La Californie est la seule à résister à la proposition de réduction du fleuve Colorado

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Six États de l’Ouest qui dépendent de l’eau du fleuve Colorado se sont mis d’accord sur un modèle pour réduire considérablement la consommation d’eau dans le bassin, des mois après que le gouvernement fédéral a appelé à l’action et qu’un premier délai a été dépassé.

La Californie – avec la plus grande allocation d’eau de la rivière – est la seule à résister. Les responsables ont déclaré que l’État publierait son propre plan.

Le fleuve Colorado et ses affluents traversent sept États et se rendent au Mexique, desservant 40 millions de personnes et une industrie agricole de 5 milliards de dollars par an. Certaines des plus grandes villes du pays, dont Los Angeles, Phoenix, Denver et Las Vegas, deux États mexicains, des tribus amérindiennes et d’autres dépendent de la rivière qui a été gravement sollicitée par la sécheresse, la demande et la surutilisation.

Les États ont raté la date limite de la mi-août pour répondre à l’appel du Bureau of Reclamation des États-Unis à proposer des moyens de conserver 2 à 4 millions d’acres de pieds d’eau. Ils se sont regroupés pour parvenir à un consensus d’ici la fin du mois de janvier afin de se replier dans une proposition plus large que Reclamation a en préparation.

L’Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique, le Colorado, l’Utah et le Wyoming ont envoyé une lettre lundi à Reclamation, qui exploite les principaux barrages du système fluvial, pour décrire une alternative qui s’appuie sur les directives existantes, approfondit les coupures d’eau et prend en compte l’eau perdue par évaporation. et le transport.

Ces États proposent d’augmenter les niveaux où les réductions d’eau seraient déclenchées au lac Mead et au lac Powell, qui sont des baromètres de la santé de la rivière. Le modèle crée davantage une zone tampon protectrice pour les deux réservoirs – le plus grand construit aux États-Unis. Il vise également à corriger la comptabilité de l’eau et à garantir que toute eau que les États du bassin inférieur stockent intentionnellement dans le lac Mead est disponible pour une utilisation future.

La modélisation se traduirait par environ 2 millions d’acres-pieds de coupes dans le bassin inférieur, avec de plus petites réductions dans le bassin supérieur. Le Mexique et la Californie sont pris en compte dans les équations, mais aucun n’a signé la lettre de lundi.

John Entsminger, directeur général de la Southern Nevada Water Authority, a déclaré que tous les États avaient négocié de bonne foi.

“Je ne considère pas que le fait de ne pas avoir l’unanimité à une étape de ce processus soit un échec”, a-t-il déclaré lundi soir. “Je pense que les sept États sont toujours déterminés à travailler ensemble.”

La Californie a publié une proposition en octobre dernier pour couper 400 000 pieds d’acre. Un pied d’acre est assez d’eau pour approvisionner deux à trois ménages américains pendant un an.

JB Hamby, président du Colorado River Board of California, a déclaré que la Californie soumettrait un modèle de réduction d’eau dans le bassin qui soit pratique, basé sur une action volontaire et conforme à la loi régissant le fleuve et à la hiérarchie des droits sur l’eau.

“La Californie reste concentrée sur des solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre dès maintenant pour protéger les volumes d’eau stockés sans entraîner de conflits et de litiges”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

Rien ne se passera dans l’immédiat avec le consensus atteint entre les six États. Cependant, ne pas parvenir à un consensus comportait le risque que le gouvernement fédéral détermine seul comment imposer éventuellement des coupes.

En ne signant pas, la Californie n’évite pas ce risque.

Les débats sur la manière de réduire la consommation d’eau d’environ un tiers ont été controversés. Les États du bassin supérieur du Wyoming, du Nouveau-Mexique, du Colorado et de l’Utah ont déclaré que les États du bassin inférieur – l’Arizona, la Californie et le Nevada – devaient faire le gros du travail. Cette conversation dans le bassin inférieur s’est concentrée sur ce qui est légal et ce qui est juste.

Les six États qui ont signé la proposition de lundi ont reconnu que les idées qu’ils ont avancées pourraient être exclues des plans finaux d’exploitation des principaux barrages du fleuve. Les négociations sont en cours, ont-ils noté, ajoutant que ce qu’ils ont proposé ne remplace pas les droits existants des États et d’autres sur le fleuve Colorado.

“Il y a beaucoup d’étapes, d’engagements qui doivent être pris aux niveaux fédéral, étatique et local”, a déclaré Entsminger du Nevada.

La proposition de lundi comprenait la prise en compte de l’eau perdue par évaporation et des infrastructures qui fuient lorsque la rivière traverse les barrages et les voies navigables de la région. Les autorités fédérales estiment que plus de 10% du débit de la rivière s’évapore, fuit ou se déverse, mais l’Arizona, la Californie, le Nevada et le Mexique n’ont jamais expliqué cette perte d’eau.

Les six États ont fait valoir que les États du bassin inférieur devraient partager ces pertes – en soustrayant essentiellement ces montants de leurs allocations – une fois que l’élévation du lac Mead descendra en dessous de 1 145 pieds (349 mètres). Le réservoir était bien en dessous de ce lundi.

Reclamation examinera l’accord des six États dans le cadre d’une proposition plus large visant à réviser la façon dont il exploite les barrages Glen Canyon et Hoover – des producteurs d’électricité géants sur le fleuve Colorado. Les réservoirs derrière les barrages – le lac Powell et le lac Mead – ont atteint des creux historiques au milieu d’une sécheresse et d’un changement climatique de plus de deux décennies.

Reclamation prévoit de publier une ébauche de cette proposition au début du mois de mars, dans le but de la finaliser d’ici la mi-août, lorsque l’agence annonce généralement la quantité d’eau disponible pour l’année suivante. Reclamation a déclaré qu’il ferait le nécessaire pour garantir que les barrages puissent continuer à produire de l’hydroélectricité et à fournir de l’eau.

Ces annonces annuelles d’août ont conduit à des coupes obligatoires au cours des deux dernières années pour l’Arizona, le Nevada et le Mexique dans le bassin inférieur de la rivière. La Californie a jusqu’à présent été épargnée par les coupes parce qu’elle possède certains des droits d’eau les plus anciens et les plus sûrs, en particulier dans la vallée impériale où une grande partie des légumes d’hiver du pays sont cultivés, ainsi que dans la région de Yuma, en Arizona.

Sans la participation de la Californie, la proposition des six États ne peut pas aller plus loin pour répondre aux réalités hydrologiques du fleuve. Les gestionnaires de l’eau du bassin inférieur affirment que l’ampleur de la conservation recherchée par la remise en état ne peut être satisfaite sans la Californie, les tribus et les agriculteurs qui puisent directement dans le fleuve Colorado.

On ne sait pas non plus combien le Mexique contribuera éventuellement aux économies. Dans les meilleures années d’eau, le Mexique reçoit sa pleine allocation de 1,5 million d’acres pieds en vertu d’un traité conclu avec les États-Unis en 1944.

Naishadham a rapporté de Washington, DC L’écrivaine de l’Associated Press Kathleen Ronayne à Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.

Felicia Fonseca et Suman Naishadham, Associated Press