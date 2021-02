Les Californiens de moins de 65 ans qui souffrent de handicaps ou de problèmes de santé sous-jacents sévères seront éligibles à l’inoculation contre le coronavirus à partir du 15 mars, ont déclaré vendredi des responsables de l’État, répondant à l’indignation suscitée par un changement récent destiné à accélérer le lent déploiement des vaccins par l’État.

La Californie avait fourni des vaccins par paliers, donnant la priorité aux personnes souffrant de problèmes de santé à haut risque par rapport aux adultes en bonne santé et à certains travailleurs essentiels par rapport aux autres, mais a changé de cap fin janvier après que la complexité de son système semble ralentir la distribution. Dans le nouveau système, les nombreuses catégories ont été remplacées par des niveaux basés sur l’âge.

Mais alors que les personnes atteintes de maladies chroniques et de handicaps étaient déplacées par des personnes de 65 ans et plus, cette décision a suscité une colère et une confusion généralisées. Des militants de la région de la Baie ont accusé l’administration du gouverneur Gavin Newsom de mauvais traitements et ont critiqué le gouverneur sur Twitter avec le hashtag #HighRiskCA. La Californie rejoint maintenant une poignée d’États offrant l’admissibilité aux adultes ayant une déficience intellectuelle ou développementale ou aux personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

L’ajustement étendra les vaccinations Covid-19 aux personnes de plus de 16 ans qui sont affaiblies ou immunodéprimées par un cancer ou une transplantation d’organe. Il comprendra également les femmes enceintes ou souffrant de maladie pulmonaire chronique, de trisomie 21, de drépanocytose, de maladies cardiaques, d’obésité sévère, de diabète sucré de type 2, d’insuffisance rénale chronique de stade 4 ou plus, et celles dont la vie ou les soins continus est autrement susceptible d’être menacé par Covid-19.