés qui travaillent en milieu hospitalier devront présenter une preuve d’un vaccin Covid ou produire des tests Covid négatifs deux fois par semaine. Il est recommandé aux personnes non vaccinées de porter des masques N95 pendant le travail.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a récemment introduit des directives similaires pour les employés municipaux et les travailleurs de la santé, NBC New York a rapporté. Tout le personnel qui ne soumet pas de preuve de vaccination avant le 13 septembre doit passer un test de coronavirus chaque semaine, et tous les employés non vaccinés doivent porter un masque au travail à partir du 2 août.