La Californie est devenue le premier État à enregistrer 2 millions de cas de COVID-19, atteignant le jalon la veille de Noël, car presque tout l’État était sous un ordre strict de rester à la maison et les hôpitaux ont été inondés du plus grand nombre de cas depuis la pandémie a commencé.

L’État le plus peuplé du pays avait enregistré 2 010 157 infections jeudi après-midi. Le département de la santé de Californie n’a pas encore mis à jour ses chiffres quotidiens.

Près de 19 000 personnes ont été hospitalisées dans l’État mercredi, et les modèles prévoient que ce nombre pourrait dépasser les 100 000 en un mois – inimaginable pour les systèmes médicaux qui manquent déjà de place. Plus de 23000 personnes atteintes du COVID-19 sont décédées en Californie, et le nombre ne devrait qu’augmenter.

Cette sombre étape vient comme une crise du COVID-19 qui, selon les responsables de la santé, découle des rassemblements de Thanksgiving et met à rude épreuve le système médical de l’État.

L’État a vu son nombre de cas augmenter de façon exponentielle ces dernières semaines, alimenté en grande partie par des personnes qui ont ignoré les avertissements et ont organisé des rassemblements traditionnels de Thanksgiving, selon les responsables de la santé.

La flambée des taux d’hospitalisations et de décès a submergé les unités de soins intensifs et a incité les hôpitaux à placer les patients des urgences dans des tentes et à en soigner d’autres dans les bureaux et les auditoriums.

Presque tout l’État est sous une ordonnance de maintien à la maison qui a imposé un couvre-feu nocturne, fermé de nombreuses entreprises et limité la plupart des commerces de détail à 20% de leur capacité. Les restaurants ne peuvent servir que des plats à emporter.

Les appels à éviter les rassemblements sociaux pour les vacances de Noël et du Nouvel An ont sonné avec un désespoir particulier dans le sud de la Californie. Le comté de Los Angeles est à la tête de la flambée, représentant un tiers des cas de COVID-19 de l’État et près de 40% des décès.

«Nous savons que cette urgence est notre jour le plus sombre, peut-être le jour le plus sombre de l’histoire de notre ville», a déclaré mercredi le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, lorsque le comté a signalé son plus grand nombre de morts et d’hospitalisations en une seule journée depuis le début de la pandémie – 145 décès et plus de 6 000 personnes dans les hôpitaux.

Plus de 9000 personnes sont mortes du coronavirus dans le comté.

Si le comté de LA continue de voir la même croissance des infections au COVID-19 au cours des deux prochaines semaines, les hôpitaux pourraient devoir rationner les soins en raison d’un manque de personnel médical, a déclaré Garcetti.

«Cela signifie que les médecins seront obligés de déterminer qui vit et qui meurt», a-t-il déclaré.

Les travailleurs médicaux sont découragés et indignés par les scènes de centres commerciaux extérieurs bondés, de parkings bondés et de parents et enfants se promenant sans masque, a déclaré la directrice des services de santé du comté, le Dr Christina Ghaly.

Le comté de Santa Clara près de San Francisco était réduit à 35 lits de soins intensifs, mettant les hôpitaux dangereusement près du rationnement des soins, a déclaré le Dr Ahmad Kamal, directeur de la préparation aux soins de santé du comté.

«Nous parlons de personnes dans des gurneys sans lit où aller. Nous parlons de personnes qui ne reçoivent pas de soins hospitaliers; nous parlons de rationner les rares ressources que notre système de santé épuisé a laissé à ceux qui en bénéficieraient le plus », a-t-il déclaré.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent de l’État est actuellement sous une forme ou une autre de commandes au foyer à la veille de Noël

Dans l’ensemble, la Californie a enregistré mercredi son deuxième plus grand nombre de décès, à 361. Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs a presque doublé en seulement trois semaines, à 3827 cas, tandis que la capacité de soins intensifs de l’État est tombée à 1,1%, en baisse de 2,5% il y a à peine deux jours. Le nombre d’hospitalisations est passé à 18 828 patients, plus du double depuis le 1er décembre, avec 605 nouveaux patients en une journée.

Pourtant, il y avait des signes d’espoir légers mais encourageants.

Le taux de transmission – le nombre de personnes qu’une personne infectée infectera à son tour – ralentit depuis près de deux semaines. Le taux de cas positifs a atteint un nouveau sommet de 12,3% sur une période de deux semaines, mais commençait à baisser au cours des sept derniers jours, passant d’un sommet de 13,3% à 12,6%.

L’État compte également près de 1 000 agents de santé qui aident dans 91 établissements dans 25 des 58 comtés de l’État et ouvre un cinquième site de soins alternatifs dans le comté de San Diego.

La Garde nationale de Californie installait environ 200 lits sur des étages vacants du Palomar Health Center près de San Diego, dans le complexe hospitalier existant, a déclaré Brian Ferguson, porte-parole du Bureau des services d’urgence du gouverneur. Il pourrait commencer à accepter les patients le jour de Noël, soulageant les hôpitaux surchargés, en particulier dans le comté impérial voisin.

La Californie s’attend à ce que davantage de travailleurs médicaux fédéraux arrivent d’ici le week-end, et le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il s’attend à ce que plus des 3000 travailleurs de la santé sous contrat que l’État cherche à arriver après les vacances.

Le gouverneur a également déclaré que plus de 128 000 doses de vaccin avaient été administrées mardi, un autre signe encourageant au-delà de la modeste baisse du taux de transmission.

