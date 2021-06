La Californie et l’Arizona enregistrent des températures record ; Pannes du réseau électrique au Texas

Le National Weather Service a annoncé que plus de 40 millions de personnes dans l’ouest des États-Unis font l’objet d’un avis de chaleur ou d’un avertissement de chaleur excessive.

Les exploitants de réseaux électriques en Californie et au Texas sont vigilants alors que les zones atteignent des températures à trois chiffres.

Les scientifiques disent que les habitants de l’Ouest américain peuvent s’attendre à des vagues de chaleur plus dévastatrices dans les années à venir.

Mercredi, une vague de chaleur de longue durée a entraîné davantage de températures à trois chiffres, faisant craindre que des conditions météorologiques aussi extrêmes ne deviennent la nouvelle norme dans l’ouest des États-Unis.

Le National Weather Service, l’agence gouvernementale américaine qui fournit des prévisions météorologiques et des avertissements de temps violent, a annoncé mercredi que plus de 40 millions de personnes dans la région occidentale sont sous un avis de chaleur ou un avertissement de chaleur excessive. Au moins 11 États ont signalé des températures à trois chiffres, a confirmé Accuweather.

Mais la vague de chaleur persistante ressentie à travers l’Ouest ne va pas disparaître de sitôt.

« Pas de moyen facile de dire ça, alors on va aller droit au but : il va faire *très* chaud pendant *longtemps* la semaine prochaine », a-t-il ajouté. Le service météorologique national de Salt Lake City a tweeté Twitter Vendredi. « Toute la zone va être bien au-dessus de la normale pour toute la semaine prochaine. »

Le service météorologique a déclaré que les résidents « supportant la chaleur anormale » sont invités à rester hydratés et à éviter si possible les périodes prolongées à l’extérieur.

« Avec des températures chaudes et un sol sec en place, un risque d’incendie élevé est en vigueur dans certaines parties des Rocheuses et de l’Intermountain West », a écrit le service.

Au moins quatre États ont émis des ordres d’évacuation pour les résidents. Voici un aperçu de ce qui sera le plus chaud dans les États occidentaux et quand cela pourrait se terminer :

L’Arizona « flirte avec les records »

Les températures à Phoenix ont atteint 115 degrés mardi, tombant juste en deçà du record quotidien établi en 1974, mais marquant la température la plus élevée de la ville jusqu’à présent cette année. La fumée des incendies de forêt du Telegraph Fire à proximité faisait baisser la température dans la ville.

Mais Phoenix devrait atteindre 115 degrés mercredi et 117 les deux prochains jours, a déclaré le National Weather Service. Le record de mercredi avait été établi à 115 degrés en 1974.

Mercredi matin, la température basse de Phoenix était de 90 degrés, ce qui, selon le National Weather Service, pourrait établir un nouveau record de chaleur minimale si elle se maintient jusqu’à minuit. Le record actuel était de 86 degrés, établi en 1988, selon le National Weather Service.

L’avertissement de chaleur excessive pour l’État devrait prendre fin dimanche soir.

« Il va juste faire très chaud et nous flirterons avec des records chaque jour », a déclaré le météorologue Matthew Hirsch à propos de la semaine à venir. « Nous ne voyons pas vraiment de tendances au refroidissement avant la fin du week-end, au début de la semaine prochaine.

« Ce n’est pas normal, c’est inhabituel d’être aussi chaud », a poursuivi Hirsch, ajoutant que les températures normales élevées étaient généralement d’environ 105 à 106 degrés à cette période de l’année. « C’est juste une masse d’air très chaud et sec qui s’est déplacée vers le nord dans la région et une très haute pression avec elle. »

Pendant ce temps, le sud du Nevada connaîtra une chaleur quasi record ou record jusqu’à samedi, a déclaré le National Weather Service de Las Vegas. Las Vegas mercredi a battu un record vieux de 80 ans le 16 juin, enregistrant un sommet de 116. Le sommet précédent était de 114, établi en 1940, et le sommet de tous les temps pour Las Vegas est de 117, selon le Las Vegas Review Journal.

Les températures torrides en Californie et au Texas mettent les opérateurs de réseau en alerte

Mardi, Palm Springs, Californie, a atteint 117 degrés, semblant battre le record de température record du 15 juin établi en 1961. Il a atteint 120 mercredi, les rapports ont dit.

Mercredi, la température élevée prévue à Death Valley, en Californie, était de 124, à seulement 10 degrés de la température la plus élevée enregistrée dans la région et dans le monde, 134 degrés Fahrenheit en 1913.

