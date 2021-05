La Californie donne à 76000 détenus, pour la plupart des criminels violents, une chance d’être libérés plus tôt dans un contexte de réduction de la population carcérale – Médias – RT USA News

La Californie serait en train de préparer le terrain pour la libération anticipée de pas moins de 76 000 détenus, dont 63 000 qui ont été reconnus coupables de crimes violents, alors que le gouverneur Gavin Newsom poursuit ses efforts pour réduire l’incarcération.

Le changement soudain des règles est entré en vigueur samedi après avoir été approuvé jeudi par le Bureau du droit administratif de Californie, donnant aux prisonniers des crédits de libération anticipée accrus pour bonne conduite. Parmi les personnes touchées figurent 20 000 détenus dont les crimes étaient si graves qu’ils ont été condamnés à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Des chiffres sur les prisonniers touchés ont été fournis à Associated Press par un porte-parole du Département des services correctionnels de Californie.





Les condamnés à perpétuité et autres condamnés violents pourront gagner des crédits qui raccourciront leur peine d’un tiers, plutôt que la norme précédente d’un cinquième. Les libérations devraient être jouées dans les mois et les années à venir, les peines se terminant plus tôt dans un État déjà en proie à une augmentation des crimes violents. Par exemple, les homicides à Los Angeles ont bondi de 38% l’année dernière à 349, le niveau le plus élevé en plus d’une décennie, et sont en bonne voie en 2021 pour augmenter encore de 200%.

«Je me sens pour les enfants et les femmes innocents qui ont été agressés par ces escrocs», un commentateur de Twitter a déclaré à propos des libérés conditionnels anticipés. « Est-ce que quelqu’un les avait en tête en prenant cette décision.? »

– 𓀱 Willie Glover (@_coachglover) 1er mai 2021

Cette décision intervient après que le gouverneur Newsom ait réduit la population carcérale de Californie à un creux de 30 ans de 99929 en 2020, en partie en réduisant l’inquiétude de milliers de détenus concernant la propagation de Covid-19. L’État comptait 144 000 personnes incarcérées aussi récemment qu’en 2011, le plus élevé aux États-Unis.

Les populations de détenus diminuent si rapidement, en fait, que l’État a annoncé des plans pour deux fermetures de prisons ces derniers mois. Les prisons californiennes étaient auparavant en proie à la surpopulation.





Les dernières modifications apportées aux règles « Accroître les incitations à inciter la population incarcérée à adopter un bon comportement et à suivre les règles tout en purgeant sa peine, et à participer à des programmes de réadaptation et d’éducation, ce qui conduira à des prisons plus sûres », a déclaré à AP la porte-parole du département correctionnel, Dana Simas.

Environ 13000 détenus reconnus coupables d’infractions graves non violentes sous le régime de la Californie « trois coups » la loi serait éligible à la libération après avoir purgé aussi peu que la moitié de leur peine, plutôt que le crédit précédent d’un tiers. Les détenus à sécurité minimale dans les camps de pompiers et autres détails du travail seraient en mesure de réduire de moitié leurs peines.

« Ce dernier effort pour réduire la population carcérale de Californie fait pencher la balance de la justice contre l’état de droit et la sécurité du grand public », A déclaré le shérif du comté d’Orange, Don Barnes.

– OC Sheriff Don Barnes (@OCSheriffBarnes) 1er mai 2021

