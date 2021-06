La Californie déserte les plantes qui meurent à un rythme alarmant en raison du temps plus chaud

PALM SPRINGS, Californie — Plantes du désert — réputées pour leur tolérance aux paysages torrides – meurent à un rythme alarmant en raison de la double menace de températures encore plus chaudes et de moins de pluie, selon une nouvelle étude publiée cette semaine.

Après avoir analysé plus de trois décennies de données satellitaires de l’Université de Californie à Irvine, les scientifiques ont constaté une baisse de 37% de la végétation indigène sur près de 5 000 miles carrés du désert de Sonora en Californie du Sud, de la frontière mexicaine au nord du parc d’État du désert d’Anza-Borrego jusqu’à Palm Springs, Californie.

Certains scientifiques, dont l’auteur principal de l’étude, Stijn Hantson, avaient espéré que les plantes du désert robustes seraient capables de survivre au réchauffement des températures et à moins de pluie, mais la recherche montre définitivement le contraire.

« Ils sont déjà tellement battus par la sécheresse ou la chaleur qu’ils sont au bord de l’existence », a déclaré Hantson, chercheur du projet UC Irvine. Ajoutez un temps légèrement plus chaud et encore moins d’humidité, et ils périssent, sans que rien ne puisse pousser et les remplacer.

« Ils ne sont pas en quelque sorte super adaptés pour pouvoir résister aux effets du changement climatique », a déclaré le co-auteur James Randerson, biogéochimiste et professeur à l’UC Irvine.

Les chercheurs ont été particulièrement surpris du rôle joué par la chaleur plus élevée due au changement climatique d’origine humaine dans la perte de plantes. Les plantes et les arbres du côté sec des montagnes voisines ont connu un taux de déclin plus lent – seulement 13% – probablement en raison de températures légèrement plus fraîches.

L’équipe a analysé les données du satellite Landsat de 1984, lorsque des lectures à plus haute définition sont devenues disponibles, jusqu’en 2017. Le satellite passe au-dessus tous les 16 jours, et les chercheurs ont utilisé des lectures de longueur d’onde proche infrarouge et rouge des mois d’été, lorsque seuls les arbustes et les arbres indigènes sont visibles, pour suivre les déclins frappants de la vie végétale globale.

Le nouveau travail par satellite offre une perspective d’ensemble qui est également utile pour les scientifiques qui font la chronique d’espèces spécifiques en train de succomber au niveau du sol.

« La technologie des satellites ou de la télédétection a vraiment révolutionné ce que nous pouvons étudier sans mettre le pied sur le sol. De nombreux changements dans l’endroit où les plantes se produisent, leur densité et leur état peuvent être détectés en utilisant les différentes longueurs d’onde de la lumière réfléchie et absorbée sur le sol « , a déclaré Lynn Sweet, biologiste de la conservation à l’Université de Californie, Riverside, qui étudie les plantes du désert juste au nord de la zone d’étude, qui ne faisait pas partie de l’article. « C’est une application vraiment intéressante de cette technologie. Cela a bien sûr des ramifications à travers la chaîne alimentaire. »

Dans une série d’impacts en cascade, les insectes pollinisateurs qui dépendent de la végétation pour leur nourriture et leur eau, les lézards qui mangent les insectes et les plus gros animaux qui dépendent des reptiles – y compris des espèces déjà menacées – luttent plus durement en raison de la perte de plantes, elle et Randerson a dit.

Le travail n’identifie pas les espèces spécifiques qui meurent, mais complète les efforts des chercheurs qui examinent l’ocotillo, le buisson de créosote, le yucca, le mesquite et d’autres plantes du désert de Sonora.

« L’étude est précieuse car elle fournit une vue d’ensemble de la biomasse végétale et de son impact sur le changement climatique, qui comprend des températures plus chaudes, une baisse des précipitations… et un doublement des sécheresses à long terme d’une durée de trois ans ou plus, » a déclaré l’écologiste vétéran du désert James Cornett, qui n’était pas affilié au nouveau travail.

« Parce qu’il repose sur l’imagerie satellite », a-t-il déclaré, « il ne peut pas montrer quelles espèces de plantes sont les plus touchées. C’est là que le travail de terrain sur le terrain entre en jeu pour nous montrer exactement quelles espèces de plantes sont en difficulté. «

Le fait d’avoir à la fois les bases et le point de vue du ciel « double notre confiance en nous disant que de très mauvaises choses se produisent dans notre environnement désertique », a déclaré Cornett.

Jusqu’à présent, 2021 s’annonce comme une autre année de pertes extrêmes pour la vie fragile du désert, avec des précipitations inférieures à la moyenne et des températures record à la fin du printemps.

« Ils vont encore être touchés. Ils sont assez sensibles à ces extrêmes », a déclaré Stijn.