Des températures record sont également attendues dans le nord de la Californie et dans la vallée centrale. Des températures élevées de 10 à 20 degrés au-dessus de la moyenne se propageront dans le centre et le nord de la Californie jusqu’à jeudi, a annoncé le National Weather Service.

Kathleen Craft, coordinatrice des refuges pour la ville de Livermore, en Californie, a déclaré que les températures avaient atteint 99 degrés peu après midi, mais qu’une seule femme s’était présentée au centre de refroidissement de la ville.

« Nous prévoyons que nous verrons plus de monde demain lorsqu’une température de 108 degrés est prévue », a déclaré Craft.

L’opérateur du système indépendant de Californie, qui surveille les lignes électriques à travers l’État, a émis une alerte flexible pour jeudi soir demandant aux résidents d’éviter la consommation d’énergie pour réduire la pression sur l’électricité de l’État.

Les prévisions ont également montré suffisamment de réserves pour couvrir la demande jeudi soir, mais les Californiens devraient être vigilants au cas où une alerte Flex serait nécessaire alors que la production d’énergie solaire diminue, a-t-il déclaré.

Au Texas, l’Energy Reliability Council of Texas a demandé cette semaine aux résidents de conserver l’énergie pour éviter les pannes de courant. Déjà lundi, les centrales électriques avaient subi des pannes inattendues, perdant suffisamment de puissance pour assombrir 2,4 millions de foyers.

« Que cela se soit produit si tôt en juin, cela me rend nerveux à propos de ce qui nous attend, non seulement plus tard cet été mais aussi dans les années à venir », a déclaré Virginia Palacios, directrice exécutive de Commission Shift, un groupe de défense l’État devrait faire plus pour consolider le réseau.

De nombreuses régions du Texas, telles que Dallas et Austin, ont approché des températures à trois chiffres mardi.

Le temps sec ajoute un nouveau défi alors que les incendies de forêt font rage dans le Montana, Wyoming

Une lecture de 107 degrés à Salt Lake City mardi correspondait à la plus chaude jamais enregistrée dans la capitale de l’Utah, correspondant aux précédents records enregistrés en juillet 2002 et juillet 1960.

Mardi, Denver a atteint 101 degrés, battant le record quotidien établi en 1952 et 1993 de 97. Mercredi, la ville a également atteint 100 degrés, ce qui en fait la 14e fois dans l’histoire de Denver que la ville a eu 100 degrés-jours consécutifs, et les premiers jours encore.

Mardi aussi, Billings, Montana. explosé à 108 degrés, égalant la température la plus chaude de la ville enregistrée en 2002. Mercredi, Laramie a atteint un nouveau record de 92, et Cheyenne a égalé à 93, records précédemment établis en 2007 et 1940 respectivement.

Les températures dans tous ces états devraient se refroidir d’ici le week-end. Mais dans le Montana, les températures ont rendu plus difficile la lutte contre les incendies de forêt qui ont explosé en taille, déclenchant des évacuations et détruisant un nombre indéterminé de maisons. Des vents violents ont attisé les flammes et forcé l’atterrissage forcé d’un hélicoptère de lutte contre l’incendie.

Au moins 14 nouveaux incendies ont été signalés dans le Montana et le Wyoming depuis mardi.

Le temps sec se faisait également sentir dans l’Idaho, où les autorités se préparent à ce qui pourrait être une saison des incendies de forêt difficile.

Nick Nauslar, météorologue au National Interagency Fire Center, a déclaré cette semaine aux responsables de l’État que près de 80% de l’Idaho est en sécheresse et que le reste en souffrira probablement dans les mois à venir. Il a déclaré que l’Idaho avait connu son deuxième printemps le plus sec au cours des 126 dernières années.

Attendez-vous à plus à l’avenir, disent les experts

Les scientifiques qui étudient la sécheresse et le changement climatique disent que les habitants de l’Ouest américain peuvent s’attendre à voir la même chose dans les années à venir.

« Les vagues de chaleur s’aggravent dans l’Ouest parce que le sol est si sec » à cause de la mégasécheresse de la région, a déclaré Park Williams, un spécialiste du climat et des incendies de l’Université de Californie à Los Angeles qui a calculé que le sol de la moitié ouest du pays est le plus sec depuis 1895. « Nous pourrions avoir deux, trois, quatre, cinq de ces vagues de chaleur avant la fin de l’été. »

Contributeur : Chelsea Curtis, République de l’Arizona ; Bob Sechler, homme d’État américain d’Austin ; The Associated Press.