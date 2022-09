La Californie évite les pannes de courant généralisées alors que la chaleur fatigue la grille

L’opérateur du système indépendant de Californie, qui supervise le réseau électrique de l’État, a imposé mardi son urgence énergétique au plus haut niveau, une étape qui vient avant d’ordonner des pannes de courant et permet à l’État d’accéder à des sources d’alimentation de secours.

Le gouverneur Gavin Newsom, dans une vidéo sur Twitter mardi, a averti que les températures à travers la Californie étaient sans précédent et que l’État se dirige vers la pire partie de la vague de chaleur, qui est en passe d’être la plus chaude et la plus longue jamais enregistrée pour septembre.

Le gouverneur a exhorté les résidents à pré-refroidir leurs maisons plus tôt dans la journée lorsque plus d’électricité est disponible et à régler les thermostats à 78 degrés ou plus après 16h00 PT. “Chacun doit faire sa part pour aider à intensifier encore quelques jours”, a déclaré Newsom.

La possibilité de pannes généralisées reflète la façon dont les réseaux électriques en Californie et dans d’autres États deviennent plus vulnérables aux catastrophes liées au climat telles que les vagues de chaleur, les tempêtes et les incendies de forêt.

La Californie, qui s’est fixé pour objectif de passer à 100% d’énergie renouvelable d’ici 2045, a fermé une multitude de centrales électriques au gaz au cours des dernières années, laissant l’État de plus en plus dépendant de l’énergie solaire.

La méga-sécheresse dans l’Ouest américain a généré les deux décennies les plus sèches de la région depuis au moins 1 200 ans, et le changement climatique d’origine humaine a alimenté le problème, ont déclaré des scientifiques plus tôt cette année. Les conditions se poursuivront probablement jusqu’en 2022 et persisteront pendant des années.