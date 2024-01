La Californie dit que les personnes atteintes du COVID-19 peuvent quitter leur domicile plus tôt

Les directives assouplies de la Californie en matière d’isolement du COVID marquent une étape importante dans les messages de santé publique sur la pandémie : même les personnes nouvellement infectées n’ont plus besoin de s’isoler si elles ne présentent aucun symptôme, ou elles peuvent quitter leur domicile plus tôt si la maladie commence à s’améliorer rapidement.

de Californie position c’est encore plus lâche que ça de la Centres américains de contrôle et de prévention des maladiesqui conseille de s’isoler pendant au moins cinq jours après l’apparition des symptômes ou, en cas d’asymptomatique, après le premier test positif.

Les recommandations changeantes, qui ont retenu l’attention alors que la vague hivernale de COVID montre des signes de crête en Californie, soulignent la nature évolutive de la menace du coronavirus.

Mais ils sont accompagnés d’un avertissement vital. Les responsables de la santé affirment que les personnes infectées qui s’aventurent dehors doivent porter un masque. S’ils ne le font pas, ils pourraient facilement transmettre le coronavirus à d’autres.

Le Dr Peter Chin-Hong, un expert en maladies infectieuses de l’UC San Francisco, a déclaré qu’il pensait que les nouvelles directives d’isolement de la Californie étaient logiques, mais “la seule sorte d’inquiétude que j’ai est que les gens ne feront pas la partie masque, mais ils” Je vais juste me concentrer sur le fait que vous n’êtes pas obligé de rester à la maison pendant cinq jours.

« Les gens se concentrent sur ce qui a changé, mais ils ne se concentrent pas sur ce qui n’a pas changé », a déclaré Chin-Hong. « Les masques devraient vraiment faire partie de la vie normale, par exemple, si vous êtes malade ou si vous présentez des symptômes, mettez le masque, peu importe ce que vous avez ; cela pourrait être le COVID, un rhume, le VRS, la grippe.

Le conseils affirme que les masques doivent être bien ajustés et avoir une filtration optimale ; idéalement, un N95, KN95 ou KF94 modèle.

Il est également important que ceux qui présentent des symptômes se testent.

“Certains jours, il peut s’agir d’une allergie, mais certains jours, il se peut que vous ayez contracté le COVID”, a déclaré le Dr Daisy Dodd, spécialiste des maladies infectieuses au Kaiser Permanente Orange County.

Les nouvelles directives de la Californie indiquent que les personnes présentant des symptômes du COVID-19 doivent s’isoler et se tester. Un test négatif précoce ne signifie pas nécessairement que la personne n’est pas atteinte du COVID ; le CDC suggère de tester à nouveau deux et quatre jours après l’apparition des symptômes.

Ceux dont le test est positif mais restent asymptomatiques n’ont pas besoin de s’isoler mais doivent porter un masque de haute qualité en présence d’autres personnes pendant 10 jours après le premier test positif.

Ceux qui développent des symptômes – tels qu’une toux, un mal de gorge, un écoulement nasal ou des courbatures – peuvent mettre fin à leur période d’isolement une fois que leurs symptômes sont légers et s’améliorent, à condition qu’ils n’aient pas eu de fièvre depuis 24 heures sans utiliser de médicaments. Ils doivent néanmoins porter un masque pendant 10 jours après l’apparition des symptômes.

Qu’elles soient symptomatiques ou non, les personnes atteintes du COVID peuvent cesser de porter un masque avant 10 jours si elles sont négatives à deux tests rapides consécutifs, effectués à au moins un jour d’intervalle.

Le comté de Los Angeles recommande également d’attendre un test rapide négatif avant de quitter l’isolement dans les 10 jours suivant les premiers symptômes. Un résultat négatif au test rapide n’est pas nécessaire au jour 11 ou après.

Certains experts ont critiqué les directives d’isolement plus souples de la Californie. Sur réseaux sociauxMichael Mina, directeur scientifique d’eMed et épidémiologiste anciennement à la Harvard TH Chan School of Public Health, a écrit que cela « encourage essentiellement » les personnes infectieuses à « retourner au travail/à l’école et à infecter les autres ».

“C’est scandaleux”, a écrit Mina. “Ils conseillent : si pas de fièvre, mais un test rapide très positif, pas de souci, retournez au travail/à l’école !”

Mina a suggéré qu’une meilleure approche serait de demander aux gens de s’isoler pendant une période « ni plus ni moins » qu’ils ne représentent un risque pour les autres – une décision qui peut être prise lorsque la personne obtient un résultat négatif à un test rapide au cours de sa convalescence. Les résultats des tests rapides sont « de véritables données empiriques personnalisées corrélées au fait d’être contagieux », a écrit Mina.

