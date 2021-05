La Californie dévoile un nouveau programme de mathématiques réveillé, encourageant les enseignants à punir les bons élèves en les retenant – RT USA News

Le ministère de l’Éducation de Californie a annoncé que l’écart entre les élèves performants et leurs camarades moins capables doit disparaître, ce qui indique que de simples mots ne suffisent pas – les écoles doivent assurer «l’équité» dans les salles de classe.

Un tel effort impliquerait que le corps professoral retienne les étudiants performants, même tout en poussant leurs pairs moins intellectuels vers l’avant (comme s’ils étaient tous égaux en capacités). Échouer potentiellement un groupe d’individus surdoués dans une situation où ils sont retenus par un seul enfant qui ne peut tout simplement pas résoudre un problème et qui a besoin d’une instruction spéciale sans fin n’est pas quelque chose dont on peut être fier, ni pour l’école ni pour les élèves eux-mêmes.

Publié mardi, le vaste manifeste de centaines de pages présenté par le département de la santé de Californie décrit comment les écoles doivent se concentrer sur « efforts actifs » en mathématiques. À partir du début de l’enseignement de la maternelle à la 12e année pour garantir l’absence de « Doué et talentueux»Ou que des programmes de suivi avancés s’imposent au sein du corps professoral, la politique implique aux parents que s’ils veulent la même éducation publique gratuite que partout ailleurs dans leur district scolaire, ils n’ont pas d’autre choix que de soumettre leurs enfants à une proxénétisme raciste et à une nouvelle forme déformée des mathématiques que beaucoup peuvent trouver insultantes.





En effet, les enfants à prédilection mathématique seront effectivement retenus jusqu’aux dernières années du lycée, les forçant essentiellement à rater une occasion de perfectionner leur talent à un plus jeune âge.

« Nous rejetons les idées de dons et de talents naturels», Déclare la proposition, insistant sur«il n’y a pas de seuil déterminant quand un enfant est « surdoué » et un autre ne l’est pas. » La proposition veut également « remplacer les idées de «talent» et de «douance» en mathématiques innées par la reconnaissance que chaque élève est sur la voie de la croissance.«

Les auteurs du cadre d’enseignement des mathématiques récemment publié par le district ont décidé que «trop d’élèves sont classés dans différentes pistes mathématiques en fonction de leurs capacités naturelles», Soutenant plutôt que les enfants californiens surdoués doivent à leurs pairs de sacrifier leurs propres opportunités aussi longtemps qu’ils le peuvent – le tout au nom de l’équité.

Heureusement pour les étudiants californiens (et leurs parents), la proposition n’a pas encore été adoptée dans la politique de la National Education Administration, mais elle court le risque de rejoindre plusieurs États pairs pour la poursuivre. D’autres États, dont l’Oregon, la Virginie et l’Illinois, ont adopté l’idée avec enthousiasme.

La Virginie était particulièrement désireuse de se joindre aux efforts nationaux pour refaçonner l’éducation des enfants en un nouveau style de contrôle social condescendant. Le mois dernier, Virginia a annoncé qu’elle rationaliserait l’éducation « équité»- un plan qui consiste à remplacer les mathématiques par«concepts fondamentaux», Abandonner l’algèbre, la géométrie, la trigonométrie et le calcul, et imposer un modèle d’enseignement au plus petit dénominateur commun et éliminer la possibilité de suivre un cours avancé de mathématiques avant d’entrer en 11e année.





Pendant ce temps, la ville de New York a supprimé les critères d’admission dans certaines de ses écoles privées les plus prestigieuses, scandalisant les parents qui préfèrent que leurs riches fleurs de serre soient cultivées dans un environnement plus « traditionnel ». Dalton, une prestigieuse école privée de la ville, a lancé un «manifeste anti-racisme« L’année dernière exigeant que l’institution embauche 12 »agents de la diversité« Et même des psychologues pour repousser »stress traumatique d’origine raciale. »

Où, alors, cela laisse-t-il la charge d’étudiants devant être éduqués? Pas les universités – elles sont trop occupées à éviter leurs propres éruptions de réveil – et certainement pas leurs camarades, qui sont probablement aussi confus qu’eux.

