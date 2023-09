La Californie envisage de nouvelles règles pour empêcher les assureurs de fuir

Des responsables, dont le gouverneur Gavin Newsom, s’efforcent de stabiliser le marché de l’assurance de l’État. Dans le but de maintenir les assureurs en Californie, l’État permettra aux compagnies d’assurance de prendre en compte le changement climatique lors de la fixation des prix.

Contrairement à d’autres régions du pays, la réglementation californienne ne permet pas aux compagnies d’assurance de prendre en compte les risques futurs ou même actuels lorsqu’elles décident des prix, selon l’Associated Press. signalé. En réponse à ces défis, le commissaire californien aux assurances, Ricardo Lara, a annoncé ce jeudi que la Californie permettra aux assureurs de prendre en compte les risques futurs lors de la fixation des tarifs des polices d’assurance. Cependant, cela ne se produira que si les compagnies d’assurance acceptent de souscrire davantage de polices d’assurance habitation, y compris pour les clients situés dans les zones à risque, y compris les zones à risque d’incendie de forêt.

« Nous nous trouvons à un carrefour majeur en matière d’assurance après plusieurs années d’incendies de forêt et de tempêtes intensifiées par la menace du changement climatique. Je prends des mesures immédiates pour mettre en œuvre des changements durables qui amélioreront la sécurité des Californiens grâce à un marché de l’assurance plus fort et durable », a déclaré la commissaire Lara. « Le système actuel ne fonctionne pas pour tous les Californiens et nous devons changer de cap. Je continuerai à collaborer avec tous ceux qui veulent travailler à de vraies solutions.

Le gouverneur Newsom a également annoncé qu’il avait signé un décret, incitant Lara à stabiliser le marché de l’assurance. L’ordonnance demandait au commissaire d’élargir les choix d’assurance habitation pour les consommateurs.

En vertu des nouvelles règles, le Département des assurances de Californie exigera que les compagnies d’assurance souscrivent au moins 85 % de leur part de marché dans des secteurs à risque élevé d’incendie de forêt. zones. Ces compagnies d’assurance doivent également aider les clients qui a dû se tourner vers le plan californien FAIR pour revenir au marché régulier. Le plan FAIR est considéré comme un dernier recours pour les propriétaires de logements et d’entreprises de l’État, le Sacramento Bee signalé.

Les changements de règles pourraient entraîner des prix plus élevés pour les propriétaires en Californie. Plusieurs les compagnies d’assurance qui font des affaires dans l’État ont déjà demandé des augmentations de tarifs de plus de 20%, le Le Los Angeles Times a rapporté. Toutefois, cela n’affectera pas tous les clients. Une maison dans une zone à haut risque Une zone pourrait connaître une forte augmentation des tarifs tandis qu’une autre pourrait ne pas voir du tout de changement dans ses prix.

Il est important que les autorités californiennes modernisent le processus de collaboration avec les compagnies d’assurance. Les incendies de forêt ont toujours été une réalité dans cette partie des États-Unis, mais la crise climatique a créé des conditions plus chaudes et plus sèches qui ont alimenté des incendies de forêt plus destructeurs. La hausse des risques et des coûts a incité sept grandes compagnies d’assurance à suspendre ou à commencer à restreindre les nouvelles activités en Californie, selon l’Associated Press. signalé.

En mai dernier, State Farm annoncée qu’il avait a cessé d’accepter de nouvelles candidatures pour l’assurance entreprise et habitation dans l’État en raison du risque d’incendie de forêt et de la hausse des coûts. Avant de cesser d’accepter de nouvelles demandes, State Farm était le principal assureur habitation du Golden State., selon à l’Institut d’information sur les assurances.

Fin 2022, Allstate applications silencieusement suspendues sur les nouveaux contrats d’assurance habitation. Dans un courriel adressé à Earther en juin dernier, un représentant a confirmé que la décision était due à la hausse des coûts. « Le coût pour assurer les nouveaux clients résidentiels en Californie est bien plus élevé que le prix qu’ils paieraient pour des polices d’assurance en raison des incendies de forêt, des coûts plus élevés pour la réparation des maisons et des primes de réassurance plus élevées », indique l’e-mail.