D’autres notent que les nouvelles orientations de l’État n’ont pas entraîné de graves réactions négatives dans l’opinion publique. Et de toute façon, de nombreux habitants ne suivent pas les directives officielles depuis longtemps, pensant que cela n’a pas de sens de rester à la maison s’ils se sentent bien.

“Cela fait partie du problème : les gens font cela de toute façon, alors autant leur donner les meilleures pratiques”, a déclaré Chin-Hong, soulignant l’utilisation de masques pour les personnes infectées.

Ces directives, publiées le 9 janvier, ont été reprises par les autorités locales ces dernières semaines, dans un contexte de vague importante d’infections à coronavirus. État et national données publiés par le CDC suggèrent que les niveaux de virus dans les eaux usées sont au plus haut depuis la première vague Omicron il y a deux hivers.

La vague de maladies a été perceptible en incitant davantage de travailleurs à se rendre malades. Beaucoup décrivent des maladies misérables avec des maux de gorge intenses qui donnent l’impression d’être parsemés d’éclats de verre, des quintes de toux qui les laissent essoufflés et des courbatures qui leur donnent l’impression d’avoir été heurtés par un camion.

Cet hiver, des cliniciens californiens ont noté des patients testés positifs au COVID-19 et à la grippe en même temps.

Notamment, il y a moins d’incidents de maladie aiguë grave due à la COVID-19 qu’au cours des premières années de la pandémie. Les nouvelles hospitalisations liées au COVID-19 sont à leur plus bas niveau pour une saison hivernale depuis le début de la pandémie. Il est probable que les vaccinations, l’immunité naturelle contre les infections passées et le développement de médicaments tels que Paxlovid ont rendu la maladie beaucoup moins risquée. Cependant, tout épisode de maladie présente le risque d’évoluer vers un long COVID.

Des niveaux plus faibles de maladies graves expliquent en grande partie la justification par la Californie de l’assouplissement des directives d’isolement. Des directives antérieures ont été établies lorsque les Californiens « avaient peu d’immunité » et qu’il y avait « un grand nombre d’hospitalisations et de décès qui ont submergé nos systèmes de santé », ont déclaré des responsables. a écrit. « Nous nous trouvons maintenant à un moment différent avec des impacts réduits du COVID-19 par rapport aux années précédentes. »

La vague hivernale en Californie semble avoir atteint un plateau ou avoir commencé à décliner.

Pour la semaine précédant le 20 janvier, il y a eu 2 975 nouvelles hospitalisations liées au COVID-19, en baisse de 10 % par rapport à la semaine précédente. Le maximum saisonnier jusqu’à présent était de 3 746 pour la semaine terminée le 30 décembre. Ce chiffre était inférieur au pic de l’hiver précédent de 5 260 au cours de la dernière semaine de 2022.

Les deux premiers hivers de la pandémie ont été les plus meurtriers pour la Californie et les systèmes hospitaliers mis à rude épreuve. Le pic des nouvelles hospitalisations au cours du premier hiver était de 16 663, pour la semaine se terminant le 9 janvier 2021.

Dans le comté de Los Angeles, les niveaux de virus dans les eaux usées semblent plafonner. Pour la semaine qui s’est terminée le 13 janvier, la plus récente disponible, les niveaux ont atteint 67 % du pic de l’hiver dernier.

Cependant, dans la région de San José, les niveaux de virus au 21 janvier étaient à leur plus haut niveau pour l’hiver, comparable à la première vague Omicron il y a deux ans.

Les données de Kaiser Permanente à l’échelle de l’État indiquent que le COVID-19 pourrait se stabiliser, que la grippe est en hausse et que le virus respiratoire syncytial pourrait commencer à diminuer, a déclaré Dodd.

Dans le comté de Los Angeles, les niveaux de grippe et de VRS ont diminué mais restent élevés, a indiqué le ministère de la Santé publique.

Dodd continue de recommander les vaccinations contre le COVID-19, la grippe et le VRS.

Même si le COVID-19 est devenu moins mortel, il reste un défi de santé publique important. Depuis le 1er octobre, au moins 24 000 décès dus au COVID-19 ont été signalés à l’échelle nationale, dont au moins 1 900 en Californie.

“Le COVID-19 continue de provoquer plus d’hospitalisations que la grippe et le virus respiratoire syncytial”, a déclaré le CDC dans un communiqué. déclaration la semaine dernière.

La grippe joue également un rôle important dans les salles d’urgence.

“À l’heure actuelle, plus de personnes se rendent aux urgences pour se faire soigner et recevoir un diagnostic de grippe que de COVID-19”, ont déclaré les CDC.