Plus que la plupart des États, la Floride a mis l’accent sur l’âge, plutôt que sur la profession ou d’autres facteurs de risque, dans son approche de l’admissibilité aux vaccins. L’État a commencé par se concentrer sur les personnes âgées de 65 ans et plus, puis a abaissé le seuil d’âge à 50. Mercredi, 24% de la population totale de la Floride a reçu au moins un vaccin et 14% sont entièrement vaccinés, selon un New York Times analyse des données des Centers for Disease Control and Prevention.

La Californie ouvrira l’admissibilité au vaccin le 1er avril à tout résident âgé de 50 ans ou plus, et l’étendra aux résidents de 16 ans ou plus le 15 avril, ont annoncé jeudi des responsables de l’État, affirmant qu’ils pourraient le faire en raison de l’augmentation des approvisionnements en vaccins de la gouvernement fédéral. La Floride a annoncé des mesures similaires plus tôt dans la journée.

