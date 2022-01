La Californie en pleine transformation pour lutter contre le changement climatique

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré jeudi que l’État était dans un « moment de transformation » pour s’éloigner des combustibles fossiles, alors que le changement climatique continue d’alimenter des saisons de feux de forêt dévastatrices et des conditions de sécheresse historiques dans toute la Californie.

Les remarques du gouverneur à Yasmin Khorram de CNBC interviennent peu de temps après que l’État a dévoilé cette année proposition de budget, qui investit 22 milliards de dollars dans de nouveaux fonds pour le changement climatique et alloue des fonds du budget de l’année dernière pour un total de 37 milliards de dollars en investissements climatiques sur six ans.

« L’ampleur du défi est évidente », a déclaré Newsom. « Les sécheresses extrêmes, la chaleur record que nous avons connue il y a à peine 24 mois environ, les incendies de forêt record … nous obligent à faire plus et à gérer ces menaces existentielles de manière plus agressive. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, pas seulement rhétorique. »

Newsom a déclaré que le financement climatique du budget est un exemple de la volonté de l’État de faire le travail acharné dont d’autres États et nations parlent simplement.

« Beaucoup de juridictions parlent d’un bon jeu. Ils ont publié des déclarations accrocheuses comme » Nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en dessous des niveaux de 1990 en remplissant le vide de 20% « , en remplacement du dur travail », a déclaré Newsom.

« Le travail acharné est » le comment « et cet argent représente » le comment « », a déclaré Newsom à propos du budget, ajoutant que le financement aidera à » convertir les vieux bus diesel qui conduisent nos enfants à l’école « et à obtenir » des camions de factage vous voir sur les autoroutes et les autoroutes hors des autoroutes et des autoroutes. »