La Californie élargit le plus grand effort d’éradication du pot du pays

SACRAMENTO, Californie (AP) – Avec le désarroi du marché légal de la marijuana en Californie, vieux de quatre ans, le procureur général de l’État a déclaré mardi qu’il essaierait une nouvelle approche plus large pour perturber les fermes illégales de pots qui sapent l’économie légale et sèment des dommages environnementaux généralisés. .

L’État étendra son programme d’éradication saisonnière multi-agences de près de quatre décennies – le plus important aux États-Unis qui a récolté cette année près d’un million de plants de marijuana – en un effort tout au long de l’année visant à enquêter sur qui est derrière les cultures illégales. Le nouveau programme tentera de poursuivre les crimes sous-jacents du travail, les crimes environnementaux et l’économie souterraine centrée sur les cultures illicites, a déclaré le procureur général Rob Bonta.

Il l’a qualifié de “changement important d’état d’esprit et de mission” visant également à aider le marché juridique défaillant de la Californie en supprimant une concurrence dangereuse.

“Le marché illicite l’emporte sur le marché légal”, a déclaré Bonta. “C’est à l’envers et notre objectif est l’éradication complète du marché illégal.”

Conformément à la nouvelle approche, le programme annuel de campagne contre la plantation de marijuana (CAMP) lancé sous le gouverneur républicain George Deukmejian en 1983 deviendra un groupe de travail permanent sur l’éradication et la prévention du cannabis illicite (EPIC), a déclaré Bonta.

Le CAMP a commencé à “une époque très différente, une époque différente, un moment différent de l’échec de la guerre contre la drogue et (à) une époque où le cannabis était encore entièrement illégal”, a déclaré Bonta.

Le programme d’éradication saisonnière, qui dure environ 90 jours chaque été, se poursuivra avec la coopération d’autres agences fédérales, étatiques et locales. Ils comprennent le US Forest Service, le US Bureau of Land Management, la US Drug Enforcement Administration, le National Park Service, le California Department of Fish and Wildlife, les California State Parks et la California National Guard, dont certains participeront également au nouveau groupe de travail. , il a dit.

Le groupe de travail travaillera avec les procureurs du ministère de la Justice de l’État, la section de contrôle du cannabis du ministère et un groupe de travail existant sur la récupération fiscale dans l’économie souterraine ( TRUE ) qui a été créé par la loi en 2020, le tout dans le but de déposer des poursuites civiles et pénales contre ceux derrière les cultures illégales.

Les procureurs fédéraux et d’État de Californie ont longtemps essayé, sans grand succès, de cibler les cartels du crime organisé derrière les fermes cachées plutôt que les ouvriers souvent itinérants embauchés pour s’occuper et garder les parcelles de marijuana souvent éloignées dispersées sur des terres publiques et privées.

Les ouvriers vivent souvent dans des camps rudimentaires sans eau courante ni égouts et utilisent des pesticides caustiques pour tuer les animaux qui pourraient autrement manger les plantes en croissance. Mais la pollution qu’ils laissent derrière eux s’est propagée dans les approvisionnements en eau en aval et les pesticides peuvent se propager à travers la chaîne alimentaire.

Les travailleurs sont victimes de la traite des êtres humains, a déclaré Bonta, « vivant seuls dans des conditions sordides pendant des mois et sans issue. Ce ne sont pas eux qui profitent de l’industrie illégale du cannabis. Ils sont maltraités, ce sont eux les victimes. Ce sont les rouages ​​d’une machine beaucoup plus grande et plus organisée.

Par exemple, environ 80% des 44 sites de culture illégaux trouvés sur et autour des propriétés du Bureau of Land Management cette année étaient liés à des organisations de trafic de drogue, a déclaré Karen Mouritsen, directrice de l’État de Californie du bureau.

“Il est clair qu’il y a de grands défis en ce qui concerne le crime organisé”, a déclaré Bonta. Mais il a dit qu’il s’attend à de meilleurs résultats cette fois-ci parce que le nouvel effort de plusieurs agences tout au long de l’année “va faire une grosse brèche, un peu d’éclaboussures et beaucoup de bruit sur notre priorité commune pour lutter contre le marché illicite, y compris au plus haut niveau”.

Bonta se présente pour conserver son poste au challenger républicain et ancien procureur fédéral Nathan Hochman lors des élections du mois prochain. Il adopte une approche récente familière des démocrates à l’échelle nationale en se concentrant sur les revendeurs qui fournissent des drogues illégales plutôt que sur les utilisateurs qui soutiennent l’économie souterraine. Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière qu’il graciait des milliers d’Américains reconnus coupables de “simple possession” de marijuana en vertu de la loi fédérale, tandis que les responsables de San Francisco ont annoncé un nouvel effort pour freiner le trafic de drogue ouvert.

Pour ceux qui essaient d’exister dans le cadre du marché légal approuvé par les électeurs californiens en 2016, le problème a été la chute des prix du pot, les ventes restreintes, les taxes élevées malgré l’abrogation récente de la taxe sur la culture du cannabis et le fait que les acheteurs peuvent trouver de meilleures affaires dans le marché souterrain en plein essor.

Outre les près d’un million de plantes que Bonta évaluait à environ 1 milliard de dollars, le programme d’éradication de cette année a saisi plus de 100 tonnes de marijuana transformée, 184 armes et environ 33 tonnes de matériaux utilisés pour cultiver les plantes, y compris des barrages, des conduites d’eau et des conteneurs de produits chimiques toxiques, y compris les pesticides et les engrais.

Don Thompson, Associated Press