Mais Newsom a également averti que tout progrès pourrait se dissiper rapidement, conduisant aux près de 100 000 hospitalisations projetées par certains modèles en un mois si les gens ne tiennent pas compte des appels pour éviter les rassemblements de vacances, en particulier à l’intérieur.

« Ce virus aime les événements sociaux », a déclaré Newsom. «Ce virus se développe dans cette atmosphère.

Des cliniciens soignent un patient COVID-19 dans l’unité de soins intensifs (USI) du Providence St.Mary Medical Center au milieu d’une augmentation du nombre de patients COVID-19 dans le sud de la Californie mercredi

L’hôpital d’une capacité de 213 lits dans le comté de San Bernardino traite actuellement au moins 140 patients hospitalisés COVID 19 positifs tout en fonctionnant à environ 250% de la capacité de l’USI

Les infirmières ont peur de ce qui va arriver: « Marchez dans notre unité pendant une journée »

Les infirmières de Californie ont peur.

C’est la veille de Noël et ils ne sont pas à la maison avec leur famille. Ils travaillent, travaillent toujours, complètement habillés – et usés.

Ils ont peur de ce que les gens font ou ne font pas pendant une pandémie de coronavirus qui a déjà tué plus de 320000 dans tout le pays et ne montre aucun signe de ralentissement.

Ils sont encore plus terrifiés par la suite.

«Chaque jour, je regarde dans les yeux quelqu’un qui a du mal à respirer», a déclaré l’infirmière Jenny Carrillo, la voix se brisant.

Infirmière en chef au Providence Holy Cross Medical Center de la vallée de San Fernando à Los Angeles, Carrillo est hantée par le dénombrement quotidien des patients COVID-19. Des ombres sombres entourent ses yeux.

Mardi soir, l’hôpital comptait 147 patients atteints de coronavirus – un record pour Holy Cross mais une infime fraction des 2 millions de cas enregistrés en Californie depuis le début de la pandémie.

Le Dr Jim Keany, directeur associé du service des urgences de Mission Hospital dans le comté d’Orange en Californie du Sud, se demande ce qu’ils peuvent encore gérer.

«Allons-nous avoir les ressources nécessaires pour prendre soin de notre communauté? il a dit.

Le premier cas de COVID-19 en Californie a été confirmé le 25 janvier. Il a fallu 292 jours pour atteindre 1 million d’infections le 11 novembre.

À peine 44 jours plus tard, le nombre a atteint 2 millions.

Mardi, Holy Cross comptait 147 patients atteints de coronavirus sur ses 377 lits, soit plus du double du record enregistré à l’hôpital lors de la première vague de la pandémie plus tôt cette année.

«Si vous nous aviez dit en avril que nous aurions 147 patients? a déclaré Elizabeth Chow, directrice générale des soins intensifs de Holy Cross et infirmière leader. «Jamais dans mes rêves les plus fous.

Et le cauchemar devrait empirer.

Malgré les appels des responsables de la santé pour que les gens restent à la maison, des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An, tout comme ils l’ont fait le mois dernier pour Thanksgiving.

Les ingénieurs et les bénévoles se tiennent à l’extérieur d’un hôpital de campagne mobile à l’UCI Medical Center à Orange, Californie

Les hôpitaux de Californie – et d’ailleurs – ont déjà été poussés au bord du gouffre. Ils ont embauché du personnel supplémentaire, annulé les chirurgies électives et installé des tentes extérieures pour traiter les patients, le tout pour augmenter la capacité avant que les cas contractés à Noël et au Nouvel An n’apparaissent dans les prochaines semaines.

Holy Cross et Mission Hospital ont parsemé des décorations de Noël dans les couloirs: des poinsettias perchés sur des comptoirs, des arbres miniatures délabrés dans les chambres des patients, des caricatures du Grinch griffonnées dans les postes d’infirmières.

Mais les couleurs vives ne distraient pas de la cacophonie constante: les ventilateurs éructent comme des cornes de brume, les moniteurs émettent des bips, les machines vrombissent – tout cela essayant d’empêcher même une personne de plus d’augmenter le nombre de morts.

Pourtant, il y a des moments pleins d’espoir.

Lundi, Mission Hospital a célébré une étape importante: 100 patients qui avaient été dans l’unité de soins intensifs d’isolement – réservée aux plus malades des malades – ont survécu et sont rentrés chez eux.

Dans Holy Cross, « Here Comes the Sun » des Beatles joue dans tout l’hôpital lorsqu’un patient COVID-19 sort de l’hôpital.

La nouvelle tradition pandémique a des racines plus heureuses – les hôpitaux sonnent souvent une berceuse chaque fois qu’un bébé naît.

C’est quelques secondes de répit, mais ce n’est pas suffisant. Pour chaque patient qui rentre chez lui, plus sont admis.

L’infirmière responsable de Holy Cross, Melanie LaMadrid, s’occupe de ses patients par quarts de 12 heures, tenant leurs mains dans ses gants violets.

«C’est tout ce que nous pouvons faire», dit-elle. «Les voir souffrir est difficile.

Ces infirmières ne sont pas seulement épuisées, elles sont en colère contre ceux qui bafouent les appels à rester à la maison, à rester en sécurité.

«Je souhaite qu’ils puissent simplement descendre dans notre unité pendant une journée et regarder les visages de certains de ces patients», a déclaré Carillo.

Vous pouvez être nos messagers, l’infirmière Genyza Dawson dit à ses patients quand – ou si – ils obtiennent leur congé. Dawson, qui a une cicatrice se formant sur son nez à cause des masques serrés, les supplie de passer le mot.

«Maintenant, vous savez comment c’est», leur dit-elle. «Tu étais l’un des chanceux.